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Таксистов посадят за парты изучать достопримечательности Москвы

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

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Водители такси обязаны будут проходить аттестацию на знание того, где в Москве находятся памятники культуры, транспортные объекты, медицинские и образовательные учреждения, здания органов государственной власти. Также им предстоит изучить пути подъезда к ним и правила действий в случае ЧС. Соответствующий закон о легковом такси принят Мосгордумой.

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Принятый нами сегодня обновленный городской закон закрепляет исчерпывающие положения о каждом аспекте деятельности по перевозке легковым такси и деятельности службы заказа. Кроме этого, устанавливаются требования, предъявляемые как к транспортному средству, так и к самому водителю», – сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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Источник: Инттерфакс

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

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