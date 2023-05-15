Как не загубить двигатель некачественным маслом

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Сегодня, когда цены на запчасти переходят все мыслимые границы, задача уберечь свой автомобиль от поломок стала как никогда важной.

А тут еще проблема качества расходных материалов встала в полный рост. Традиционные цепочки поставок перестали работать, вместо них появился так называемый параллельный импорт. Но в том-то и проблема, что понять, чему этот импорт параллелен, зачастую невозможно. Взять, к примеру, моторное масло. Никто не станет спорить, что низкокачественное масло если и не уничтожит двигатель сразу, то значительно сократит его ресурс. А капитальный ремонт двигателя нынче дорог.

Насколько все серьезно?

Можно встретить разные оценки объемов продаж «паленого» масла. По некоторым оценкам, до половины того, что продается сейчас – низкокачественная подделка. Насколько реальны такие утверждения, проверить невозможно. Но тот факт, что количество бурды в банках из-под масла возросло, можно отследить по некоторым факторам достаточно достоверно.

Например, ежегодно к концу весны цены на отработанное масло падают минимум в два раза. Его, в основном, используют для отопления, и обычно летом спрос практически исчезает. Но в этом году с приходом весны цены почти никуда не двинулись – как покупали отработку по 15-16 рублей за литр, так и покупают. Куда ее можно девать в таких количествах? Ответ напрашивается сам собой – сделать новое масло. Вернее, его имитацию. Поэтому и спрос на «сырьё» не падает.

Как отличить настоящее?

«Обновленное» масло может быть разлито не только в пластиковые бутылки из-под минералки, к которым скотчем будут примотаны потрепанные этикетки известных брендов, но и во вполне приличные канистры, очень похожие на оригинальные.

И если масло в бутылке из-под «Буратино» мало кто в здравом уме примет за настоящее, то отличить поддельное в очень похожей канистре непросто. Жулики научились изготавливать голограммы в промышленных масштабах и даже могут вычислить правильные коды, с помощью которых производители пытаются защитить свою продукцию от подделок. В общем, канистра, голограмма и уникальный код не гарантируют 100% оригинальности моторного масла. И даже неплохо осведомленный человек может не отличить настоящее от ненастоящего.

Где безопасно покупать масло?

Напрашивается совет: покупать только в проверенных местах. Но проверенные временем места теперь тоже не гарантия подлинности продукта. Потому что у их поставщиков теперь нет прямого доступа к оригинальным маслам, и где они теперь что берут – непонятно. То же самое касается и маркетплейсов: по сути, это просто «проводники» товаров от разных поставщиков. Да, крупные маркетплейсы требуют пакет документов, подтверждающих подлинность товара, но кто может гарантировать, что, подделав товар, продавец не «позаботится» и о документах?

Что же делать?

Очевидно, что подделывать выгодно в первую очередь то, на что выше спрос. От жуликов страдают в первую очередь покупатели раскрученных и популярных брендов, без разницы, импортных или отечественных. И это действительно проблема. Но это одновременно и решение! Чтобы избежать риска нарваться на фейковое масло, надо покупать то, которое не подделывают. Например, появившееся на рынке относительно недавно и еще не успевшее стать объектом пристального внимания гаражных «нефтяных магнатов». Именно такой палочкой-выручалочкой могут стать моторные масла Havens из Объединенных Арабских Эмиратов.

Можно поподробнее?

История Havens пока совсем короткая, масла этой марки начали производить лишь в 2017 году, а в Россию их официально начали ввозить только год назад. Эксклюзивными поставками на наш рынок занимается компания «АМП». Производятся масла на заводе в ОАЭ, выпускающем смазочные материалы уже больше 25 лет. Завод аккредитован крупными европейскими производителями смазочных материалов и выпускает масла, в том числе, и по их заказам. Продукты Havens изготовлены на основе термостабильного базового масла с использованием присадок Infineum и Chevron. Достаточно взглянуть на спецификации, чтобы понять, что по качеству и характеристикам масла из Эмиратов не уступят большинству ведущих мировых брендов. В ассортименте Havens есть масла для легковых и легких коммерческих автомобилей с индексами вязкости от 0W20 до 10W40 и спецификациями вплоть до ACEA C5, API SP, ILSAC GF-6A, а также масла для тяжелого коммерческого транспорта со спецификациями API CK-4/SN, ACEA E9-12. Естественно, масла Havens соответствуют допускам ведущих европейских, корейских и японских производителей.

Моторные масла Havens могут похвастать и своей отличительной чертой – при высоких температурах они остаются более густыми, чем большинство современных аналогов, поэтому меньше испаряются. Это позволяет избавиться от известной проблемы современных моторов – сравнительно большого расхода масла. В общем, моторные масла Havens – отличный способ купить оригинальное моторное масло, не опасаясь подделки, и быть уверенным, что двигатель проживет весь положенный ему срок.

Приобрести моторные масла Havens в розницу можно на Яндекс.Маркет , Ozon или у официальных представителей в вашем городе.

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