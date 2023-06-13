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Олдскул в чистом виде! Tank 300 против Suzuki Jimny на бездорожье

Казалось, что они свое отживают – кроссоверы заняли весь сегмент SUV. Тем удивительнее появление марки Tank, специализирующейся на выпуске, скажем так, старорежимных внедорожников: рама, неразрезной задний мост, демультипликатор.

За РулемБывает, что передний привод лучше полного. Это когда?

Первенцем стал среднеразмерный Tank 300 по цене от 3,8 млн рублей. С кем его сравнить? Конкуренты Россию покинули. В наличии в этом классе есть только Suzuki Jimny. Он существенно уступает в габаритах, но конструктивно это такой же серьезный вездеход.

На официальном сайте цена на топ-версию Джимни – 2,65 млн рублей. У дилеров же он предлагается на миллион дороже! То есть, прайс на Jimny и «трехсотый» почти одинаков. А еще обе машины роднят круглые фары. Ну как их не сравнить?

За Рулем

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Suzuki Jimny
Показан в 2018 году, в России появился год спустя. Несмотря на крошечные размеры, конструкция серьезная: рама, неразрезные мосты, демультипликатор.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 1.5 (102 л. с.)
ЦЕНА – от 2 490 000 ₽		Tank 300
Показан в 2010 г под именем Wey Tank 300, но год спустя название упростили до Tank 300. В Китае также выпускается версия для экстремального бездорожья – с усиленной подвеской и металлическими бамперами.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый 2.0 турбо (220 л.с.)
ЦЕНА – от 3 799 0000 ₽

Тояма токанава

К живописной площадке с песчаными холмами, что на берегу Пахры, летом можно пробраться через небольшой брод. А в середине весны уровень воды в нем перевалил за метр – двигаем в объезд. Но он размыт, в глубоких колеях стоит вода, так что ехать надо предельно аккуратно. Чуть что – сядешь на брюхо.

На слабом грунте против Танка играют его внушительная масса и шоссейные шины. Подключаю шайбой переднюю ось (да-да, здесь старый добрый Part-Time) – и вперед.

Энергоемкая подвеска позволяет безбоязненно дубасить по бездорожью. Но тряска жуткая!
Энергоемкая подвеска позволяет безбоязненно дубасить по бездорожью. Но тряска жуткая!
Мал, да удал: неразрезные мосты обес­печивают Jimny впечатляющую артикуляцию осей. И всё же у «трехсотки» она еще круче.
Мал, да удал: неразрезные мосты обес­печивают Jimny впечатляющую артикуляцию осей. И всё же у «трехсотки» она еще круче.

«Трехсотый» едет как ни в чем не бывало. Перепробовал различные внедорожные пресеты, меняющие отклики на газ и настройки ездовой электроники, но принципиальной разницы не заметил. Больше всего понравился режим «Грязь/песок» – в нем машина наименее задушена. Время от времени попадаются просохшие участки, где можно разогнаться. По не самой ровной грунтовке «трехсотый» шарашит что ралли-рейдовый болид. Подвеска крепкая и энергоемкая: я не успел погасить скорость до разумной перед поперечной колеей – и ничего страшного не произошло, ­перелетел.

Jimny на этом же участке тряхнуло так, что зубы клацнули. Его подвеска куда более жесткая и тряская. На бугристой дороге начинается раскачка, вынуждающая сбрасывать ход.

Ходы подвесок огромны: чтобы потерять зацеп с грунтом, надо сильно постараться.
Ходы подвесок огромны: чтобы потерять зацеп с грунтом, надо сильно постараться.
По той же дороге «трехсотка» едет быстрее и комфортнее.
По той же дороге «трехсотка» едет быстрее и комфортнее.
Двери в районе арок прерывает третий уплотнитель – всегда будет чисто.
Двери в районе арок прерывает третий уплотнитель – всегда будет чисто.
Задняя камера – с омывателем.
Задняя камера – с омывателем.

А по размытой колее Jimny прет уверенно, на пробуксовку нет даже намека – благодаря шинам BFGoodrich со «злым» рисунком протектора. И всё равно я был начеку: опасался сесть на мосты, ведь клиренс сравнительно невелик (по нашим замерам – 205 мм, против 210 у Танка). Да что там, даже режимы в трансмиссии приходится менять по старинке – рычагом. Истинному джиперу это не мешает. Напротив, подобная олдскульность только радует. Есть в этом что-то настоящее.

Враскоряку

За РулемВ Россию везут еще один крутой внедорожник

Места здесь на удивление бугристые. Будь мы на кроссоверах – замучились бы. А внедорожникам с длинноходными подвесками всё нипочем. В рамках ра-

зумного, конечно. На одном из перегибов первым задрал «лапу» Jimny. И встал, беспомощно вращая вывешенным колесом: механических межколесных блокировок-то нет. Скатился назад, и, чуть сменив траекторию, преодолел опасный участок.

Короткие бамперы Suzuki – спасение. Там, где Tank цепанул клювом (чуть не написал «дулом»), Jimny промчал как ни в чем не бывало.

