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Моторное масло почернело? Не спешите его менять

Эксперт Солончук: моторное масло чернеет из-за очистки двигателя

Если моторное масло потемнело, не стоит сразу же его менять. Оно очищает мотор, собирая в себе продукты сгорания топлива и мелкие частицы, поэтому и чернеет, сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Changan» Александр Солончук.

Изменение цвета не всегда указывает на износ или потерю свойств масла. Менять его нужно в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, отмечает специалист. Обычно автопроизводители рекомендуют менять масло каждые 7–15 тыс. км пробега или раз в год.

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Если мотору приходится работать в тяжелых условиях (частые короткие поездки, работа при высоких или низких температурах, на холостом ходу), то замену необходимо производить раньше обозначенного срока, отметил эксперт.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 254
15.12.2024 
Фото:Unsplash
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