Как справиться с аэрофобией: советы специалистов

Специалисты дали рекомендации по избавлению от аэрофобии

Аэрофобия – иррациональный страх полетов, который беспокоит многих людей. По оценкам специалистов, около 8% россиян никогда не поднимаются в воздух из-за этой фобии.

Эксперты подчеркивают, что аэрофобия не подкреплена никакими рациональными основаниями. Самолёт – один из самых безопасных видов транспорта, уступающий лишь эскалатору. Чтобы преодолеть страх, специалисты рекомендуют несколько простых стратегий.

Возьмите с собой в самолет что-то, что вас увлечет: книгу, подкаст, настольную игру. Это поможет вам сосредоточиться на чем-то другом и забыть о своих страхах.

Сосредоточьтесь на пяти объектах в вашем окружении, потрогайте четыре разных предмета, услышьте три разных звука, почувствуйте два разных запаха и попробуйте один вкус. Это поможет вам вернуться в реальность и вернуть себе контроль.

Прочитайте об истории авиации, посмотрите интервью с пилотами, изучите рейтинги безопасности авиакомпаний. Это поможет вам понять, насколько безопасны полеты.

После преодоления страха вознаградите себя за смелость. Решите, куда отправитесь в первую очередь или что себе купите, когда прилетите в желаемое место. Это поможет вам увидеть положительную сторону путешествия и снизит тревожность.

Многие люди испытывают аэрофобию. Обратитесь за профессиональной помощью, если самостоятельные действия не помогают справиться со страхом. Психотерапевт может предложить техники релаксации и когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает изменить негативные мысли и убеждения.

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Источник: Lenta.ru