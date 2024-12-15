BMW наконец-то уходит от гипертрофированных «ноздрей»: новая M3 подтвердила это

BMW опубликовала официальные изображения электрического Neue Klasse BMW M3

BMW готовит настоящий фурор: в 2027 году мир увидит революционный полностью электрический BMW M3, лишенный печально известных огромных ноздрей, которые в последние годы стали предметом горячих споров среди поклонников марки.

Компания представила первые официальные изображения, и они обещают кардинальные изменения в дизайне.

Neue Klasse BMW M3

Прототип, получивший внутреннее кодовое название ZA0, является плодом амбициозной программы BMW по разработке электромобилей. Он напрямую вдохновлен концептом Neue Klasse Vision, представленным в прошлом году, и воплощает в себе фирменный стиль, описанный самим производителем как «ясный, элегантный и вневременной». Этот стиль отчетливо виден в характерном профиле «акульего носа», главное отличие от предшественников – отсутствие тех самых гигантских «ноздрей» радиаторной решетки, которые вызывали неоднозначную реакцию у общественности.

Изображения демонстрируют элегантные, плавные линии кузова, подчеркивающие спортивный характер модели. В глаза бросаются выдвижные дверные ручки, большие колеса и спортивные шины Michelin.

Neue Klasse BMW M3

BMW позиционирует ZA0 как автомобиль, который «находится на пути к установлению новых стандартов». Пока подробности о технических характеристиках держатся в секрете, однако известно, что M3 ZA0 будет построен на платформе Neue Klasse, той же, что и электрический BMW i3 (NA0), запланированный к выходу в 2026 году. Эта общая платформа, вероятно, обеспечит M3 доступ к передовым технологиям в области силовой установки и управления батареей.

Компания намерена выпустить не менее шести полностью электрических моделей Neue Klasse к 2028 году.

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Источник: ITHome