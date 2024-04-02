ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — информация для пилотов

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ состоится 23 июня 2024 года

Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже открыта. Напомним, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабное действо, а в центре внимания будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Информация для пилотов

Участие - БЕСПЛАТНО

Лицензия пилота - 1300 ₽

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Если ваш автомобиль не будет отвечать одному из нижеследующих правил, он не будет допущен до участия в гонках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Автомобиль стоковый, без доработок, проходящий дистанцию в 1/4 мили (402 метра) за 10 секунд или медленнее обязан:

1) Иметь работающий ремень безопасности:

Если с завода ваш автомобиль оборудован поясным ремнем, это допустимо для автомобилей без внесения изменений в конструкцию.

Если с завода ваш автомобиль не оборудован ремнями безопасности, требуется установка 4-х точечных ремней безопасности.

Если Ваш автомобиль едет близко к 11 секундам, мы настоятельно рекомендуем установить 4-х, 5-ти, 6-ти точечные ремни для вашей безопасности.

2) Иметь закрепленный аккумулятор:

Аккумулятор не должен болтаться, его должно быть невозможно сдвинуть в любую сторону без демонтажа его крепежа.

Допустимо закрепление аккумулятор металлическими стяжками, лентами или с помощью заводского крепления, но при этом АКБ должна быть закреплена, а не болтаться.

Не допустимо закрепление скотчем, армированным скотчем, двусторонним скотчем, пластиковыми стяжками, бытовыми резинками и так далее.

3) Иметь сертифицированное сидение пилота:

Допускается штатное сидение (сидение установленное заводом изготовителем).

Допускается спортивное кресло (ковш), имеющее сертификат производителя. (при установке спортивного сидения «типа ковш» обязательна установка минимум 4-х точечного ремня безопасности).

Не допускается сидение, являющееся результатом технического самовыражения, кастомное.

4) Иметь воду в системе охлаждения:

Антифриз - не допустим.

Допустима вода либо вода со специальными спорт присадками.

5) Иметь отсутствие течей технических жидкостей:

Должны быть устранены течи топлива, масел и любых других горюче-смазочных жидкостей и материалов.

Особое внимание просим уделить заправочным горловинам, расположенным в корме автомобиля.

Их необходимо уплотнить на время участия в гонках, чтобы избежать течи топлива при старте.

Автомобиль стоковый, без доработок, который едет 1/4 мили до 10 секунд и ниже обязан, помимо описанных выше пунктов:

Иметь 5-ти, 6-ти точечные омологированные ремни безопасности пилота.

не допускается использование 4-х точечных ремней безопасности.

Для допуска к гонкам и выезду на трек пилот должен иметь при себе:

1) Шлем - обязательно наличие! Шлем должен иметь официальный допуск для авто спорта. Пример: стандарт ECE R22-05.

2) Одежду с длинным рукавом, с длинными штанинами для автомобилей которые едут 10 сек и медленнее.

3) Костюм пилота из не горючих материалов, если автомобиль едет быстрее 10 секунд.

4) Медицинская справка от терапевта с допуском к участию в соревнованиях с указанием "Группа здоровья 1"

5) Лицензию пилота.

Лицензию пилота вы можете приобрести на трассе RDRC. Для этого понадобится:

паспорт;

полностью заполненное и собственноручно подписанное заявление;

водительское удостоверение ;

подтверждение оплаты 1300₽;

открепление (для граждан иных государств и лиц с двойным гражданством);

Медицинская справка от терапевта с допуском к участию в соревнованиях с указанием "Группа здоровья 1"

Если первая или вторая группа здоровья то оформление дополнительного медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях не требуется.

Если третья или четвертая группа здоровья то требуется медицинское заключение врача по спортивной медицине о допуске к участию в спортивных мероприятиях.

Медицинское заключение о допуске инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к автоспорту оформляется врачом по спортивной медицине.

Во время участия в гонках За Рулем Фест пилотам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества

Ездить с пассажирами

Выезжать на трассу без шлема

Греть резину где либо кроме предстартовой зоны

Заправка автомобиля должна осуществляться при наличии огнетушителя емкостью не менее 4 кг.

ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ

Правила - разделение на категории по времени прохождения дистанции 1/4 мили!

Для попадания в категорию чистое время не должно быть меньше или равно времени категории, в зачёт идёт грязное время!

Участник выбирает время сам исходя из результатов прошлых гонок или заездов на трек днях, квалификации нет, вся ответственность выбора категории на участнике. В день гонок категорию менять нельзя!

ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

12 sec - чистое время 12.001 и более

13 sec - чистое время 13.001 и более

14 sec - чистое время 14.001 и более

15 sec - чистое время 15.001 и более

Handicap - чистое время меньше 12 секунд и более 15 секунд, какое участник выбирает сам, но это могут быть только целые числа.

Мощность, вес, цвет автомобиля значения не имеют!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