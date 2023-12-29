Подводим итоги 2023: какие автомобильные марки пришли в РФ

«За рулем» подсчитал, сколько автобрендов появилось в России в 2023-м

Европейские, американские, южнокорейские и японские автопроизводители ушли с российского рынка – более 20 брендов. И это привело к тому, что российским автомобилистам стало «нечего брать»: цены на складские остатки поползли вверх, реклама автомобилей исчезла… Но это уже пройденный этап. Теперь выбор автомобилей снова стал огромным.

Без учета параллельного импорта в Россию в 2023 году пришли 19 новых брендов. Для удобства публикуем русскую транскрипцию, чтобы вы сразу привыкали называть бренды правильно.

Новые автобренды в России в 2023-м

1. BAIC (Баик) – входит в BAIC Group, предлагает:



седан U5 PLUS

кроссовер Х35

кроссовер Х55

кроссовер Х7

внедорожник BJ 40



Кстати, BAIC U5 PLUS – одна из самых доступных по цене иномарок на российском рынке – от 1,75 млн рублей с учетом скидок

2. Aito (Айто) – это подразделение Huawei, которое продает:

гибридный кроссовер М5 премиального класса

3. Forthing (Форсинг). В шоурумах этого бренда концерна Dongfeng представлены:

минивэн Yacht

минивэн M7

кроссовер T5 EVO

4. Haima (Хайма) – этот бренд концерна FAW Group предлагает две модели:

кроссовер 8S

минивэн 7X

5. Hongqi (Хунци) – в модельном ряду марки, входящей в концерн FAW Group:

седан Н5

седан Н9

кроссовер HS5

кроссовер HS7

кроссовер Е-HS9

6. Jaecoo (Джейку) – у этого суббренда Omoda, которая принадлежит концерну Chery, есть:

кроссовер J7

скоро в продажу поступит кроссовер J8

7. Jetour (Джетур) – данный бренд концерна Chery продает:

кроссовер Dashing

кроссовер X70 Plus

кроссовер X90 Plus

8. Jetta (Джетта) – в модельном ряду этого бренда концерна FAW Group есть:

седан VA3

кроссовер VS5

кроссовер VS7

9. Kaiyi (Каи), входящий в концерн Chery, предлагает:

седан E5

кроссовер X3

кроссовер X3 PRO

кроссовер X7 Kunlun

10. Livan (Ливэн), являющийся частью концерна Geely Holding Group, продает на российском рынке:

седан S6PRO

кроссовер X3PRO

кроссовер X6PRO

11. Lixiang (Лисян) – это независимый бренд, который называют и просто Li; он предлагает:

кроссовер L7

кроссовер L8

кроссовер L9

кроссовер One

12. Ora (Ора), входящий в Great Wall Motor, продает в России:

городской электромобиль ORA 03

городскую спортверсию ORA 03 GT

13. Rising (Райзинг), входящий в концерн SAIC Group, пока предлагает только одну модель:

электрокроссовер F7

14. Skywell (Скайвэлл) – это сам концерн (Skywell New Energy Automobile Group), который занимается и коммерческим транспортом, а легковых автомобилей у бренда в России два:

электрокроссовер ET5

гибридный кроссовер HT-i

15. SWM (Эсвим) входит в концерн Shineray, производящий также мотоциклы, и продает в России:

кроссовер G01

кроссовер G01F

кроссовер G05 Pro

16. Tank (Тэнк) входит в концерн Great Wall Motors и продает две модели, которые сразу оказались на слуху:

внедорожник Tank 300

внедорожник Tank 500

17. Venucia (Венуция), входящая в концерн Dongfeng, предлагает одну модель, которая в шоурумах соседствует с автомобилями марки Forthing:

фастбек V-Online

18. Voyah (Войя) – бренд, входящий в состав концерна Dongfeng, который предлагает в России исключительно электромобили:

кроссовер Free

минивэн Dream

седан Passion

внедорожник M-Hero

19. Wey (Вэй), принадлежащий концерну Great Wall Motor, торгует у нас двумя гибридными моделями:

кроссовер DHT PHEV

кроссовер VV7 PHEV

Итого 51 модель! И на любой вкус – седаны, кроссоверы, внедорожники, минивэны, с гибридными силовыми установками, чистые электромобили, машины с привычными двигателями внутреннего сгорания.

Все эти бренды открыли представительства в России и активно развивают дилерские сети с шоурумами и сервисами.

Иранские автомобили и не только они

Удивлены, что в списке нет Iran Khodro или Saipa из Ирана? Дело в том, что до официальных поставок их в Россию дело пока так и не дошло – идет сертификация, а пока автомобили ввозятся к нам по схеме параллельного импорта. Не начались официальные продажи и вьетнамских автомобилей VinFast.

То есть, в 2023 году на наш рынок выходили только китайские автобренды. Кстати, теперь их в России 35 (и еще модели более 20 китайских автобрендов завозятся к нам по схеме параллельного импорта). И эти 35 автобрендов из Поднебесной предлагают в России в общей сложности почти 100 моделей.

Не исключено, что в 2024 году в России появится еще несколько новых автобрендов – в Китае насчитывается 99 автопроизводителей, входящих в состав 40 концернов. Также сертификацию могут пройти упомянутые Iran Khodro или Saipa, а также кроссовер, который начали выпускать 19 декабря в Калуге.

Какая новинка автомобильного рынка лучше?

Разобраться в таком количестве новинок, кажется, непросто, но нет ничего невозможного, и «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, помогает вам в этом.

Более того, наше ежегодное Гран-при «За рулем» отмечает все появившиеся на рынке новинки. В этом году они распределились по 11 классам, как в лучшие времена насыщения нашего рынка новыми моделями и марками автомобилей.

В этом году в Гран-при участвуют 58 полностью новых моделей! И это без рестайлинговых версий или даже технически усовершенствованных машин.

Напомним, что победителей Гран-при «За рулем» 2024 выбирает самое авторитетное жюри в мире – вы, наши читатели. Проголосовать за своих фаворитов вы можете перейдя по этой ссылке. Выбирать вам предстоит по трем критериям:

Техника (инженерные особенности автомобиля: двигатели, подвески, безопасность, оснащение).

(инженерные особенности автомобиля: двигатели, подвески, безопасность, оснащение). Дизайн (внешность, стиль, в том числе салона, цвета и так далее).

(внешность, стиль, в том числе салона, цвета и так далее). Практичность (автомобиль, который, по вашему мнению, будет удобнее других в эксплуатации).

Каждый проголосовавший читатель «За рулем» получает шанс выиграть автомобиль! В этом году мы разыграем Lada Vesta SW Cross, Lada Niva Travel и Lada Granta. Розыгрыш состоится 14 марта 2024 года.

Голосование уже идет и продлится до 29 февраля 2024 года.