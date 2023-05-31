Ралли «Шелковый путь»: взгляд до старта

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Подготовка ралли-рейда – огромная и сложная работа. Мы посмотрели на ее завершающий этап, проехав так называемый генеральный реконессанс по маршруту «Шелкового пути – 2023». И попутно использовали эту возможность, чтобы протестировать новое топливо.

Вам знакомо слово «реконессанс»? В переводе с французского – «разведка». Применительно к ралли-рейду оно означает отработку маршрута, по которому поедут участники. Для стороннего человека перерыв в год между двумя гонками наверняка покажется существенным. А вот у организаторов нет ни дня лишнего времени. Едва заканчивается один «Шелковый путь», как стартует подготовка к следующему, которая занимает много месяцев.

Почему так долго? Потому что каждая гонка включает в себя несколько тысяч километров бездорожья, проселков, асфальтовых дорог самого разного качества. Составить маршрут и проверить его – это, мягко говоря, не то же самое, что проинспектировать цивильный асфальтовый трек перед гоночными выходными. Вдобавок необходимо договориться со множеством ведомств и партнеров об организации, поддержке, обеспечении безопасности, присмотреть места для бивуаков и зрителей, определить маршруты передвижения технического персонала команд и прессы. Наконец, обеспечить места посадки вертолетов: авиация неизменно сопровождает «Шелковый путь».

Осень – зима – весна

Сначала маршрут следующего года набрасывается в черновике. Организаторы изучают интернет и электронные карты. Весь интерес ралли-рейдов именно в сменяемости пейзажа и дорог (вернее, направлений). Поэтому каждый год «Шелковый путь» пролегает по-новому.

В этом году гонщики между стартом в Казани и финишем в столице за 11 дней проедут по территории 13 субъектов: республикам Татарстан и Башкортостан, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Московской областям, а также Москве.

На втором этапе теорию проверяют практикой. В ходе первого реконессанса команда организаторов смотрит, возможно ли проехать предполагаемым маршрутом. Даже далекие от внедорожных приключений автомобилисты прекрасно знают: по карте может значиться приличная трасса, а в реальности – танкодром с сошедшим по осени асфальтом. В ралли же речь идет о проселках, которые, быть может, с момента нанесения на карты в глубинах периода СССР никем, кроме местных жителей, не проверялись и не использовались. Помимо собственно существования проезда важно оценить его проходимость для всех участников. Наряду с грузовиками и легковушками едут квадроциклы и мотоциклы, пилоты которых не обеспечены защитой железного кузова, а скорости их немногим ниже автомобильных.

Пилотный реконессанс важно провести до осенней распутицы. Ведь «Шелковый путь» – гонка летняя. Значит, важно увидеть состояние трассы в теплый период. Зимой работа перемещается в офис. Маршрут утвержден разведкой, и теперь на всём его протяжении необходимо провести масштабную организационную работу. Администрации различных уровней, МВД, МЧС, медики, военные – вот далеко не полный перечень ведомств, с которыми необходимо договориться о поддержке и участии.

Весной вместе с температурой растет и градус накала подготовки. Команды снова отправляются на реконессанс, уже финальный. Его ключевая задача – составление легенды, дорожной книги для пилотов и штурманов.

Наивно думать, что в ней прописывают только основные ориентиры: указаны развилки, перекрестки и повороты. Гонщики по абсолютно неизвестным им направлениям едут порой на скорости хорошо за 100 км/ч. Тут и для КамАЗа легко найдутся опасные сюрпризы, не говоря уже об участниках в более легких весовых категориях. Поэтому организаторы отмечают решительно всё, о чём важно проинформировать спортсменов: броды, ямы, трамплины, промоины, сужения и расширения дороги, опасные повороты и даже особо крупные камни.

Попутно караван генерального реконессанса решает и другие задачи. Прямо на маршруте он встречается с представителями местных администраций и МВД. Совместно решают, где необходимо расставить волонтеров, сотрудников полиции и ДПС для обеспечения порядка.

Не только ради спорта

Автоспорт появился буквально одновременно с самим автомобилем. И на протяжении всей своей истории поставлял инновационные решения для серийных машин. Перечислить всё, что за последний век перекочевало с болидов на массовые модели, невозможно. Из наиболее значимого и популярного выделим турбонаддув, дисковые тормоза (а вместе с ними и более продвинутые – дисковые вентилируемые и карбон-керамические), непосредственный впрыск топлива, адаптивную подвеску, подрулевые лепестки смены передач, мультируль, аэродинамические элементы, использование облегченных материалов – углепластика, алюминия, титана.

Из самых свежих примеров стоит вспомнить телематику. Много лет инженеры удаленно, из боксов, контролируют параметры машин на трассе, получая все данные в онлайн-режиме. А теперь аналогичный функционал есть в мобильном приложении едва ли не каждой автомобильной марки. Разумеется, рядовым водителям нужно видеть совсем иную информацию (состояние замков, остаток топлива, местоположение машины), но суть-то та же.

