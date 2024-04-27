Продажи этих внедорожников с Пекинского автосалона могут начаться уже летом

Эксперт Васильев рассказал по каким ценам приедут в Россию новинки с Auto China

Некоторые новинки с Пекинского автосалона доедут до России, хотя их цены скорее всего не будут бюджетными. Таким мнением в беседе с корреспондентом агентства «Прайм» выразил автоэксперт Егор Васильев.

«Компания Chery представила флагманский Tiggo 9, причем, в гибридном варианте PHEV. Дизайн стал намного современней, благодаря инновационной решетке радиатора, хотя при этом сохранил классическую строгость. Двухлитровый турбомотор выдает 238 л.с., а его электрический собрат добавляет еще 224 силы. Коробка передач - восьмиступенчатый автомат», – перечислил собеседник издания.

Наличие гибридных моделей на российском рынке Васильев называет оптимальным. По его мнению, потребители готовы делать выбор в пользу электрокаров, при условии подстраховки в виде ДВС. В Пекине показали электрический полноприводный седан Exlantix ES, он может уже скоро появиться в России, предположил Васильев.

«Автомобиль оснащен полным приводом и батареей емкостью 82 кВт.ч. Колесная база составляет 3000 мм, седан смотрится и агрессивно, и технологично. А форма кузова ближе к купе, нежели к седану. Да и разгон до сотни составляет всего 3,7 с. Похоже, что при проектировании этого авто создатели целились в нишу Porsche Panamera», – предположил эксперт.

В России такие автомобили востребованы, но как отреагирует потребитель на новинку – покажет время, подчеркнул Васильев. Jetour привез внедорожники T1 и T5, представители бренда заверяют, что уже скоро они появятся на рынке РФ, уточнил эксперт. Любители активного отдыха и путешествий по достоинству оценят эти новинки, выразил мнение Васильев.

Jetour T1

Haval показал внедорожники Т700 и Н9, первый – в гибридном варианте. В качестве ДВС используется мотор V6 объемом 3,0 л мощностью 360 л.с., в паре с ним работает 160-сильный электромотор. Компания BAIC показала полноприводный премиальный внедорожник BJ60, автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Модель может появиться в Россию уже текущим летом, хотя его уже могут завозить по неофициальным каналам, отметил Васильев.

Большинство перечисленных моделей относится к высокой ценовой категории, а основная доля продаж придется на бюджетные автомобили, резюмирует эксперт.

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Источник: 1prime.ru