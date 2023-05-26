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Движение по М-12 от Москвы до Казани откроют на год раньше плана

Часть платной трассы уже введена в эксплуатацию.

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Полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до Казани планируется в конце 2023 года, и это на год раньше, чем изначально предполагалось. Как заявил замдиректора департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий госкомпании «Автодор» Сергей Ильин, сократить сроки строительства автомагистрали стало возможным благодаря инновационным технологиям.

Сроки реализации проекта строительства автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань будут сокращены. Открытие движения от Москвы до Казани планируется на год раньше – в конце 2023-го», – сказал Ильин.

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Платная трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани, а в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Длина строящегося участка составляет 811 километров. После ее открытия добраться от Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов.

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Источник: Автодор

Фото: Александра Веселова/ТАСС, Unsplash

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