#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как справиться с аэрофобией: советы специалистов
10 мая
Как справиться с аэрофобией: советы специалистов
Специалисты дали рекомендации по избавлению от...
Недорого и эффективно: чем отмыть машину после поездки на дачу
10 мая
Недорого и эффективно: чем отмыть машину после поездки на дачу
Эксперт «За рулем» назвал средство, лучше всего...
Бульдозерам, самосвалам и тракторам с 1 июля добавят утильсбора
10 мая
Бульдозерам, самосвалам и тракторам с 1 июля добавят утильсбора
Правительство РФ с 1 июля повысит утильсбор на...

Недорого и эффективно: чем отмыть машину после поездки на дачу

Эксперт «За рулем» назвал средство, лучше всего удаляющее с авто следы насекомых

На кузове автомобиля после каждой дальней поездки остаются следы от насекомых. Как быстро и эффективно избавиться от них, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Конечно, можно не заморачиваться и воспользоваться услугами автомойщиков. Но можно справиться и самостоятельно: поможет в этом профильная автохимия. Купив девять специализированных препаратов, специалист испытал каждый из них.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Подводя итоги сражению с дохлыми мухами, отметим, что активным помощником в такой битве всегда выступает подходящая тряпка: механическое воздействие еще никто не отправил в отставку. Какой препарат больше понравился? Отметим, пожалуй, ASTROhim и Grass: цена невысокая, задачу выполняют без особого напряга.

ASTROhim АC-415. Очиститель следов насекомых, средняя цена 200 рублей. Производитель ООО «НПП Астрохим». Это двухрежимный триггерный распылитель. Запах слабый, не противный. Удаляет следы от насекомых довольно легко.

6 крутых кроссоверов из Пекина – скоро в продаже

Очиститель Grass Mosquitos cleaner, производитель ООО «ТД ГраСС». Средняя цена - около 200 рублей. Концентрированное чистящее средство, которое нужно разбавлять водой в соотношении примерно 100-200 г/л. Из-за этого пользоваться им не очень удобно.

Запах этого средства напоминает дешевый парфюм. Со следами от насекомых очиститель справляется хорошо, особенно при высокой концентрации препарата, пояснил специалист. По его словам, это победитель среди прочих препаратов по соотношению «цена-качество».

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
10.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0