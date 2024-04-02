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Выиграй Omoda S5
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«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» — открыта продажа билетов!

Началась продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», который пройдет 23 июня 2024 года

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже открыта. Напомним, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабное действо, а в центре внимания будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Ну а зрителям будут доступны полеты на вертолете, поездки на гоночном такси, стрельба в тире, родео с электрическим быком... А также выставка уникальных ретромашин, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!
«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

Итак, Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Этот адрес понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Покупайте билеты заранее, дальше они будут дорожать! И до встречи 23 июня!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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«За рулем»
Количество просмотров 3
02.04.2024
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