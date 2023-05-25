Новый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..
Sportage пятого поколения – машина трудной судьбы, если говорить о нашем рынке.
Освоили было сборку в Калининграде, как это случалось со всеми предыдущими поколениями, но всё пошло наперекосяк. Какое-то количество калининградских кроссоверов в продажу попало, однако самый простой и недорогой способ купить популярнейшую некогда модель – пойти на серый рынок.
На него Sportage течет если не рекой, то хоть каким-то потоком.
Один из таких автомобилей, собранный на исторической родине, попал в наши руки. Переднеприводный, с двухлитровым атмосферником, шестиступенчатым автоматом и в простеньком исполнении Comfort. Этот Kia Sportage с учетом растаможки, утилизационного сбора и доставки обошелся хозяину в 3,3 млн рублей.
Что изменилось?
Новый Kia Sportage разросся в габаритах. У него два варианта кузова – европейский, с короткой базой и компактной кормой, а также азиатско-американский, как на фото, у которого задний свес заметно больше. В России официально продавали бы второй.
В наших руках – такой же.
Больше кузов – больше места. И багажник вместительнее. Еще бы на отделку не скупились – пластик боковых стенок в грузовом отсеке быстро придет в негодность, как бывало на предыдущих поколениях.
То, что в наших руках оказалась простая машина, это плюс. Не отвлекут огромные экраны, проще сосредоточиться на базовых вещах. А они в Спортейдже решены правильно – эргономика отлично проработана, поэтому за рулем будет удобно любому человеку. Даже за пластиковым рулем, как в этой машине в простом исполнении. Надо ли говорить, что и обогрева руля здесь нет.
Позабавила приборная панель. Классических приборов у нового Спортейджа не бывает в принципе. Но если у дорогих версий с виртуальной приборкой они хотя бы могут быть нарисованы, то у простых машин такой возможности нет. Тахометр и спидометр – исключительно цифровые, без стрелок. В настройках можно изменить лишь фоновый цвет: как водится, маркетологи явно принуждают к комплектациям подороже.
А по технике?
Хотя по дизайну нынешний Sportage кажется каким-то пришельцем, таковым он не является. Технически автомобиль вполне знаком, ибо построен на модульной платформе N‑серии. И если ее более крупные представители вроде Kia K5 или Sorento еще могут отличаться, например, элементами шасси, нынешний успевший попасть на наш рынок официально Hyundai Tucson и вовсе брат родной.
Это положительно сказалось не только на возможности найти в продаже стойки стабилизатора или тормозные колодки. По ездовым свойствам нынешний Sportage – большой молодец.
Несмотря на растолстевшую филейную часть, Sportage избавился от грехов предшественника. У него нет лишних колебаний кузова при резких маневрах, он прекрасен на трассе, а усилитель руля дает логичную обратную связь.
Что не понравилось?
С плавностью хода – беда. Или это сказывается отсутствие адаптации к России? На колдобинах и «лежачих полицейских» подвеска работает откровенно жестко, причем – на самой высокой «обувке» 235/65 R17. Баланс шасси «нашего» Туссана удачнее.
Продолжение – на следующей странице.
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Отзывы о Kia Sportage (7)
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.