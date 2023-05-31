Искусственный интеллект будет следить за водителями на дорогах

На Урале установят «умные» детекторы транспортного потока.

Контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения на трассах в Свердловской области будет искусственный интеллект. Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, уже в этом году детекторы транспортного потока появятся на восьми участках областных дорог.

«Умные детекторы транспортного потока будут установлены на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу», - говорится в сообщении департамента.

Устройства будут отслеживать и анализировать 28 параметров трафика, в том числе государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость.

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Источник: URA.ru

Фото: depositphotos.com, Департамент информационной политики Свердловской области