6 крутых кроссоверов из Пекина – скоро в продаже

«За рулем» рассказал о новых китайских кроссоверах для России

Прошедший в китайской столице автосалон стал ареной для дебюта множества новых кроссоверов – их тут было представлено не менее полусотни! Из этой оравы мы отобрали шесть самых актуальных и интересных для России моделей. Все они в ближайшие месяцы появятся в наших автосалонах.

1. BAIC BJ 30

Когда я увидел этот кроссовер вживую, то обомлел: до чего же похож на Haval Dargo! Нарочито угловатый дизайн, кругляши головной оптики… Впрочем, есть и свои, индивидуальные решения. В частности, фары соединены между собой двумя горизонтальными светодиодными перемычками – в полумраке эта «люстра» смотрится очень эффектно.

BAIC BJ30

По сравнению с одноименной моделью первого поколения новый BJ30 существенно увеличился. Так, длина кузова теперь составляет 4730 мм, а ширина – 1910 мм. При этом внедорожная «геометрия» отменная: клиренс – 215 мм, угол въезда – 25°, съезда – 30°.

BAIC BJ30

Салон просторен. Как и в Dargo, экран медиасистемы существенно больше дисплея приборки, а трансмиссией управляет вращающаяся шайба.

Салон BAIC BJ30

В отличие от большинства китайских кроссоверов, полный привод входит в базовое оснащение. Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей. Пиковая мощность гибрида – 409 л.с. Интересно будет опробовать такой BJ30 в деле!

2. Chery Tiggo 8

На сегодняшний день «восьмерка» – самый большой и престижный кроссовер Chery из всех, что официально продаются в России. Только в прошлом году китайцы провели рестайлинг, но в Пекине в очередной раз показали модернизированный вариант.

Обновленный Chery Tiggo 8

Посвежевший Tiggo 8 щеголяет новой головной оптикой (она теперь двухъярусная) и измененной радиаторной решеткой – с ромбовидным узором. Как сейчас принято у китайцев, дверные ручки утоплены заподлицо с кузовом. Габариты плюс-минус прежние. Да и вообще, беглого взгляда достаточно, чтобы понять: перед нами – Tiggo 8.

Интерьер перекроили куда сильнее – от прежней архитектуры камня на камне не оставили. Если раньше экраны приборки и медиасистемы были объединены единым стеклом, то теперь они раздельные. Причем первый стал компактнее, а второй, напротив, прибавил в размерах.

По технической части никаких новинок не анонсировано. Помимо уже известной информации, что вместо робота сюда начнут устанавливать так ценимый в России автомат (собственного производства Chery). Гамма двигателей должна сохраниться: это турбомоторы 1.5, 1.6 и 2.0, а также плагин-гибридная силовая установка.

3. Haval H6

Нынешний Н6 дебютировал в 2020 году, поэтому все ждали, что будет показано новое (четвертое по счету) поколение этого кроссовера. Однако Haval решил ограничиться глубокой модернизацией текущей «шестерки».

Обновленный Haval H6

Экстерьер получил более угловатый «фасад» с массивными вертикальными «бивнями» ходовых огней. Переоформлены и задние фонари. А еще на кузове стало меньше хрома – для России такое решение весьма уместно.

Как и прежде, начальная версия идет только с передним приводом. В ее распоряжении – прежний турбомотор 1.5 отдачей 177 л.с. Трансмиссию 4х4 можно получить (в качестве опции) с двухлитровым двигателем. Его, к слову, форсировали с 211 до 231 л.с.

Интерьер полностью переоформлен. Здесь другой руль, иная панель приборов, медиасистема с более крупным экраном. На центральном туннеле появилась удобная площадка для телефона с функцией беспроводной зарядки (мощность 50 Вт, на секундочку). А селектор управления трансмиссией переехал отсюда на рулевую колонку.

4. Haval H9

Первое поколение Н9 можно причислить к ветеранам – десять лет на нашем рынке! Все эти годы он пользуется устойчивым спросом. И это при том, что каких-то серьезных модернизаций не проводилось – все обновления были минимальными.

Второе поколение Haval H9

И вот – новое поколение. Габариты подросли (длина кузова с учетом запаски перемахнула за 5 м), а дизайн выполнен совсем в другом ключе. Угловатостью линий и круглыми фарами он изрядно смахивает опять-таки на Dargo.

Второе поколение Haval H9

Салон наконец-то получил современный дизайн. На выбор предлагается конфигурация салона с двумя либо тремя рядами кресел. В последнем случае, как водится, багажник не особо вместительный. Дверь, к слову, как и раньше, распашная, а не подъемная.

Интерьер второго поколения Haval H9

Рамная конструкция сохранена. Задний неразрезной мост – тоже. Двухлитровый бензиновый турбомотор теперь развивает 224 л.с. (плюс шесть «лошадок» к прежнему показателю). Но куда важнее то, что возвращается дизельная модификация. Ее рабочий объем – 2,4 л, а мощность – 184 л.с.

5. Li L 6

Автомобили компании Li Auto в Россию официально не поставляются. Что, впрочем, не мешает им быть востребованными: по итогам прошлого года и первого квартала нынешнего кроссоверы Li L9 расходились бойчее других гибридов и электромобилей на нашем рынке.

Li L6

Показанный в Пекине более компактный L6 имеет все шансы сохранить и преумножить позитивный для марки тренд. Впрочем, компактный он только относительно гигантских L7 и L9. В реальности габариты у L6 оказались немаленькими: длина – 4925 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1735 мм. Дизайн выполнен в духе старшего собрата: фраза про «сосиски разной длины» к этим машинам подошла бы идеально.

Li L6

Технически L6 повторяет другие автомобили марки. Это плагин-гибрид, в котором бензиновый ДВС 1.5 (154 л.с.) не соединен с колесами и выполняет функцию генератора. Передние колеса вращает 177-сильный электромотор, задние – 231-сильный. Совокупная мощность силовой установки – 408 л.с.

Салон Li L6

С полностью заряженным тяговым аккумулятором (36,8 кВт·ч) можно проехать 182 км в чисто электрическом режиме, а всего запас хода составляет 1160 км. Достойный результат. Радует и динамика – на разгон до сотни уходит 5,4 с.

6. Jetour X 50

Возможно, Jetour Dashing недолго осталось быть бестселлером марки в России – уже в третьем квартале нам обещают появление более компактного и доступного кроссовера Х50. При длине кузова 4,4 м он будет конкурировать с Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и с китайско-белорусским тезкой – Belgee X50.

Компактный кроссовер Jetour X50

Экстерьер вычурный: агрессивного вида радиаторная решетка, прихотливый изгиб задних стоек крыши. Хорошо, что низ кузова прикрыт защитным обвесом из некрашеного пластика.

Компактный кроссовер Jetour X50

Из необычного в салоне отметим распорку-рукоятку, соединяющую консоль с центральным туннелем. В остальном интерьер вполне традиционный – с широким кластером экранов приборки и медиасистемы и рычагом управления трансмиссией (в том же Дашинге используется подрулевой селектор).

Салон компактного кроссовера Jetour X50

Передняя подвеска – Макферсон, задняя – многорычажная. Полного привода нет и не ожидается. Турбомотор 1.5 в китайской спецификации развивает 156 л.с.

Однако в России его дефорсируют до 147 «лошадок». Связку двигателю составит 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

А вот другие новинки автосалона в Пекине, которые могут стать бестселлерами на российском рынка.