Еще один «китаец» будет продавать кроссоверы в России

Китайская компания SWM представила в Москве кроссоверы G01F, G05 Pro и G01

Китайская компания SWM, входящая в концерн Shineray, представила в Москве модели кроссоверов G01F, G05 Pro и G01.

Кроссовер SWM G01F, созданный на платформе G01, отличается от предшественника более спортивным дизайном, более ярким салоном и расширенным списком оборудования.

Автомобиль имеет длину 4670 мм, ширину 1855 мм и высоту 1725 мм и колесную базу 2750 мм. В его оснащение входит 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат мощностью 139 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Цены на SWM G01F варьируются от 2 588 000 до 2 628 000 рублей, и он доступен только с передним приводом.

SWM G05 Pro позиционируется как полноразмерный SUV, но на самом деле является среднеразмерником с габаритами 4750х1860х1780 мм и колесной базой 2750 мм.

Машина предлагается в вариантах на пять или семь мест. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбоагрегатом и 7-ступенчатым «роботом» с передним приводом. Цены на пятиместные версии начинаются с 2 626 000 рублей, а на семиместные - с 2 733 000 рублей.

Самый доступный в линейке SWM для российского рынка - G01, с габаритами 4610х1855х1740 мм и колесной базой 2750 мм, что соответствует размерам Kia Sportage и Hyundai Tucson. Он оснащен таким же двигателем и трансмиссией, как и G01F. Цены на SWM G01 начинаются от 2 438 000 до 2 478 000 рублей.

Все модели SWM предлагаются с оснащением, включающим светодиодную оптику, виртуальную панель приборов, «кожаный» салон, вентиляцию и подогрев сидений водителя, камеры кругового обзора, климат-контроль, 10-дюймовый или 12-дюймовый экран медиасистемы, панорамную крышу и другое оборудование.

Сборка автомобилей будет осуществляться на заводе «Автотор» в Калининграде. Весной 2023 года компания SWM объявила о создании дилерской сети в 31 городе России.

Компания SWM также представляет на российском рынке мотоциклы, они представлены в ассортименте, включающим модели как начинающих, так и опытных байкеров.

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Источник: «Российская газета»