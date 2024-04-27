На Auto China 2024 показали модель Океан со спортивными амбициями

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BYD представил хэтчбек Ocean-M на Пекинском автосалоне 2024 года

Несмотря на то что BYD Ocean-M считается концептом, запуск нового хэтчбека в серийное производство запланирован на третий квартал этого года.

Автомобиль довольно необычного дизайна немного больше модели Dolphin и призван конкурировать с фольксвагеновским ID.3. Учитывая форму и внешний вид, он почти наверняка был разработан с расчетом на завоевание европейского рынка.

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У автомобиля узкие фары и агрессивно разделенная нижняя кромка вокруг воздухозаборников. На пятиспицевых колесах машина выглядит вполне спортивно.

Хотя замысловатый обвес почти наверняка не попадет в производство, мы можем увидеть довольно резкие линии, которые унаследует серийная версия.

Сзади, под огромным антикрылом расположены слитные задние фонари. Скорее всего, серийный автомобиль встанет в линейке BYD где-то между Dolphin и Seal – не зря его имя также связано с водой. Изначально автомобиль будет только электрическим, но позже может появиться и гибридная версия.

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В BYD до сих пор мало рассказывали об автомобиле, за исключением того, что он построен на новой электрической платформе, возможно, e-платформе 4.0, и что, возможно, он станет первым в отрасли горячим хэтчбеком среди электромобилей с задним приводом.

Цены на новый хэтчбек предположительно будут варьироваться в диапазоне 150 000–200 000 юаней (1,9 млн-2,5 млн рублей).

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Источник, фото: Сarnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
27.04.2024
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