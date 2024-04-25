Неубиваемый японский внедорожник появился в России: что с ценой

Дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner

Официальные поставки машин бренда Toyota в Россию прекратились два года назад, но благодаря «серому» импорту в РФ можно купить даже те модели бренда, которые не продавались у нас ранее. Одна из них — рамный внедорожник Toyota 4Runner. Этот автомобиль эксперты Consumer Reports признали самым надёжным в мире.

Toyota 4Runner

Сегодня цены на новые Toyota 4Runner 2024 г. в. начинаются с 6 500 000 рублей с учётом утильсбора. Эта машина в комплектации TRD Off-road получила внедорожные шины и экспедиционный багажник на крыше, кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, мультимедийную систему с сенсорным экраном, камеру заднего вида, парктроники и двухзонный климат-контроль. Toyota 4Runner 2023 года предлагают за 6 270 000 и 6 390 000 рублей.

Toyota 4Runner

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

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Источник: «Автоновости дня»