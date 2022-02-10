Нашел лучший (ну, почти!) семейный кроссовер - у него лишь 3 недостатка

Классический автомат в паре с атмосферным бензиновым мотором - редкое и востребованное сочетание по нынешним временам. А еще у этого кроссовера пяти- или семиместный салон, передний или полный привод на выбор и штатный автозапуск со смартфона. И нет, речь не о премиум-марке с заоблачным ценником.

Речь о Kia Sorento 2022 модельного года, который построен на платформе N3, как и Hyundai Sonata и Kia K5.

Этот кроссовер помимо упомянутого силового агрегата, подкупает вместительностью, классным дизайном и рядом интересных решений, которых пока нет у конкурентов.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Какой двигатель и коробка лучше?

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Признаюсь честно, когда забирал машину на тест, совсем забыл, что в арсенале нынешнего Sorento есть не только классический автомат, но и восьмиступенчатый робот DCT. Работает он исключительно в паре с дизелем 2.2 CRDi (199 л. c.). Именно такая машина мне и досталась. И первые несколько километров пути по городу робот никак себя не выдавал: плавные старты безо всяких пробуксовок даже на скользкой обледенелой дороге и незаметные переключения. Лишь оказавшись в пробке, я обратил внимание на специфический для этого типа коробки передач ползущий режим. Если пробка слишком медленная, то роботизированный Sorento выпадает из потока — приходится то и дело останавливаться и трогаться вновь. Это и есть первый недостаток. Впрочем, у бензиновых версий его нет.

Турбодизель 2.2 CRDI

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Наиболее востребован у покупателей в России базовый бензиновый мотор G4KM SmartStream 2.5 MPI (179 л. c.) в сочетании с классической гидромеханикой. Двигатель собирают с 2019 года. Он относится к новому семейству Theta III и оснащен распределенным впрыском топлива. Этот мотор рассчитан на 95-й бензин, а заявленный расход топлива в комбинированном цикле — 8,9 л на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч составляет 10,1 секунды у переднеприводного Соренто и 10,3 секунды у полноприводной машины. Пожалуй, 2,5-литровая версия и будет оптимальным выбором, особенно если проживаете в регионе с холодными зимами.

Но если морозы не досаждают, присмотритесь к дизелю. Тогда получите самую экономичную и при этом самую динамичную модификацию. Разгон до 100 км/ч — 9,2 секунды, а расход в смешанном цикле — 6,1 л на сотню. По крайней мере, так заявляет производитель. Более реальные цифры расхода топлива: 7,5 л по трассе и около 8 л на сотню в смешанном цикле. Запас хода более 800 км (по трассе, конечно) тоже радует.

Третий вариант — 3.5 MPI (249 л. c.) — на любителя, поскольку слегка избыточен в городе. Да и на трассе использовать весь его потенциал не очень разумно.

Какую комплектацию предпочесть?

Покупатели выбирают чаще всего исполнение Luxe или Prestige. Это средние по оснащению версии, которые вписываются в диапазон цен от 3 до 3,5 млн рублей. Система бесключевого доступа Smartkey и дистанционный запуск с брелока (то есть в пределах прямой видимости) есть и там, и там, но телематика Kia Connect доступна начиная с версии Prestige.

Начиная со средней комплектации Premium Соренто становится трехрядным. Взрослым пассажирам на галерке ожидаемо тесно.

Обилие кнопок поначалу сбивает с толку, но привыкнуть к ним — вопрос времени. В максимальной комплектации Premium+ вместо традиционного селектора автомата вот такая шайба и электронный ручник. В других версиях стояночный тормоз с механическим приводом. Панорамный верх появляется в комплектации Premium по цене от 3 519 900 рублей.

Именно сервисы Kia Connect — то, ради чего и стоит брать Соренто. Они позволяют не просто заводить и глушить двигатель дистанционно через приложение в смартфоне (то есть на любом расстоянии от машины), но и настраивать климатическую систему, открывать и закрывать двери и многое другое.

Приложение на смартфоне позволяет не только настраивать температуру, но и включать/отключать электроподогревы.

