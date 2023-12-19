В Калуге запустили производство нового кроссовера

На арендованном у ПСМА Рус заводе началась сборка кроссоверов

Сегодня на заводе под Калугой запущена тестовая сборка среднеразмерных кроссоверов. До конца года будет собрано 48 машин. Полномасштабный выпуск начнут уже в 2024 году.

Производством занимается недавно образованная компания «Автомобильные технологии» во главе с крупным российским инвестором. Это российская независимая компания, занимающаяся оптовыми поставками автомобилей, запасных частей, моторных масел и технических жидкостей. И в 2023 году она планово расширяет свой бизнес производством автомобилей в России.

Сборка нового кроссовера в Калуге

Пока формируется заводской склад с запасами автомобилей, «Автомобильные технологии» занимается оформлением ОТТС – Одобрением типа транспортного средства на новинку.

Производство кроссовера ведется мелкоузловым методом SKD-4. То есть в Калугу из Китая завозятся уже сваренные и окрашенные кузова. Вместе с ними на конвейер для сборки компанией поставляется еще 798 групп компонентов – итого более 1700 различных компонентов.

Создавать дилерскую сеть с нуля не придется – кроссоверы скоро появятся у дилеров Peugeot и Citroen. «Автомобильные технологии» заключают с ними новые дилерские договоры.

Стоимость нового кроссовера, комплектации и гарантийные условия пока не озвучиваются, но как рассказали «За рулем» в компании «Автомобильные технологии», информация об этом появится в ближайшее время.

План на 2024 год – собрать до 10 тысяч автомобилей. Затем производство может быть увеличено, а сварка и окраска кузовов может вестись уже в России, если объем продаж достигнет 20 000 машин в год.

В планах компании «Автомобильные технологии» – наладить выпуск также развозных и грузопассажирских автомобилей, которые популярны в России и которые сегодня никто не предлагает.