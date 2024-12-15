Названа температура, при которой опасно включать кондиционер в машине
«Авилон»: работа кондиционера в мороз грозит поломкой компрессора
Директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева не рекомендует включать кондиционер в машине при низких температурах. Предпочтительно пользоваться кондиционером в машине при температурах не ниже +5 °C, пояснила специалист.
Эксплуатация этой техники в машине зимой может привести к выходу из строя компрессора. Специалист рекомендует включать кондиционер для профилактики раз в неделю на 15 минут только в отапливаемом гараже.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
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Источник: Газета.Ru
Фото:freepik / freepik
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15.12.2024
Фото:freepik / freepik
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