Олдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Казалось, что они свое отживают – кроссоверы заняли весь сегмент SUV. Тем удивительнее появление марки Tank, специализирующейся на выпуске, скажем так, старорежимных внедорожников: рама, неразрезной задний мост, демультипликатор.

Первенцем стал среднеразмерный Tank 300 по цене от 3,8 млн рублей. С кем его сравнить? Конкуренты Россию покинули. В наличии в этом классе есть только Suzuki Jimny. Он существенно уступает в габаритах, но конструктивно это такой же серьезный вездеход.

На официальном сайте цена на топ-версию Джимни – 2,65 млн рублей. У дилеров же он предлагается на миллион дороже! То есть, прайс на Jimny и «трехсотый» почти одинаков. А еще обе машины роднят круглые фары. Ну как их не сравнить?

Suzuki Jimny

Показан в 2018 году, в России появился год спустя. Несмотря на крошечные размеры, конструкция серьезная: рама, неразрезные мосты, демультипликатор.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 1.5 (102 л. с.)

ЦЕНА – от 2 490 000 ₽ Tank 300

Показан в 2010 г под именем Wey Tank 300, но год спустя название упростили до Tank 300. В Китае также выпускается версия для экстремального бездорожья – с усиленной подвеской и металлическими бамперами.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 2.0 турбо (220 л.с.)

ЦЕНА – от 3 799 0000 ₽

Тояма токанава

К живописной площадке с песчаными холмами, что на берегу Пахры, летом можно пробраться через небольшой брод. А в середине весны уровень воды в нем перевалил за метр – двигаем в объезд. Но он размыт, в глубоких колеях стоит вода, так что ехать надо предельно аккуратно. Чуть что – сядешь на брюхо.

На слабом грунте против Танка играют его внушительная масса и шоссейные шины. Подключаю шайбой переднюю ось (да-да, здесь старый добрый Part-Time) – и вперед.

Энергоемкая подвеска позволяет безбоязненно дубасить по бездорожью. Но тряска жуткая! Мал, да удал: неразрезные мосты обес­печивают Jimny впечатляющую артикуляцию осей. И всё же у «трехсотки» она еще круче.

«Трехсотый» едет как ни в чем не бывало. Перепробовал различные внедорожные пресеты, меняющие отклики на газ и настройки ездовой электроники, но принципиальной разницы не заметил. Больше всего понравился режим «Грязь/песок» – в нем машина наименее задушена. Время от времени попадаются просохшие участки, где можно разогнаться. По не самой ровной грунтовке «трехсотый» шарашит что ралли-рейдовый болид. Подвеска крепкая и энергоемкая: я не успел погасить скорость до разумной перед поперечной колеей – и ничего страшного не произошло, ­перелетел.

Jimny на этом же участке тряхнуло так, что зубы клацнули. Его подвеска куда более жесткая и тряская. На бугристой дороге начинается раскачка, вынуждающая сбрасывать ход.

Ходы подвесок огромны: чтобы потерять зацеп с грунтом, надо сильно постараться. По той же дороге «трехсотка» едет быстрее и комфортнее.

Двери в районе арок прерывает третий уплотнитель – всегда будет чисто. Задняя камера – с омывателем.

А по размытой колее Jimny прет уверенно, на пробуксовку нет даже намека – благодаря шинам BFGoodrich со «злым» рисунком протектора. И всё равно я был начеку: опасался сесть на мосты, ведь клиренс сравнительно невелик (по нашим замерам – 205 мм, против 210 у Танка). Да что там, даже режимы в трансмиссии приходится менять по старинке – рычагом. Истинному джиперу это не мешает. Напротив, подобная олдскульность только радует. Есть в этом что-то настоящее.

Враскоряку

Места здесь на удивление бугристые. Будь мы на кроссоверах – замучились бы. А внедорожникам с длинноходными подвесками всё нипочем. В рамках ра-

зумного, конечно. На одном из перегибов первым задрал «лапу» Jimny. И встал, беспомощно вращая вывешенным колесом: механических межколесных блокировок-то нет. Скатился назад, и, чуть сменив траекторию, преодолел опасный участок.

Короткие бамперы Suzuki – спасение. Там, где Tank цепанул клювом (чуть не написал «дулом»), Jimny промчал как ни в чем не бывало.

Короткие бамперы обеспечивают Jimny завидный угол въезда в 38,5° и съезда в 49,5°. А вот клиренс отнюдь не рекордный: 205 мм. Предусмотрена одна открытая буксировочная проушина спереди и две – сзади.

Бамперы Танка спокойно выдерживают удары на скорости до 15 км/ч и обеспечивают неплохие углы въезда и съезда – 33° и 34° соответственно. Клиренс – 210 мм. Металлическая защита прикрывает не только двигатель, но и автомат с раздаткой. Спереди и сзади – по две открытых проушины.

У «китайца» – просто запредельные ходы подвески! Я долго искал препятствие, на котором он таки оторвал колесо от земной тверди. В подвисшем состоянии он пробыл буквально пару секунд: после активации задней межколесной блокировки «трехсотый» невозмутимо поехал дальше. А ведь у него еще и передняя блокировка есть! Между прочим, внедорожники с таким арсеналом можно пересчитать по пальцам. Сейчас на нашем рынке кроме Танка подобное предлагает только родственный Haval H9.

С активацией всех трех блокировок «китаец» поворачивает с трудом – стремится ехать прямо. Стоит «распустить» передок, и машина перестает активно упираться. В отличие от Jimny, который после подключения передней оси здорово теряет в маневренности. А вот на тесной просеке узкий Suzuki едет без проблем, в то время как широченный Tank получает ветками по боковинам и крыше.

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