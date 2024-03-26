Xiaomi обозначила цену электрокара – «убийцы Теслы»

Xiaomi завезла в шоу-румы Китая свой первый электромобиль SU7

Китайская технологическая компания Xiaomi в понедельник впервые выставила для показа в шоу-румах Китая свой первый электромобиль Xiaomi SU7 (сокращенно от Speed Ultra 7).

Семьдесят шесть магазинов Xiaomi в 29 китайских городах начали демонстрировать автомобиль, а потенциальные клиенты и автоблогеры выстроились в очередь в центральном выставочном зале Пекина, чтобы поближе рассмотреть «Синий океан» и другие версии. Компания также загрузила приложение «Xiaomi Car» в китайские магазины приложений.

Максимальная скорость модели SU7 достигает 265 км/ч, с места до 100 км/ч электрокар разгоняется за 2,73 секунды. Тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет около 33 метров. Мощность двигателя нового автомобиля – 673 л.с., а максимальный крутящий момент – 838 Нм.

SU7 будет выпускаться в двух версиях: одна с запасом хода до 668 км на одной зарядке, а другая — до 800 км. Для сравнения, запас хода Tesla Model S составляет 650 км.

28 марта Xiaomi проведет пресс-конференцию, посвященную Xiaomi SU7, а 29 марта электрокар будет доступен для тест-драйвов.

Официально цена машины пока не объявлена, но обозначена. По словам основателя компании Лэй Цзюня, седан должен стоить менее 500 тыс. юаней (6 млн рублей.). Это первый раз, когда он хоть как-то более-менее внятно высказался о стоимости автомобиля.

О том, что Xiaomi намерена заняться производством электрокаров, было объявлено в марте 2021 года. В сентябре 2023 года компания завершила строительство своего автомобильного завода и теперь стремится войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира.

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Источник: Reuters

Видео: YouTube