Таксистов посадят за парты изучать достопримечательности Москвы
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
Водители такси обязаны будут проходить аттестацию на знание того, где в Москве находятся памятники культуры, транспортные объекты, медицинские и образовательные учреждения, здания органов государственной власти. Также им предстоит изучить пути подъезда к ним и правила действий в случае ЧС. Соответствующий закон о легковом такси принят Мосгордумой.
Принятый нами сегодня обновленный городской закон закрепляет исчерпывающие положения о каждом аспекте деятельности по перевозке легковым такси и деятельности службы заказа. Кроме этого, устанавливаются требования, предъявляемые как к транспортному средству, так и к самому водителю», – сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Инттерфакс
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0