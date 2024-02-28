А нам это точно надо? Салон Renault 5 оснастили необычными допами
При создании нового Renault 5 разработчики снабдили салон электромобиля необычным дополнением – специальной стойкой-держателем для багета. Об этом сообщили в пресс-службе марки.
«Renault 5 E-Tech Electric станет первым в мире автомобилем, который специально оборудован для перевозки багетов из пекарен. Больше никакой муки или крошек на вашей прекрасной обивке!» — говорится в тексте сообщения.
Речь идет о том, что с правой стороны от водителя в салоне автомобиля установлена плетеная корзина, которую можно использовать не только для перевозки багета, который так любят французы, но и букета цветов. Для его создания привлекли французского производителя корзин Маргариту Херлан.
Также еще одной фишкой новинки является рычаг переключения передач в форме футляра для губной помады, а на капоте установлен экран с индикатором, показывающим уровень заряда батареи. Примечательно, что для создания звукового сопровождения электромобиля привлекли знаменитого композитора Жана-Мишеля Жарра.
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Источник: motor1.com
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