500 л.с. и задний привод — у Renault получился достаточно «горячий» хэтч?

Renault выпустит экстремальный Renault 5 Turbo 3E с двумя моторами на задней оси

Компания Renault дала зеленый свет проекту «дикого» хэтчбека 5 Turbo 3E. Интересно, что это не экстремальная версия современного электрического Renault 5 или его заряженной модификации Renault R5 – это полностью самостоятельный автомобиль, стилистикой отсылающийся на оригинальный Renault 5 и его легендарную версию Renault 5 Turbo из 1980-х.

Впрочем, кое-что от новой «пятерки» тут все же есть – это... задние фонари. В остальном же это будет дорожный автомобиль, собираемый вручную и цена его, по всей вероятности, перевалит за 100 тысяч фунтов стерлингов, пишет источник. Кузов выполнен преимущественно из углеволокна и скрывает полностью оригинальный электрический привод, включающий два электромотора на задней оси суммарной мощностью в 500 л.с.

Из милых ностальгических деталей – узнаваемая маска передка с миниатюрными светодиодными фарами, «точеные» капот и сплиттер, сильно расширенные арки колес, мощный диффузор, зарядный порт в воздухозаборнике. Предположительно компоновка салона будет двухместной – это тоже аллюзия на «тот самый» Turbo. Но главное, что динамика будет как у суперкара: обещается 3,5 секунды до 100 км/ч.

Renault будет производить автомобиль собственными силами – для сборки ограниченной партии машин во Франции будет набрана специальная команда. Пока известно что будет доступен ряд базовых ливрей и цветовых схем, но вообще прогнозируется, что модель получит массу вариантов персонализации. Источник отмечает, что Renault 5 Turbo 3E полностью противоречит идее о том, что заряженные модели должно выпускать подразделение Alpine, но появление горячего заднеприводного хэтча с эмблемой Renault нельзя не приветствовать.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autoexpress