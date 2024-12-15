Названа температура, при которой опасно включать кондиционер в машине

«Авилон»: работа кондиционера в мороз грозит поломкой компрессора

Директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева не рекомендует включать кондиционер в машине при низких температурах. Предпочтительно пользоваться кондиционером в машине при температурах не ниже +5 °C, пояснила специалист.

Эксплуатация этой техники в машине зимой может привести к выходу из строя компрессора. Специалист рекомендует включать кондиционер для профилактики раз в неделю на 15 минут только в отапливаемом гараже.

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Источник: Газета.Ru