Новый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

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Как едет?.. Какие недостатки?.. – эксперт «За рулем» ответил на все вопросы.

Sportage пятого поколения – машина трудной судьбы, если говорить о нашем рынке.

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Освоили было сборку в Калининграде, как это случалось со всеми предыдущими поколениями, но всё пошло наперекосяк. Какое-то количество калининградских кроссоверов в продажу попало, однако самый простой и недорогой способ купить популярнейшую некогда модель – пойти на серый рынок.

На него Sportage течет если не рекой, то хоть каким-то потоком.

Один из таких автомобилей, собранный на исторической родине, попал в наши руки. Переднеприводный, с двухлитровым атмосферником, шестиступенчатым автоматом и в простеньком исполнении Comfort. Этот Kia Sportage с учетом растаможки, утилизационного сбора и доставки обошелся хозяину в 3,3 млн рублей.

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Что изменилось?

Новый Kia Sportage разросся в габаритах. У него два варианта кузова – европейский, с короткой базой и компактной кормой, а также азиатско-американский, как на фото, у которого задний свес заметно больше. В России официально продавали бы второй.

В наших руках – такой же.

Новый Sportage управляется лучше прежнего. Но мягкости подвеске на «лежачих полицейских» или ямах не хватает.
Новый Sportage управляется лучше прежнего. Но мягкости подвеске на «лежачих полицейских» или ямах не хватает.

Больше кузов – больше места. И багажник вместительнее. Еще бы на отделку не скупились – пластик боковых стенок в грузовом отсеке быстро придет в негодность, как бывало на предыдущих поколениях.

Интерьер даже при скромном оснащении интереснее, чем у предшественника.
Интерьер даже при скромном оснащении интереснее, чем у предшественника.
Уже в базовой версии вместо традиционных приборов – экран, сделанный по принципу электронных часов. Не самый удобный в пользовании.
Уже в базовой версии вместо традиционных приборов – экран, сделанный по принципу электронных часов. Не самый удобный в пользовании.
С базовой медиасистемой на передней панели остается много свободного места. Но функциональность не бедная, можно даже подключить смартфон с Андроидом или iOS.
С базовой медиасистемой на передней панели остается много свободного места. Но функциональность не бедная, можно даже подключить смартфон с Андроидом или iOS.

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То, что в наших руках оказалась простая машина, это плюс. Не отвлекут огромные экраны, проще сосредоточиться на базовых вещах. А они в Спортейдже решены правильно – эргономика отлично проработана, поэтому за рулем будет удобно любому человеку. Даже за пластиковым рулем, как в этой машине в простом исполнении. Надо ли говорить, что и обогрева руля здесь нет.

Позабавила приборная панель. Классических приборов у нового Спортейджа не бывает в принципе. Но если у дорогих версий с виртуальной приборкой они хотя бы могут быть нарисованы, то у простых машин такой возможности нет. Тахометр и спидометр – исключительно цифровые, без стрелок. В настройках можно изменить лишь фоновый цвет: как водится, маркетологи явно принуждают к комплектациям подороже.

Шестидиапазонный автомат не образец скорости работы, но надежен. С более мощными двигателями ставится «восьмиступка». На самых дорогих версиях вместо селектора – шайба.
Шестидиапазонный автомат не образец скорости работы, но надежен. С более мощными двигателями ставится «восьмиступка». На самых дорогих версиях вместо селектора – шайба.
Вместо этих заглушек в дорогих машинах будут кнопки вентиляции передних сидений и обогрева руля.
Вместо этих заглушек в дорогих машинах будут кнопки вентиляции передних сидений и обогрева руля.

А по технике?

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Хотя по дизайну нынешний Sportage кажется каким-то пришельцем, таковым он не является. Технически автомобиль вполне знаком, ибо построен на модульной платформе N‑серии. И если ее более крупные представители вроде Kia K5 или Sorento еще могут отличаться, например, элементами шасси, нынешний успевший попасть на наш рынок официально Hyundai Tucson и вовсе брат родной.

Это положительно сказалось не только на возможности найти в продаже стойки стабилизатора или тормозные колодки. По ездовым свойствам нынешний Sportage – большой молодец.

Несмотря на растолстевшую филейную часть, Sportage избавился от грехов предшественника. У него нет лишних колебаний кузова при резких маневрах, он прекрасен на трассе, а усилитель руля дает логичную обратную связь.
Простенькие передние сиденья на деле удобны. Единственным минусом можно назвать мягковатую набивку.
Простенькие передние сиденья на деле удобны. Единственным минусом можно назвать мягковатую набивку.
На втором ряду стало заметно просторнее, чем в предыдущем Спортейдже. Посадка удобна. Спинки регулируется по углу наклона.
На втором ряду стало заметно просторнее, чем в предыдущем Спортейдже. Посадка удобна. Спинки регулируется по углу наклона.

Что не понравилось?

С плавностью хода – беда. Или это сказывается отсутствие адаптации к России? На колдобинах и «лежачих полицейских» подвеска работает откровенно жестко, причем – на самой высокой «обувке» 235/65 R17. Баланс шасси «нашего» Туссана удачнее.

Продолжение – на следующей странице.

Новый Sportage управляется лучше прежнего. Но мягкости подвеске на «лежачих полицейских» или ямах не хватает.
Интерьер даже при скромном оснащении интереснее, чем у предшественника.
Уже в базовой версии вместо традиционных приборов – экран, сделанный по принципу электронных часов. Не самый удобный в пользовании.
С базовой медиасистемой на передней панели остается много свободного места. Но функциональность не бедная, можно даже подключить смартфон с Андроидом или iOS.
Шестидиапазонный автомат не образец скорости работы, но надежен. С более мощными двигателями ставится «восьмиступка». На самых дорогих версиях вместо селектора – шайба.
Вместо этих заглушек в дорогих машинах будут кнопки вентиляции передних сидений и обогрева руля.
Простенькие передние сиденья на деле удобны. Единственным минусом можно назвать мягковатую набивку.
На втором ряду стало заметно просторнее, чем в предыдущем Спортейдже. Посадка удобна. Спинки регулируется по углу наклона.
Прибавка в габаритах больше всего сказалась на багажнике. По официальным данным, он вмещает больше 500 литров под шторкой.
С двухлитровым мотором придется забыть о резвой езде – Sportage набирает первые 100 км/ч за 12 секунд.
За Рулем
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Фото:За РулемКонин Дмитрий
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Отзывы о Kia Sportage (7)

За РулемЕвгений
Kia Sportage  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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