Недорого и эффективно: чем отмыть машину после поездки на дачу

Эксперт «За рулем» назвал средство, лучше всего удаляющее с авто следы насекомых

На кузове автомобиля после каждой дальней поездки остаются следы от насекомых. Как быстро и эффективно избавиться от них, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Конечно, можно не заморачиваться и воспользоваться услугами автомойщиков. Но можно справиться и самостоятельно: поможет в этом профильная автохимия. Купив девять специализированных препаратов, специалист испытал каждый из них.

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Подводя итоги сражению с дохлыми мухами, отметим, что активным помощником в такой битве всегда выступает подходящая тряпка: механическое воздействие еще никто не отправил в отставку. Какой препарат больше понравился? Отметим, пожалуй, ASTROhim и Grass: цена невысокая, задачу выполняют без особого напряга.

ASTROhim АC-415. Очиститель следов насекомых, средняя цена 200 рублей. Производитель ООО «НПП Астрохим». Это двухрежимный триггерный распылитель. Запах слабый, не противный. Удаляет следы от насекомых довольно легко.

Очиститель Grass Mosquitos cleaner, производитель ООО «ТД ГраСС». Средняя цена - около 200 рублей. Концентрированное чистящее средство, которое нужно разбавлять водой в соотношении примерно 100-200 г/л. Из-за этого пользоваться им не очень удобно.

Запах этого средства напоминает дешевый парфюм. Со следами от насекомых очиститель справляется хорошо, особенно при высокой концентрации препарата, пояснил специалист. По его словам, это победитель среди прочих препаратов по соотношению «цена-качество».

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