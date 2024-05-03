5 китайских автоновинок 2024, которые порвут российский рынок

«За рулем» побывал на автошоу в Пекине и выбрал самые интересные модели

Мы собрали дебютантов автосалона, прошедшего на днях в Пекине. Все эти модели наверняка ждет успех на нашем рынке. Но у каждого из них есть нюанс, который может этому помешать. Помимо цены, разумеется.

Haval, Great Wall, Chery, Exeed, Exlantix, Jaecoo, Omoda, Jetour, Changan, GAC, JAC – это далеко не полный перечень марок, стенды которых мы рассматриваем на китайских автосалонах как «свои». Если не все, то многие их модели через несколько месяцев будут официально продаваться в России. А вот неочевидные варианты, которым при иных обстоятельствах мог бы сопутствовать успех на нашем рынке.

1. Mazda EZ -6

Третьему поколению Мазды 6 в этом году исполняется 12 лет. Давно пора на покой, и сменщицу EZ-6 показали на автосалоне в предсерийном статусе. Красивая, с динамичным силуэтом. Решетка радиатора, фары и фонари выполнены в маздовском стиле. И привод задний, как и обещали.

Mazda EZ-6

То, что седан переделали в лифтбек, – это хорошо. Багажник будет больше и практичнее, а то последнее поколение «шестерки» по этому параметру вчистую проигрывало конкурентам.

Mazda EZ-6

Но: Mazda EZ-6 – это перелицованный «китаец» Changan Shenlan ES03! Внешность замаскировали на совесть, а вот салоны у машин практически идентичные. Лифтбек может быть чистым электромобилем, с одним электромотором сзади, или же иметь мотор 1.5 под капотом в качестве генератора.

Mazda EZ-6, она же Changan Shenlan ES03

Характеристики Мазд вряд ли будут отличаться от Чангана: мощность 218 или 258 л.с., запас хода 600 км для «электрички» и более 1000 км для гибрида. Changan из всех китайских марок предлагает в России наиболее широкую линейку – 13 моделей. Поэтому появление представленного два года назад лифтбека Shenlan вполне вероятно. А вот сама Mazda, понятно, до нас не доберется.

2. Jaecoo J 6

На самом деле, машина на фото называется iCar 03. Этот суббренд концерн Chery запустил год назад. Но на нынешней выставке машину представили и как Jaecoo J6.

Jaecoo J6

Видимо, с прицелом на экспорт, ведь марка Jaecoo создана для внешних рынков. И с большой долей вероятности этот небольшой кроссовер длиной чуть больше 4,4 м появится на нашем рынке официально.

Jaecoo J6

Квадратно-вертикальный кузов максимально рационально использует внутренний объем. Два ряда сидений получились просторные, и багажник неплох. Обзорность, оснащение – всё на высоте.

Jaecoo J6

Но: пока и iCar 03, и Jaecoo J6 – это только электромобили. Значит, несмотря на компактные размеры, на доступную стоимость нечего и надеяться. Вдобавок у кроссоверов серьезная начинка: в топовой комплектации ставятся два электромотора, реализован полный привод, а запас хода превышает 500 км. Omoda E5 при той же длине куда теснее, но по характеристикам скромнее. Значит, электрический Jaecoo окажется еще дороже.

3. Changan Nevo E 07

Первый серийный автомобиль-трансформер – так окрестили Changan Nevo E07. В профиль его можно принять за купе-кроссовер со странными пропорциями. А при взгляде сзади это уже нечто среднее между лифтбеком и пикапом. Условная пятая дверь разделена надвое. Нижняя половина – откидной борт, как у грузовичка. Верхняя – сдвигающаяся на крышу панель. Открывающийся объем заставляет воспринимать машину как пикап. Но внутренняя отделка добротная – текстиль и пластик. Поэтому совсем «некультурный» груз тут не перевезешь. Зато должно быть удобно, например, на пикнике: можно организовать большое и удобное спальное место.

Changan Nevo E07

Nevo E07 может быть заднеприводным 343-сильным или полноприводным мощностью 598 «лошадей». Длина уходит за пять метров. Запас хода, если верить паспортным характеристикам, достигает 1000 км (на выбор есть четыре батареи). Чем не Tesla Cybertruck от, как сейчас принято говорить, «восточного партнера»?

Changan Nevo E07

Но: конечно, по-настоящему «выстрелить» на рынке даже при условии официальных поставок такой Changan не сумеет. Большинство всё же предпочитает кроссоверы классических форм. А идейного родства с Теслой недостаточно, чтобы стать предметом культа. Даже с учетом того, что «китаец» явно окажется значительно дешевле.

Changan Nevo E07

4. Xiaomi SU7

Китайские IT-гиганты и производители гаджетов давно вовлечены в автоиндустрию. Как минимум – разрабатывают ПО, а то и выступают полноценными партнерами автоконцернов. Но компания Xiaomi первой представила машину под собственным брендом.

Xiaomi SU7

По стилю и мощности из Xiaomi SU7 получился прямой конкурент Porsche Taycan. Базовая версия – это один мотор на 299 сил, 5,3 секунды до сотни и 668 км автономности по CLTC на 74-киловаттной батарее.

На противоположном конце расположилась еще не поступившая в продажу версия мощностью 1074 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. У нее батарея на 101 кВт·ч, но за счет высокой мощности запас хода составляет 700 км. А вот если выбрать электромобиль с таким же аккумулятором, но «всего» 374-сильный, то он сможет проехать уже до 900 км. Из опций – лидар, «автопилот», аудиосистема с 25 динамиками, пневмоподвеска.

Но: все стартапы амбициозно запрягают и, бывает, даже резво стартуют. Вот и у Xiaomi количество предварительных заказов уже на второй день перевалило за 100 тысяч. Цена располагает к ажиотажу: в переводе на наши деньги Xiaomi SU7 стоит от 2,7 млн рублей. Правда, в интернете уже появились отзывы первых людей, близко познакомившихся с машиной, о весьма посредственном качестве сборки и других спорных моментах. Так что у автомобильного проекта производителя гаджетов есть шансы «не взлететь» в глобальном масштабе.

5. Мотодвигатель Great Wall

На стенде Great Wall красовался 8-цилиндровый оппозитный двигатель собственной разработки. Компании не дает покоя чужая слава. Но не Subaru, а тяжелого туристического байка Honda Gold Wing. Два его последних поколения используют оппозитную «шестерку» объемом 1,8 л. Great Wall предложит на два цилиндра больше – впервые в мотоиндустрии. Объем, по предварительной информации, составит от 1,5 до 2,5 л.

Двигатель для мотоцикла Great Wall

Уже есть и тизеры будущего мотоцикла. Это тоже «турист» с объемными кофрами и выдающимся уровнем комфорта. Когда аппарат рассекретят, пока неизвестно. Но шпионские снимки с его ходовых испытаний появлялись еще год назад, так что ждать интригующей премьеры осталось недолго.

Но: российский мотоциклетный рынок в сегменте доступных моделей легко переориентировался на «китайцев». Растет предложение и по среднекубатурным аппаратам. Как показал пример Great Wall, в КНР готовят прорыв и в люксовый класс. Продукт здесь совсем нишевый, аудитория сложившаяся. Переубедить ее будет непросто.

Выставка Auto China показала, что китайские производители уже превзошли немецких.