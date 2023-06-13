Олдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье
Первенцем стал среднеразмерный Tank 300 по цене от 3,8 млн рублей. С кем его сравнить? Конкуренты Россию покинули. В наличии в этом классе есть только Suzuki Jimny. Он существенно уступает в габаритах, но конструктивно это такой же серьезный вездеход.
На официальном сайте цена на топ-версию Джимни – 2,65 млн рублей. У дилеров же он предлагается на миллион дороже! То есть, прайс на Jimny и «трехсотый» почти одинаков. А еще обе машины роднят круглые фары. Ну как их не сравнить?
| Suzuki Jimny
Показан в 2018 году, в России появился год спустя. Несмотря на крошечные размеры, конструкция серьезная: рама, неразрезные мосты, демультипликатор.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 1.5 (102 л. с.)
ЦЕНА – от 2 490 000 ₽
|Tank 300
Показан в 2010 г под именем Wey Tank 300, но год спустя название упростили до Tank 300. В Китае также выпускается версия для экстремального бездорожья – с усиленной подвеской и металлическими бамперами.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 2.0 турбо (220 л.с.)
ЦЕНА – от 3 799 0000 ₽
Тояма токанава
К живописной площадке с песчаными холмами, что на берегу Пахры, летом можно пробраться через небольшой брод. А в середине весны уровень воды в нем перевалил за метр – двигаем в объезд. Но он размыт, в глубоких колеях стоит вода, так что ехать надо предельно аккуратно. Чуть что – сядешь на брюхо.
На слабом грунте против Танка играют его внушительная масса и шоссейные шины. Подключаю шайбой переднюю ось (да-да, здесь старый добрый Part-Time) – и вперед.
«Трехсотый» едет как ни в чем не бывало. Перепробовал различные внедорожные пресеты, меняющие отклики на газ и настройки ездовой электроники, но принципиальной разницы не заметил. Больше всего понравился режим «Грязь/песок» – в нем машина наименее задушена. Время от времени попадаются просохшие участки, где можно разогнаться. По не самой ровной грунтовке «трехсотый» шарашит что ралли-рейдовый болид. Подвеска крепкая и энергоемкая: я не успел погасить скорость до разумной перед поперечной колеей – и ничего страшного не произошло, перелетел.
Jimny на этом же участке тряхнуло так, что зубы клацнули. Его подвеска куда более жесткая и тряская. На бугристой дороге начинается раскачка, вынуждающая сбрасывать ход.
А по размытой колее Jimny прет уверенно, на пробуксовку нет даже намека – благодаря шинам BFGoodrich со «злым» рисунком протектора. И всё равно я был начеку: опасался сесть на мосты, ведь клиренс сравнительно невелик (по нашим замерам – 205 мм, против 210 у Танка). Да что там, даже режимы в трансмиссии приходится менять по старинке – рычагом. Истинному джиперу это не мешает. Напротив, подобная олдскульность только радует. Есть в этом что-то настоящее.
Враскоряку
Места здесь на удивление бугристые. Будь мы на кроссоверах – замучились бы. А внедорожникам с длинноходными подвесками всё нипочем. В рамках ра-
зумного, конечно. На одном из перегибов первым задрал «лапу» Jimny. И встал, беспомощно вращая вывешенным колесом: механических межколесных блокировок-то нет. Скатился назад, и, чуть сменив траекторию, преодолел опасный участок.
Короткие бамперы Suzuki – спасение. Там, где Tank цепанул клювом (чуть не написал «дулом»), Jimny промчал как ни в чем не бывало.
У «китайца» – просто запредельные ходы подвески! Я долго искал препятствие, на котором он таки оторвал колесо от земной тверди. В подвисшем состоянии он пробыл буквально пару секунд: после активации задней межколесной блокировки «трехсотый» невозмутимо поехал дальше. А ведь у него еще и передняя блокировка есть! Между прочим, внедорожники с таким арсеналом можно пересчитать по пальцам. Сейчас на нашем рынке кроме Танка подобное предлагает только родственный Haval H9.
С активацией всех трех блокировок «китаец» поворачивает с трудом – стремится ехать прямо. Стоит «распустить» передок, и машина перестает активно упираться. В отличие от Jimny, который после подключения передней оси здорово теряет в маневренности. А вот на тесной просеке узкий Suzuki едет без проблем, в то время как широченный Tank получает ветками по боковинам и крыше.
Продолжение, включая видеообзор этих внедорожников - на следующей странице
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