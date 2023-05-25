Новый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

Как едет?.. Какие недостатки?.. – эксперт «За рулем» ответил на все вопросы.

Sportage пятого поколения – машина трудной судьбы, если говорить о нашем рынке.

Освоили было сборку в Калининграде, как это случалось со всеми предыдущими поколениями, но всё пошло наперекосяк. Какое-то количество калининградских кроссоверов в продажу попало, однако самый простой и недорогой способ купить популярнейшую некогда модель – пойти на серый рынок.

На него Sportage течет если не рекой, то хоть каким-то потоком.

Один из таких автомобилей, собранный на исторической родине, попал в наши руки. Переднеприводный, с двухлитровым атмосферником, шестиступенчатым автоматом и в простеньком исполнении Comfort. Этот Kia Sportage с учетом растаможки, утилизационного сбора и доставки обошелся хозяину в 3,3 млн рублей.

Что изменилось?

Новый Kia Sportage разросся в габаритах. У него два варианта кузова – европейский, с короткой базой и компактной кормой, а также азиатско-американский, как на фото, у которого задний свес заметно больше. В России официально продавали бы второй.

В наших руках – такой же.

Новый Sportage управляется лучше прежнего. Но мягкости подвеске на «лежачих полицейских» или ямах не хватает.

Больше кузов – больше места. И багажник вместительнее. Еще бы на отделку не скупились – пластик боковых стенок в грузовом отсеке быстро придет в негодность, как бывало на предыдущих поколениях.

Интерьер даже при скромном оснащении интереснее, чем у предшественника.

Уже в базовой версии вместо традиционных приборов – экран, сделанный по принципу электронных часов. Не самый удобный в пользовании. С базовой медиасистемой на передней панели остается много свободного места. Но функциональность не бедная, можно даже подключить смартфон с Андроидом или iOS.

То, что в наших руках оказалась простая машина, это плюс. Не отвлекут огромные экраны, проще сосредоточиться на базовых вещах. А они в Спортейдже решены правильно – эргономика отлично проработана, поэтому за рулем будет удобно любому человеку. Даже за пластиковым рулем, как в этой машине в простом исполнении. Надо ли говорить, что и обогрева руля здесь нет.

Позабавила приборная панель. Классических приборов у нового Спортейджа не бывает в принципе. Но если у дорогих версий с виртуальной приборкой они хотя бы могут быть нарисованы, то у простых машин такой возможности нет. Тахометр и спидометр – исключительно цифровые, без стрелок. В настройках можно изменить лишь фоновый цвет: как водится, маркетологи явно принуждают к комплектациям подороже.

Шестидиапазонный автомат не образец скорости работы, но надежен. С более мощными двигателями ставится «восьмиступка». На самых дорогих версиях вместо селектора – шайба. Вместо этих заглушек в дорогих машинах будут кнопки вентиляции передних сидений и обогрева руля.

А по технике?

Хотя по дизайну нынешний Sportage кажется каким-то пришельцем, таковым он не является. Технически автомобиль вполне знаком, ибо построен на модульной платформе N‑серии. И если ее более крупные представители вроде Kia K5 или Sorento еще могут отличаться, например, элементами шасси, нынешний успевший попасть на наш рынок официально Hyundai Tucson и вовсе брат родной.

Это положительно сказалось не только на возможности найти в продаже стойки стабилизатора или тормозные колодки. По ездовым свойствам нынешний Sportage – большой молодец.

Несмотря на растолстевшую филейную часть, Sportage избавился от грехов предшественника. У него нет лишних колебаний кузова при резких маневрах, он прекрасен на трассе, а усилитель руля дает логичную обратную связь.

Простенькие передние сиденья на деле удобны. Единственным минусом можно назвать мягковатую набивку. На втором ряду стало заметно просторнее, чем в предыдущем Спортейдже. Посадка удобна. Спинки регулируется по углу наклона.

Что не понравилось?

С плавностью хода – беда. Или это сказывается отсутствие адаптации к России? На колдобинах и «лежачих полицейских» подвеска работает откровенно жестко, причем – на самой высокой «обувке» 235/65 R17. Баланс шасси «нашего» Туссана удачнее.

Продолжение – на следующей странице.