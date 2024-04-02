ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — информация для пилотов
Продажа билетов на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже открыта. Напомним, 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабное действо, а в центре внимания будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.
Информация для пилотов
Участие - БЕСПЛАТНО
Лицензия пилота - 1300 ₽
ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
Если ваш автомобиль не будет отвечать одному из нижеследующих правил, он не будет допущен до участия в гонках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
Автомобиль стоковый, без доработок, проходящий дистанцию в 1/4 мили (402 метра) за 10 секунд или медленнее обязан:
1) Иметь работающий ремень безопасности:
- Если с завода ваш автомобиль оборудован поясным ремнем, это допустимо для автомобилей без внесения изменений в конструкцию.
- Если с завода ваш автомобиль не оборудован ремнями безопасности, требуется установка 4-х точечных ремней безопасности.
- Если Ваш автомобиль едет близко к 11 секундам, мы настоятельно рекомендуем установить 4-х, 5-ти, 6-ти точечные ремни для вашей безопасности.
2) Иметь закрепленный аккумулятор:
- Аккумулятор не должен болтаться, его должно быть невозможно сдвинуть в любую сторону без демонтажа его крепежа.
- Допустимо закрепление аккумулятор металлическими стяжками, лентами или с помощью заводского крепления, но при этом АКБ должна быть закреплена, а не болтаться.
- Не допустимо закрепление скотчем, армированным скотчем, двусторонним скотчем, пластиковыми стяжками, бытовыми резинками и так далее.
3) Иметь сертифицированное сидение пилота:
- Допускается штатное сидение (сидение установленное заводом изготовителем).
- Допускается спортивное кресло (ковш), имеющее сертификат производителя. (при установке спортивного сидения «типа ковш» обязательна установка минимум 4-х точечного ремня безопасности).
- Не допускается сидение, являющееся результатом технического самовыражения, кастомное.
4) Иметь воду в системе охлаждения:
- Антифриз - не допустим.
- Допустима вода либо вода со специальными спорт присадками.
5) Иметь отсутствие течей технических жидкостей:
- Должны быть устранены течи топлива, масел и любых других горюче-смазочных жидкостей и материалов.
- Особое внимание просим уделить заправочным горловинам, расположенным в корме автомобиля.
Их необходимо уплотнить на время участия в гонках, чтобы избежать течи топлива при старте.
Автомобиль стоковый, без доработок, который едет 1/4 мили до 10 секунд и ниже обязан, помимо описанных выше пунктов:
- Иметь 5-ти, 6-ти точечные омологированные ремни безопасности пилота.
- не допускается использование 4-х точечных ремней безопасности.
Для допуска к гонкам и выезду на трек пилот должен иметь при себе:
1) Шлем - обязательно наличие! Шлем должен иметь официальный допуск для авто спорта. Пример: стандарт ECE R22-05.
2) Одежду с длинным рукавом, с длинными штанинами для автомобилей которые едут 10 сек и медленнее.
3) Костюм пилота из не горючих материалов, если автомобиль едет быстрее 10 секунд.
4) Медицинская справка от терапевта с допуском к участию в соревнованиях с указанием "Группа здоровья 1"
5) Лицензию пилота.
Лицензию пилота вы можете приобрести на трассе RDRC. Для этого понадобится:
- паспорт;
- полностью заполненное и собственноручно подписанное заявление;
- водительское удостоверение ;
- подтверждение оплаты 1300₽;
- открепление (для граждан иных государств и лиц с двойным гражданством);
- Медицинская справка от терапевта с допуском к участию в соревнованиях с указанием "Группа здоровья 1"
Если первая или вторая группа здоровья то оформление дополнительного медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях не требуется.
Если третья или четвертая группа здоровья то требуется медицинское заключение врача по спортивной медицине о допуске к участию в спортивных мероприятиях.
Медицинское заключение о допуске инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к автоспорту оформляется врачом по спортивной медицине.
Во время участия в гонках За Рулем Фест пилотам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества
- Ездить с пассажирами
- Выезжать на трассу без шлема
- Греть резину где либо кроме предстартовой зоны
Заправка автомобиля должна осуществляться при наличии огнетушителя емкостью не менее 4 кг.
ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ
Правила - разделение на категории по времени прохождения дистанции 1/4 мили!
Для попадания в категорию чистое время не должно быть меньше или равно времени категории, в зачёт идёт грязное время!
Участник выбирает время сам исходя из результатов прошлых гонок или заездов на трек днях, квалификации нет, вся ответственность выбора категории на участнике. В день гонок категорию менять нельзя!
ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
- 12 sec - чистое время 12.001 и более
- 13 sec - чистое время 13.001 и более
- 14 sec - чистое время 14.001 и более
- 15 sec - чистое время 15.001 и более
- Handicap - чистое время меньше 12 секунд и более 15 секунд, какое участник выбирает сам, но это могут быть только целые числа.
Мощность, вес, цвет автомобиля значения не имеют!