Мы, кстати, сняли об этом подробное видео:

Как едет Kia Sorento?

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Одним словом? По-легковому. Дизельная машина не досаждает характерными для этого мотора вибрациями и тарахтением. Шумоизоляция салона отличная. Подвеска чуть более зажата, чем хотелось бы, когда везешь семью, включая маленьких детей, но не критично. По не очень хорошей дороге можно ехать быстро, не опасаясь замкнуть подвеску на кузов. Руль легкий. В городе это удобно, а на трассе хотелось бы чуть больше обратной связи, но, опять же, терпимо. Прямую машина держит хорошо, в повороте точно следует заданному курсу. Управление тягой и замедление — без претензий. Машина все делает послушно и прогнозируемо.

Обзорность даже безо всяких электронных помощников хороша. Впрочем, камеры кругового обзора лишними тоже не будут — они выручат, если возле машины заигрался ребенок, которого просто не видно с места водителя.

Система кругового обзора позволяет вовремя заметить преграду в слепой зоне боковых зеркал.

Боковые камеры автоматически транслируют картинку на приборную панель при включении поворотника. Эту фукнцию можно отключить. При езде по трассе зимой фронтальная камера и радар быстро покрываются слоем снега. Среди вариантов оформления приборов есть и такой — картинка меняется в зависимости от погоды и времени суток.

И тут мы добрались до второго и наиболее существенного недостатка — фары. Они светодиодные, холодные. Светят хорошо, пока чистые. Но стоит хоть немного покрыться грязью, машина слепнет. Ночная поездка по неосвещенной трассе при —7°C оказалась непростой. Фары быстро покрывались коркой льда —приходилось регулярно браться за скребок. Омыватели к такому типу фар обычно не ставят. Впрочем, найти сегодня модель подобного класса с другим типом фар практически невозможно. Это тренд. И надеюсь, что производители скоро смогут решить проблему обмерзания.

Телефон есть куда положить?

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В передней части центрального тоннеля вместительная ниша, в которой уместится не только телефон (кстати, тут предусмотрена беспроводная зарядка), но и полезная в дороге мелочевка: пачка салфеток, очки или кошелек. Вообще, дефицита ниш для мелочевки нет. Для дальней поездки в этом плане Sorento отлично приспособлен. Подстаканники на картах задних дверей тоже вещь редкая. И удобная.

В топовой версии Premium+ аж 9 USB-разъемов. Один из них, кстати, на торце спинки переднего пассажирского кресла — и это тоже нестандартное и удобное решение. Но есть и третий, правда, не очень существенный минус. В салоне тестовой машины не оказалось стандартной розетки в форм-факторе прикуривателя. Такая нашлась только в багажнике — подключить компрессор, чтобы накачать детскую ватрушку для катания с горок, можно, а вот если планировали использовать видеорегистратор, придется искать для него шнурок питания от USB.

Зато Kia Sorento подкупает массой действительно полезных настроек в недрах мультимедийной системы:

Для семьи годится?

Более чем! Заднее сиденье разделено на две неравные части, и каждая сдвигается вперед или назад, а спинки регулируются по наклону. Места на втором ряду чуть меньше, чем в Skoda Kodiaq, к примеру, но тесным Sorento не назовешь.

Дети больше всего оценили атмосферную подсветку салона и дистанционное управление. Киа Соренто может самостоятельно выехать с парковочного места или заехать туда. Вот как это работает:

Важно знать

Цены

Гарантия

Kia гарантирует надежную работу узлов и агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Kia Sorento 4810 / 1900 / 1690 / 2815 Skoda Kodiaq 4697 / 1882 / 1681 / 2791 Mitsubishi Outlander 4695 / 1810 / 1703 / 2670

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Kia Sorento (199 л.с.) 23 443 — 31 861 8950

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Hyundai Santa Fe, Nissan Murano, Exeed VX

рекомендуем присмотреться к Hyundai Santa Fe, Nissan Murano, Exeed VX Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Mercedes-Benz GLC 300 I (X253), Volvo XC60 II, Volkswagen Teramont I.

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

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Фото: Kia и Константин Васильев