Короткие бамперы обеспечивают Jimny завидный угол въезда в 38,5° и съезда в 49,5°. А вот клиренс отнюдь не рекордный: 205 мм. Предусмотрена одна открытая буксировочная проушина спереди и две – сзади.
Короткие бамперы обеспечивают Jimny завидный угол въезда в 38,5° и съезда в 49,5°. А вот клиренс отнюдь не рекордный: 205 мм. Предусмотрена одна открытая буксировочная проушина спереди и две – сзади.
Бамперы Танка спокойно выдерживают удары на скорости до 15 км/ч и обеспечивают неплохие углы въезда и съезда – 33° и 34° соответственно. Клиренс – 210 мм. Металлическая защита прикрывает не только двигатель, но и автомат с раздаткой. Спереди и сзади – по две открытых проушины.
Бамперы Танка спокойно выдерживают удары на скорости до 15 км/ч и обеспечивают неплохие углы въезда и съезда – 33° и 34° соответственно. Клиренс – 210 мм. Металлическая защита прикрывает не только двигатель, но и автомат с раздаткой. Спереди и сзади – по две открытых проушины.

У «китайца» – просто запредельные ходы подвески! Я долго искал препятствие, на котором он таки оторвал колесо от земной тверди. В подвисшем состоянии он пробыл буквально пару секунд: после активации задней межколесной блокировки «трехсотый» невозмутимо поехал дальше. А ведь у него еще и передняя блокировка есть! Между прочим, внедорожники с таким арсеналом можно пересчитать по пальцам. Сейчас на нашем рынке кроме Танка подобное предлагает только родственный Haval H9.

С активацией всех трех блокировок «китаец» поворачивает с трудом – стремится ехать прямо. Стоит «распустить» передок, и машина перестает активно упираться. В отличие от Jimny, который после подключения передней оси здорово теряет в маневренности. А вот на тесной просеке узкий Suzuki едет без проблем, в то время как широченный Tank получает ветками по боковинам и крыше.

Продолжение, включая видеообзор этих внедорожников - на следующей странице

За Рулем
Энергоемкая подвеска позволяет безбоязненно дубасить по бездорожью. Но тряска жуткая!
Мал, да удал: неразрезные мосты обес­печивают Jimny впечатляющую артикуляцию осей. И всё же у «трехсотки» она еще круче.
Ходы подвесок огромны: чтобы потерять зацеп с грунтом, надо сильно постараться.
По той же дороге «трехсотка» едет быстрее и комфортнее.
Двери в районе арок прерывает третий уплотнитель – всегда будет чисто.
Задняя камера – с омывателем.
Короткие бамперы обеспечивают Jimny завидный угол въезда в 38,5° и съезда в 49,5°. А вот клиренс отнюдь не рекордный: 205 мм. Предусмотрена одна открытая буксировочная проушина спереди и две – сзади.
Бамперы Танка спокойно выдерживают удары на скорости до 15 км/ч и обеспечивают неплохие углы въезда и съезда – 33° и 34° соответственно. Клиренс – 210 мм. Металлическая защита прикрывает не только двигатель, но и автомат с раздаткой. Спереди и сзади – по две открытых проушины.
Атмосферник К15B с распределенным впрыском требует бензин АИ‑95. Уплотнитель проложен только сзади, поэтому моторный отсек быстро загрязняется. Аккумулятор удивил скромной емкостью – всего 45 А·ч.
Мотор E20CB закреплен высоко – торчит выше уровня крыльев. У него чугунный блок и цепь ГРМ. Одобряем. Как и аккумулятор на 70 А·ч. А вот сеточку перед радиатором не мешало бы сделать погуще – владельцу придется ставить дополнительную. Под капотом грязь: ­расширенной защиты днища не хватает, да и уплотнители идут не сплошняком.
Две эпохи – на ладони. Сравните современный ключ Танка и «классический» Jimny.
Электронная приборка выглядит футуристично. Варианта с другой конфигурацией нет.
Система кругового обзора подкупает картинкой идеального качества.
Стильный интерьер Танка выглядит современней и оснащен богаче – есть даже претензия на премиальность. Часики между центральными дефлекторами – шедевр. Селектор автомата прихотливой формы – настоящее украшение салона.
Обогрев и вентиляция включаются через меню. Планировался массажер, но от него отказались.
Ездовые режимы для бездорожья меняются вращающейся шайбой. Почти все они доступны в режиме 4L.
Сиденья хороши. И профиль что надо, и регулировок достаточно. Причем они электрические.
Второй ряд полноценный. Простора много, предусмотрена регулировка спинки. Сиденье мягкое, но подушка установлена так, что бедра висят в воздухе.
Аналоговая приборка с монохромным экраном хорошо читается. Но оранжевые тона – лишние.
Экран маленький и тусклый. Возможности медиасистемы скромны.
Под консолью – просторная площадка для телефонов.
В крошечном салоне Suzuki водителю не тесно. Качество отделки невысоко, а комплектация уже не отвечает современным стандартам. Селектор с прямым пазом неинформативен: то и дело промахиваешься мимо нужного положения.
Сиденья неудобны: подушка узкая и плоская. И регулировки поясного упора нет.
Задний ряд рассчитан на эльфов и гномов. Но даже им просторно не будет.
Багажник существенно просторнее. Есть розетки на 12 и 220 В, такелажные петли, всё обито ворсом – приятное впечатление. В пассиве – отсутствие шторки.
Багажник… Ну вы всё сами видите!
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Фото:За РулемСадков Георгий
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