Подводим итоги 2023: какие автомобильные марки пришли в РФ
Европейские, американские, южнокорейские и японские автопроизводители ушли с российского рынка – более 20 брендов. И это привело к тому, что российским автомобилистам стало «нечего брать»: цены на складские остатки поползли вверх, реклама автомобилей исчезла… Но это уже пройденный этап. Теперь выбор автомобилей снова стал огромным.
Без учета параллельного импорта в Россию в 2023 году пришли 19 новых брендов. Для удобства публикуем русскую транскрипцию, чтобы вы сразу привыкали называть бренды правильно.
Новые автобренды в России в 2023-м
1. BAIC (Баик) – входит в BAIC Group, предлагает:
- седан U5 PLUS
- кроссовер Х35
- кроссовер Х55
- кроссовер Х7
- внедорожник BJ40
2. Aito (Айто) – это подразделение Huawei, которое продает:
- гибридный кроссовер М5 премиального класса
3. Forthing (Форсинг). В шоурумах этого бренда концерна Dongfeng представлены:
- минивэн Yacht
- минивэн M7
- кроссовер T5 EVO
4. Haima (Хайма) – этот бренд концерна FAW Group предлагает две модели:
- кроссовер 8S
- минивэн 7X
5. Hongqi (Хунци) – в модельном ряду марки, входящей в концерн FAW Group:
- седан Н5
- седан Н9
- кроссовер HS5
- кроссовер HS7
- кроссовер Е-HS9
6. Jaecoo (Джейку) – у этого суббренда Omoda, которая принадлежит концерну Chery, есть:
- кроссовер J7
- скоро в продажу поступит кроссовер J8
7. Jetour (Джетур) – данный бренд концерна Chery продает:
- кроссовер Dashing
- кроссовер X70 Plus
- кроссовер X90 Plus
8. Jetta (Джетта) – в модельном ряду этого бренда концерна FAW Group есть:
- седан VA3
- кроссовер VS5
- кроссовер VS7
9. Kaiyi (Каи), входящий в концерн Chery, предлагает:
- седан E5
- кроссовер X3
- кроссовер X3 PRO
- кроссовер X7 Kunlun
10. Livan (Ливэн), являющийся частью концерна Geely Holding Group, продает на российском рынке:
- седан S6PRO
- кроссовер X3PRO
- кроссовер X6PRO
11. Lixiang (Лисян) – это независимый бренд, который называют и просто Li; он предлагает:
- кроссовер L7
- кроссовер L8
- кроссовер L9
- кроссовер One
12. Ora (Ора), входящий в Great Wall Motor, продает в России:
- городской электромобиль ORA 03
- городскую спортверсию ORA 03 GT
13. Rising (Райзинг), входящий в концерн SAIC Group, пока предлагает только одну модель:
- электрокроссовер F7
14. Skywell (Скайвэлл) – это сам концерн (Skywell New Energy Automobile Group), который занимается и коммерческим транспортом, а легковых автомобилей у бренда в России два:
- электрокроссовер ET5
- гибридный кроссовер HT-i
15. SWM (Эсвим) входит в концерн Shineray, производящий также мотоциклы, и продает в России:
- кроссовер G01
- кроссовер G01F
- кроссовер G05 Pro
16. Tank (Тэнк) входит в концерн Great Wall Motors и продает две модели, которые сразу оказались на слуху:
- внедорожник Tank 300
- внедорожник Tank 500
17. Venucia (Венуция), входящая в концерн Dongfeng, предлагает одну модель, которая в шоурумах соседствует с автомобилями марки Forthing:
- фастбек V-Online
18. Voyah (Войя) – бренд, входящий в состав концерна Dongfeng, который предлагает в России исключительно электромобили:
- кроссовер Free
- минивэн Dream
- седан Passion
- внедорожник M-Hero
19. Wey (Вэй), принадлежащий концерну Great Wall Motor, торгует у нас двумя гибридными моделями:
- кроссовер DHT PHEV
- кроссовер VV7 PHEV
Итого 51 модель! И на любой вкус – седаны, кроссоверы, внедорожники, минивэны, с гибридными силовыми установками, чистые электромобили, машины с привычными двигателями внутреннего сгорания.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Все эти бренды открыли представительства в России и активно развивают дилерские сети с шоурумами и сервисами.
Иранские автомобили и не только они
Удивлены, что в списке нет Iran Khodro или Saipa из Ирана? Дело в том, что до официальных поставок их в Россию дело пока так и не дошло – идет сертификация, а пока автомобили ввозятся к нам по схеме параллельного импорта. Не начались официальные продажи и вьетнамских автомобилей VinFast.
То есть, в 2023 году на наш рынок выходили только китайские автобренды. Кстати, теперь их в России 35 (и еще модели более 20 китайских автобрендов завозятся к нам по схеме параллельного импорта). И эти 35 автобрендов из Поднебесной предлагают в России в общей сложности почти 100 моделей.
Не исключено, что в 2024 году в России появится еще несколько новых автобрендов – в Китае насчитывается 99 автопроизводителей, входящих в состав 40 концернов. Также сертификацию могут пройти упомянутые Iran Khodro или Saipa, а также кроссовер, который начали выпускать 19 декабря в Калуге.
Какая новинка автомобильного рынка лучше?
Разобраться в таком количестве новинок, кажется, непросто, но нет ничего невозможного, и «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, помогает вам в этом.
Более того, наше ежегодное Гран-при «За рулем» отмечает все появившиеся на рынке новинки. В этом году они распределились по 11 классам, как в лучшие времена насыщения нашего рынка новыми моделями и марками автомобилей.
В этом году в Гран-при участвуют 58 полностью новых моделей! И это без рестайлинговых версий или даже технически усовершенствованных машин.
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Напомним, что победителей Гран-при «За рулем» 2024 выбирает самое авторитетное жюри в мире – вы, наши читатели. Проголосовать за своих фаворитов вы можете перейдя по этой ссылке. Выбирать вам предстоит по трем критериям:
- Техника (инженерные особенности автомобиля: двигатели, подвески, безопасность, оснащение).
- Дизайн (внешность, стиль, в том числе салона, цвета и так далее).
- Практичность (автомобиль, который, по вашему мнению, будет удобнее других в эксплуатации).
Каждый проголосовавший читатель «За рулем» получает шанс выиграть автомобиль! В этом году мы разыграем Lada Vesta SW Cross, Lada Niva Travel и Lada Granta. Розыгрыш состоится 14 марта 2024 года.
Голосование уже идет и продлится до 29 февраля 2024 года.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм