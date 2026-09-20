Китайские автомобили вырываются в лидеры по продажам на рынке Европы и даже в Японии

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Китайцы захватывают Европу. В Италии Leapmotor T03, по габаритам напоминающий Fiat -500, стал самой востребованной моделью августа. В Норвегии на шестую строчку продаж последнего летнего месяца вышел BYD Atto 3 Evo. Автомобили BYD стали самыми популярными «китайцами» в Германии. В Дании в десятку самых продаваемых вошел Xpeng G6, опередив BMW ix3. В Англии вторым по продажам в августе оказался совсем не электрический кроссовер Jaecoo J 7. Кроссовер MG ZS с ДВС вышел на шестую позицию в Испании. И уж совсем непонятно, как в Японии BYD Racco удалось потеснить в категории кей-каров Mazda , Subaru и Mitsubishi .

Какие машины подешевели в сентябре

Какие автомобили подешевели в сентябре? По данным мониторинга, проведенного агентством «Автостат», в сентября снизились цены у двух брендов, которые официально представлены на нашем рынке. С 1 по 15 сентября специалисты агентства зафиксировали удешевление грузового фургона Avior G10 – на 69 000 (минус 2%). Кроме этого, подешевел кроссовер KGM Rexton, который потерял в цене 250 000 (минус 4%).

Самый экономичный автомобиль

Европейский автогигант V olkswagen в рамках программы «Миссия эффективность» представил предсерийный электромобиль, проехавший расстояние в 1 278 километров от Вольфсбурга до Вены со средним расходом электричества 7,51 кВт/100 км!

Национальные и мировые рекорды на Суперкубке «За рулем»

«Суперкубок «За рулем» 2026 года отметился рекордами России, Европы и даже мира по дрэг-рейсингу. В гонке стартовали 122 спортсмена на специально подготовленных автомобилях мощностью до 1000 лошадиных сил. Настоящим шоу-стоппером Суперкубка «За рулем» стал джет-кар 100-Як-2, который приблизился к абсолютному рекорду скорости автодрома RDRC.

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