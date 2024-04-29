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Этот полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в РФ: что с ценой

Дилеры привезли в Россию новый кроссовер Renault Koleos за 4,45 млн рублей

Кроссовер Renault Koleos вернулся на российский рынок по неофициальным каналам, его продают за 4 450 000 рублей. Такие автомобили везут, в частности, из Казахстана. В стоимость входит утильсбор и электронный ПТС. Машина оснащена надежным 171-сильным атмосферным мотором объёмом 2,5 л, известным японским вариатором Jatco JF016E и интеллектуальной системой полного привода All Mode 4×4 i.

Renault Koleos
Renault Koleos

В комплектацию, судя по объявлению, входят 18-дюймовые двухцветные литые диски, кожаный руль с кнопкой, круиз-контроль, полностью светодиодная оптика с омывателем фар, датчики света и дождя, климат-контроль и другое. Салон обит черной кожей.

Интерьер Renault Koleos
Интерьер Renault Koleos
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Также среди опций 8,7-дюймовый экран мультимедийной системы, система активного шумоподавления, камера заднего вида, передние и задние парктроники.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Renault
29.04.2024
Фото:Renault
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