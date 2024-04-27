Кроссовер? Лифтбек? Пикап? Кемпер? Самая необычная новинка Пекина!

На автосалоне в Пекине представлен автомобиль для активного отдыха – Changan E07

Модель E07 на 18-м Международном Пекинском автосалоне была показана аж в двух экземплярах – это явно указывает на то, что это никакой не концепт, а вполне себе точный прицел бренда Changan на серийное производство. Но глаза эксперта «За рулем» Кирилла Милешкина поначалу отказывались в это верить – уж больно необычно выглядит задняя часть машины.

При взгляде спереди это вполне традиционный кроссовер, хоть и «приправленный» симпатичной светодиодной графикой на прорези головной оптики. Все выглядит стильно, приземисто, даже немного хищно... Однако стоит подойти к корме, как мозг начинает ломаться.

Changan E07

Откидывающийся, как у пикапа задний борт стыкуется со сдвижной прозрачной (!) секцией крыши, а будучи «разомкнуты», два этих элемента открывают доступ... нет, не в кузов, а сразу в салон, как у лифтбека! Если сложить задний ряд, получится великолепное спальное место. Вот такая машинка для активного отдыха и туризма – интересное «заявление»!

Появится ли Changan E07 у нас? С одной стороны, явно электрический индекс оставляет такой перспективе немного шансов, но... у Changan рекордно длинная модельная линейка в РФ – 14 моделей, и останавливаться эти ребята явно не намерены...

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