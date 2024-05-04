6 крутых кроссоверов из Пекина – скоро в продаже
Прошедший в китайской столице автосалон стал ареной для дебюта множества новых кроссоверов – их тут было представлено не менее полусотни! Из этой оравы мы отобрали шесть самых актуальных и интересных для России моделей. Все они в ближайшие месяцы появятся в наших автосалонах.
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1. BAIC BJ30
Когда я увидел этот кроссовер вживую, то обомлел: до чего же похож на Haval Dargo! Нарочито угловатый дизайн, кругляши головной оптики… Впрочем, есть и свои, индивидуальные решения. В частности, фары соединены между собой двумя горизонтальными светодиодными перемычками – в полумраке эта «люстра» смотрится очень эффектно.
По сравнению с одноименной моделью первого поколения новый BJ30 существенно увеличился. Так, длина кузова теперь составляет 4730 мм, а ширина – 1910 мм. При этом внедорожная «геометрия» отменная: клиренс – 215 мм, угол въезда – 25°, съезда – 30°.
Салон просторен. Как и в Dargo, экран медиасистемы существенно больше дисплея приборки, а трансмиссией управляет вращающаяся шайба.
В отличие от большинства китайских кроссоверов, полный привод входит в базовое оснащение. Стандартная версия снабжается турбомотором 1.5 (188 л.с.), а за доплату можно получить вариант с гибридной силовой установкой с работающим в режиме генератора ДВС и парой электрических двигателей. Пиковая мощность гибрида – 409 л.с. Интересно будет опробовать такой BJ30 в деле!
2. Chery Tiggo 8
На сегодняшний день «восьмерка» – самый большой и престижный кроссовер Chery из всех, что официально продаются в России. Только в прошлом году китайцы провели рестайлинг, но в Пекине в очередной раз показали модернизированный вариант.
Посвежевший Tiggo 8 щеголяет новой головной оптикой (она теперь двухъярусная) и измененной радиаторной решеткой – с ромбовидным узором. Как сейчас принято у китайцев, дверные ручки утоплены заподлицо с кузовом. Габариты плюс-минус прежние. Да и вообще, беглого взгляда достаточно, чтобы понять: перед нами – Tiggo 8.
Интерьер перекроили куда сильнее – от прежней архитектуры камня на камне не оставили. Если раньше экраны приборки и медиасистемы были объединены единым стеклом, то теперь они раздельные. Причем первый стал компактнее, а второй, напротив, прибавил в размерах.
По технической части никаких новинок не анонсировано. Помимо уже известной информации, что вместо робота сюда начнут устанавливать так ценимый в России автомат (собственного производства Chery). Гамма двигателей должна сохраниться: это турбомоторы 1.5, 1.6 и 2.0, а также плагин-гибридная силовая установка.
3. Haval H6
Нынешний Н6 дебютировал в 2020 году, поэтому все ждали, что будет показано новое (четвертое по счету) поколение этого кроссовера. Однако Haval решил ограничиться глубокой модернизацией текущей «шестерки».
Экстерьер получил более угловатый «фасад» с массивными вертикальными «бивнями» ходовых огней. Переоформлены и задние фонари. А еще на кузове стало меньше хрома – для России такое решение весьма уместно.
Как и прежде, начальная версия идет только с передним приводом. В ее распоряжении – прежний турбомотор 1.5 отдачей 177 л.с. Трансмиссию 4х4 можно получить (в качестве опции) с двухлитровым двигателем. Его, к слову, форсировали с 211 до 231 л.с.
Интерьер полностью переоформлен. Здесь другой руль, иная панель приборов, медиасистема с более крупным экраном. На центральном туннеле появилась удобная площадка для телефона с функцией беспроводной зарядки (мощность 50 Вт, на секундочку). А селектор управления трансмиссией переехал отсюда на рулевую колонку.
4. Haval H9
Первое поколение Н9 можно причислить к ветеранам – десять лет на нашем рынке! Все эти годы он пользуется устойчивым спросом. И это при том, что каких-то серьезных модернизаций не проводилось – все обновления были минимальными.
И вот – новое поколение. Габариты подросли (длина кузова с учетом запаски перемахнула за 5 м), а дизайн выполнен совсем в другом ключе. Угловатостью линий и круглыми фарами он изрядно смахивает опять-таки на Dargo.
Салон наконец-то получил современный дизайн. На выбор предлагается конфигурация салона с двумя либо тремя рядами кресел. В последнем случае, как водится, багажник не особо вместительный. Дверь, к слову, как и раньше, распашная, а не подъемная.
Рамная конструкция сохранена. Задний неразрезной мост – тоже. Двухлитровый бензиновый турбомотор теперь развивает 224 л.с. (плюс шесть «лошадок» к прежнему показателю). Но куда важнее то, что возвращается дизельная модификация. Ее рабочий объем – 2,4 л, а мощность – 184 л.с.
5. Li L6
Автомобили компании Li Auto в Россию официально не поставляются. Что, впрочем, не мешает им быть востребованными: по итогам прошлого года и первого квартала нынешнего кроссоверы Li L9 расходились бойчее других гибридов и электромобилей на нашем рынке.
Показанный в Пекине более компактный L6 имеет все шансы сохранить и преумножить позитивный для марки тренд. Впрочем, компактный он только относительно гигантских L7 и L9. В реальности габариты у L6 оказались немаленькими: длина – 4925 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1735 мм. Дизайн выполнен в духе старшего собрата: фраза про «сосиски разной длины» к этим машинам подошла бы идеально.
Технически L6 повторяет другие автомобили марки. Это плагин-гибрид, в котором бензиновый ДВС 1.5 (154 л.с.) не соединен с колесами и выполняет функцию генератора. Передние колеса вращает 177-сильный электромотор, задние – 231-сильный. Совокупная мощность силовой установки – 408 л.с.
С полностью заряженным тяговым аккумулятором (36,8 кВт·ч) можно проехать 182 км в чисто электрическом режиме, а всего запас хода составляет 1160 км. Достойный результат. Радует и динамика – на разгон до сотни уходит 5,4 с.
6. Jetour X50
Возможно, Jetour Dashing недолго осталось быть бестселлером марки в России – уже в третьем квартале нам обещают появление более компактного и доступного кроссовера Х50. При длине кузова 4,4 м он будет конкурировать с Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и с китайско-белорусским тезкой – Belgee X50.
Экстерьер вычурный: агрессивного вида радиаторная решетка, прихотливый изгиб задних стоек крыши. Хорошо, что низ кузова прикрыт защитным обвесом из некрашеного пластика.
Из необычного в салоне отметим распорку-рукоятку, соединяющую консоль с центральным туннелем. В остальном интерьер вполне традиционный – с широким кластером экранов приборки и медиасистемы и рычагом управления трансмиссией (в том же Дашинге используется подрулевой селектор).
Передняя подвеска – Макферсон, задняя – многорычажная. Полного привода нет и не ожидается. Турбомотор 1.5 в китайской спецификации развивает 156 л.с.
Однако в России его дефорсируют до 147 «лошадок». Связку двигателю составит 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
- А вот другие новинки автосалона в Пекине, которые могут стать бестселлерами на российском рынка.
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