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Не только технологичнее, но и дешевле: цена Xiaomi SU7 ниже, чем у Porsche и Tesla

Появилась официальная информация Xiaomi о цене первого в ее истории автомобиля

Китайская корпорация Xiaomi объявила цену своего первого электромобиля SU7: базовая модель продается за 216 тысяч юаней (примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу), максимальная версия будет предлагаться за 300 тысяч юаней (3,8 млн рублей).

Седан отличается, в том числе, тем, что оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS, она интегрирована со смартфоном и аксессуарами для умного дома.

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В 59 магазинах в 29 городах Китая уже принимаются заявки от покупателей. Напомним, дебют электромобиля состоялся еще в конце декабря 2023 года. Седан SU7 предлагается в двух версиях: запаса хода первой хватит до 668 км, вторая проедет на одной зарядке до 800 километров.

По словам главы корпорации Лэй Цзюня, Xiaomi не должна уступать Porsche и Tesla, а автомобиль призван стать олицетворением мечты на пороге новой эпохи автомобильной промышленности.

«Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором», – заявил Лэй Цзюнь.

Глава компании выразил уверенность, что Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет.

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Источник: t.me/rian_ru ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
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Фото:Xiaomi
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