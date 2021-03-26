Какой полный привод мне на самом деле нужен? Есть ответ!

Многие хотят ездить на полноприводном кроссовере. Но полный привод бывает разный, и ведет он себя по-разному.

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Вы наверняка слышали выражение «честный полный привод». Так вот, главное — не понимать его буквально. Только представьте, что все четыре колеса машины крутятся одинаково — с одной скоростью. Автомобиль при этом практически теряет возможность маневрировать. По этой причине в свое время и был придуман межколесный дифференциал, позволяющий колесам одной оси двигаться с разной угловой скоростью.

Существуют три основные системы полного привода, которые мы можем встретить на современных кроссоверах и легковых автомобилях.

1. Внедорожный

На настоящих внедорожниках полный привод включается ручками, с помощью раздаточной коробки, которая также имеет понижающие передачи для увеличения крутящего момента на колесах. Будучи включенным, 4WD передает крутящий момент на все колеса в равной степени, но благодаря дифференциалам получают его только те, которые хуже других зацепились за грунт. При блокировке дифференциалов крутящий момент приходит и на зацепившиеся за грунт колеса. При этом автомобиль теряет управляемость — возможность поворачивать. Нужен ли такой жестко заблокированный полный привод не в луже с грязью? Вряд ли. Это временный инструмент для преодоления жесткого бездорожья, поэтому оснащаются им такие автомобили, как Лада Нива, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny или УАЗ.

В центре вы видите раздаточную коробку, которая управляется подключается либо рычагом, либо с помощью кнопок (по сути — тот же рычаг, но с электроприводом). Там же расположен межосевой дифференциал, который можно заблокировать. Блокируются также задний дифференциал и, реже, передний — ради хоть какой-то управляемости на бездорожье.

2. Постоянный полный

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Второй тип системы полного привода отлично иллюстрирует quattro от Audi. Это постоянный полный привод AWD, который тоже отличается склонностью к недостаточной поворачиваемости. Вот почему на этих машинах так сложно ездить на пределе. Такой привод в чистом виде заставил бы водителя резко выкручивать рулевое колесо, буквально срывая машину в занос, а затем добавлять газу, чтобы выровнять автомобиль на дороге. Здесь необходимо великолепное водительское мастерство. Поэтому в обычной жизни подобные системы не нашли широкого распространения, а оснащаемые ими автомобили имеют системы стабилизации, не допускающие заносов. Автомобилей с подобной системой не так много, но достаточно. Это Audi, Subaru или Mercedes-Benz.

Крутящий момент раздается на все колеса и контролируется дифференциалами, которые перебрасывают его для лучшей управляемости автомобиля.

3. На базе монопривода

Наибольшую популярность приобрели системы полного привода, которые в обычных условиях работают как моноприводные (переднеприводные или заднеприводные). Поэтому такой привод многие автомобилисты считают не «честным полным». Автомобиль при этом «гребет» двумя колесами, а компьютер при необходимости подключает к мотору остальные два. Происходит это благодаря муфте межосевого дифференциала, сцепление в которой может меняться. Таким образом на «дополнительные» ведущие колеса крутящий момент может передаваться в разной степени: от 0% до 50%. Обратите внимание: дополнительные колеса никогда не получат 100% мощности двигателя. В случае, например, с Volvo, Volkswagen, Renault или Hyundai, мощность мотора всегда передается на передние колеса и, по необходимости, часть ее отдается задним. В случае BMW и Jaguar — наоборот. Задние «гребут» всегда, время от времени делясь частью крутящего момента с передними. При этом системы стабилизации могут быть уже не такими строгими и ради забавы допускать небольшие заносы, не угрожающие безопасности.

Подключаемый полный привод на базе переднего: 1 — щиток приборов; 2 — главный электронный модуль; 3 — блок ABS; 4 — блок управления двигателем; 5 — электронный модуль дифференциала; 6 — муфта «Халдекс». У подключаемого полного привода на базе заднего устройство примерно то же, но с приоритетом задних колес.

Зачем же так «бестолково» разбрасываться крутящим моментом по осям? Ради безопасности и лучшей управляемости. В результате подключения задних колес переднеприводный до этого момента автомобиль в какой-то мере теряет недостаточную поворачиваемость и гораздо лучше вписывается в поворот. Полноприводная же система на основе заднего привода, подключая передние колеса, снижает степень избыточной поворачиваемости и позволяет войти в вираж чисто, без заноса задней оси и разворота, вытягивая машину на нужную траекторию «гребками» передних колес.

А если всё же…

В случае, если бы автомобиль мог передавать 100% мощности на «вспомогательные» ведущие колеса, вы бы неожиданно для себя и окружающих оказывались за рулем совершенно другого автомобиля с иными повадками. Это опасно, тем более что передача крутящего момента всегда происходит в экстренных ситуациях. Представьте, вы входите в поворот на переднем приводе с недостаточной поворачиваемостью и соответственно работаете рулем. Но вдруг большая часть крутящего момента перемещается назад и появляется заднеприводная избыточная поворачиваемость, а у вас руль вывернут «не так». И вот автомобиль уже крутится волчком, летя с трассы. В случае главных задних колес переброска всей мощности на передние не позволит взять поворот: траектория выпрямится и машина на полном ходу вылетит в кювет.

Исключения

Но некоторые автопроизводители рискнули все же передавать на вспомогательные колеса большую часть крутящего момента. Точнее, имитировать это, заставляя их крутиться чуть быстрее основных. Это система Honda SH—AWD (устанавливалась, например, на седан Legend), системы Mitsubishi Evo и Ford Focus RS. Но это специфичные системы, которые устанавливались лишь на специальные модели, а эффект смены привода длился недолго — до определенного момента перегрева системы, центрального блока сцепления. Более того, действуют они как системы стабилизации, когда в поворотах для сохранения устойчивости не подтормаживается заднее колесо, идущее по меньшему радиусу (к примеру, в левом повороте — заднее левое), а разгоняется идущее по внешнему радиусу (например, в левом повороте — заднее правое).

Система Honda SH-AWD — именно здесь происходит разгон заднего колеса, идущего по внешней траектории в повороте, что временно превращает машину с переднеприводными повадками в юркий заднеприводный автомобиль.

Есть еще одна система, с которой в России пока мало знакомы, но чью суть понять проще всего — это полный привод электромобиля, когда у каждого колеса есть собственный электромотор, как у кроссоверов Tesla.

Итог

Таким образом, самая популярная сегодня система полного привода (на основе монопривода) создана исключительно для безопасного вождения, причем скорее всего — в городе. Поэтому на бездорожье толку от нее не так много. Ругать систему не стоит — по той простой причине, что делали ее не для оффроуда.

Чья система полного привода лучше? Ответ вы найдете в большом тесте-исследовании «За рулем».

Фото: Julian Faist / Unsplash, Audi, Volvo, Honda