Но есть и другое направление того же процесса, практически незаметное обычным автомобилистам. На гоночных машинах постоянно проходят проверку новые материалы и технические жидкости. Если они выдерживают предельно жесткие условия соревнований, гарантированно сдюжат и «гражданскую» эксплуатацию. Поэтому многое из того, что вы заливаете в свой автомобиль, прошло обкатку на всемирно известных гонках.

Источник энергии

Вот уже несколько лет реконессанс «Шелкового пути» проводят на пикапах Toyota Hilux. Подготовка к бездорожью у них минимальная – силовые бамперы, защита днища да «злые» шины. Плюс каркас безопасности в кабине на случай опрокидывания и нештатные амортизаторы, чтобы максимально сгладить ощущения экипажу.

Реконессанс идет, конечно, не в том режиме, в котором едут гонщики. Но и отнюдь не на той скорости, на которой вы преодолеваете деревенскую дорогу на личной машине. Дороги плохие или отсутствуют вовсе. Пыль, пески, броды, подъемы и спуски (в этом году в маршрут входит Южный Урал).

Высокие скорости и интенсивные торможения. Машинам достается по полной программе.

Поэтому пройденный за реконессанс пробег нужно переводить в километры обычной эксплуатации с коэффициентом как минимум 1,5. Вот и получается, что 7000 – 8000 км, прибавившихся на одометрах, это для среднестатистической машины 10 500 – 12 000 км. Больше межсервисного интервала в 10 000 км, которого придерживаются многие водители.

Мы решили воспользоваться таким большим и нелегким пробегом и проверить в реальных условиях новое высокотехнологичное топливо G‑Drive Diesel. В этом году его запустят в продажу на АЗС сети «Газпромнефть» в нескольких регионах. Для организаторов это отличная возможность убедиться в качестве дизеля, которым участники будут заправлять свою технику. Учитывая сложность маршрута, важно сделать все, чтобы гонщики думали только о дороге, а вопросов с топливом и техникой не возникало.

От стандартного дизеля G-Drive отличается многофункциональным пакетом присадок, положительно влияющих на работу двигателя. Например, в составе есть активный комплекс с моющими компонентами, очищающими форсунки от скопившихся на них отложений. Таким образом, спустя непродолжительное время после перехода с обычного дизтоплива на G-Drive можно ожидать прироста мощности двигателя. В состав также входят ингибитор коррозии и смазывающий компонент. Они защищают элементы двигателя и топливной системы от преждевременного износа. Зимой вступит в работу цетаноповышающий компонент, ускоряющий воспламенение. Двигатель станет легче запускаться и работать стабильнее.

На протяжении всего реконессанса за нами следовал бензовоз. Иногда заправляться приходилось прямо в поле.

Перед началом пробега мы осмотрели топливные фильтры трех пикапов (они почти новые) и провели компьютерную диагностику двигателя. Смотрели на два основных показателя состояния топливной системы – коррекцию форсунок и давление в топливной рампе. Первый показатель составил от -0,7 до 0,4 при норме +/-3. Моторы в расцвете сил, несмотря на то, что большую часть своих пробегов (66, 69 и 115 тысяч км на момент старта реконессанса) они намотали по сложному бездорожью.

На финише разброс не увеличился, лишь сместившись в диапазон от -0,5 до 0,6. Давление в топливной магистрали осталось неизменным, 39 кПа у двух машин и 40 кПа у третьей. Причем разброс параметра при работающем двигателе стал даже чуть меньше. Что касается топливного фильтра, его загрязнение оказалось минимальным.

Надо ли говорить, что при таких хороших показаниях диагностики G-Drive Diesel отлично проявил себя и с субъективной точки зрения. Машина отлично тянула, несмотря на сложный рельеф и полную загрузку. А расход оказался весьма умеренным для крайне «рваного» и динамичного ритма. Производитель обещает, что процесс очищения форсунок и улучшения эффективности работы двигателя начинается уже после первой заправки, а ощутимый результат можно почувствовать уже после использования 1-2 баков. Однако стоит помнить, что G-Drive Diesel не является «ядреным» разовым средством для очистки. Это высокотехнологичный продукт, чья задача – обеспечивать надежную и плавную работу двигателя без перегрузок каждый день. Поэтому для наилучшего результата рекомендуется заправляться им регулярно.

Участие в реконессансе, пусть даже одном из нескольких, показало всю сложность подготовки «Шелкового пути». Это труд сотен людей на протяжении всего года, без перерыва. А его плодами могут воспользоваться все автомобилисты, даже не интересующиеся гонками. Они буквально ездят на них, покупают ежедневно – на АЗС и в магазинах запчастей.