Желающие проехать в такси с «интеллектом» уже могут сделать это в Москве

Яндекс запустил в столице роботакси.

Первые роботакси вышли на работу в тестовом режиме в столичном районе Ясенево. Об открытии в Москве роботакси — сервиса заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект, - сообщил Яндекс.

Заказать поездку может любой совершеннолетний гражданин в приложении Яндекс Go. Поездки осуществляются каждый день с семи утра до часа ночи.

Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Когда в приложении Яндекс Go появится специальная кнопка для заказа роботакси, воспользоваться ей смогут жители Ясенево.

«Взять на борт» роботакси пока сможет только одного человека. А за безопасностью поездки будет следить водитель испытатель: согласно действующим законам он будет находиться в машине.

И приятный бонус для первых пассажиров: любая поездка будет стоить 100 рублей.

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Источник: Яндекс

Фото: Yandex