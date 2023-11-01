Номинанты Гран-при «За рулем» 2024

Самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» – вступает в новый сезон.

Вы, наши уважаемые читатели, снова выберете самые технически совершенные, красивые и практичные автомобильные новинки года.

Мы берем в номинанты Гран-при «За рулем» только абсолютно новые модели, поступившие в продажу и переданные клиентам с 1 января по 1 ноября 2023 года. Да, именно по 1 ноября, то есть на момент публикации – в нынешних реалиях точность прогнозирования старта продаж даже на месяц-другой вперед «никакая». Соответственно, в следующем году будем рассматривать новинки, появившиеся с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024‑го.

Но знаете что? Несмотря на все сложности и 10‑месячный зачетный период, число новинок стало наибольшим за последние годы! Мы насчитали 58 полностью новых моделей, представленных в России официально, тогда как, например, в 2020–2021 годах их было по 49. И это без рестайлинговых версий или даже технически усовершенствованных машин – с ними, наверное, набралось бы под сотню номинантов.

Почти все новинки имеют китайскую марку или происхождение. Исключений всего два: Соболь NN и Аурус Комендант, но в этом смысле Гран-при «За рулем» лишь отражает реальное положение дел.

Еще одна новая реальность – необыкновенно «кучная» сегментация новичков нашего рынка. Почти все легковушки укладываются в диапазон длины кузова 4,6…4,8 м, а кроссоверы – 4,4…4,8 м. Поэтому границы классов в очередной раз пришлось «подретушировать». Увы, пока совсем никого нет в сегменте спортивных автомобилей, есть острый дефицит семейных однообъемников и небольших машин класса А (таких вовсе не осталось на рынке) и класса В.

Предстоит заново выработать и определение «премиума» – сегодня ни кворума, ни подтвержденного вами авторитета новых марок для выделения их в отдельные зачеты мы не наблюдаем.

Но и сейчас, как в лучшие времена, классов набралось аж 11. Составить более полные впечатления о новинках помогут ссылки на наши публикации, расставленные по каталогу.

Машины оцениваются по трем критериям:

Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавля­ющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцените гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.





– понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавля­ющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцените гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций. Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.





– субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час. Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации. Оцените разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и просторность салона, размеры.

Как принять участие в голосовании Гран-при «За рулем»?

Голосование проходит в электронном виде. Проголосовать за автомобили, которые кажутся вам лучшими, можно по этой ссылке, или по ссылке c YouTube-канала «За рулем».

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! В благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса три автомобиля. Шанс есть у каждого, кто до конца заполнит анкету Гран-при!

Результаты нашего Гран-при опубликуем в апрельском выпуске журнала «За рулем» и на нашем сайте.

Голосование продлится с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2024

1. Компактный класс

Легковые машины длиной до 4,7 м особенно интересны тем, что это самые доступные иномарки на российском рынке. Цена важна не только сама по себе, но и как элемент соотношения цена/качество. Уверены, вы учтете это при голосовании.

BAIC U5 Plus

седан, 105 л. с., передний привод

Changan Alsvin

седан, 107 л. с., передний привод

Changan Uni-V

лифтбек, 181 л. с., передний привод

Omoda S5

седан, 113–149 л. с., передний привод

Kaiyi E5

седан, 147 л. с., передний привод

2. Средний и большой класс

В этой номинации пришлось пойти на компромисс, объединив достаточно разноплановые машины. Хотя даже те автомобили, которые «попроще», отличает хорошая энерговооруженность – все они имеют версии с двигателями мощностью 150 сил и более.

Changan Eado Plus

седан, 155 л. с., передний привод

Changan Lamore

седан, 166 л. с., передний привод

Chery Arrizo 8

седан, 186 л. с., передний привод

Dongfeng Aeolus Shine Max

седан, 190 л. с., передний привод

FAW Bestune B70

лифтбек, 160–217 л. с., передний привод

Hongqi H5

седан, 169–224 л. с., передний привод

Hongqi H9

седан, 245 л. с., задний привод

Livan S6 Pro

седан, 147–180 л. с., передний привод

Москвич 6

лифтбек, 136–174 л. с., передний привод

3. Субкомпактные кроссоверы

На территории некогда популярных Креты и Дастера – немало новинок, в том числе российской и белорусской сборки. Не радует лишь отсутствие полноприводных версий. С другой стороны, тем интереснее, кто окажется привлекательнее для вас.

BAIC X35

универсал, 136 л. с., передний привод

Belgee X50

универсал, 150 л. с., передний привод

FAW Bestune T55

универсал, 160 л. с., передний привод

Kaiyi X3/X3 Pro

универсал, 116–147 л. с., передний привод

Livan X3 Pro

универсал, 103 л. с., передний привод

Москвич 3

универсал, 149 л. с., передний привод

4. Компактные кроссоверы

Самый «компактный» сегмент сам по себе – в него попали кроссоверы длиной от 4,5 до 4,6 м. Большинство марок – совсем новые, появившиеся в России только недавно. Всё решит дизайн?

Changan Uni-T

универсал, 167 л. с., передний привод

Forthing T5 Evo

универсал, 197 л. с., передний привод

Jaecoo J7

универсал, 186 л. с., передний/полный привод

Jetour Dashing

универсал, 147–197 л. с., полный привод

Livan X6 Pro

универсал, 147–180 л. с., передний привод

5. Среднеразмерные кроссоверы

И снова царство переднего привода! Однако среди номинантов здесь есть, во‑первых, единственный купе-кроссовер, а во‑вторых – нетипично скромный и разумно оцененный в рублях Haval M6. Битва концепций обещает быть интересной!

BAIC X55

универсал, 177 л. с., передний привод

Changan CS75 Plus

универсал, 167 л. с., передний привод

Changan CS85 Coupe

купе-кроссовер, 224 л.с., передний привод

Haval M6

универсал, 143 л. с., передний привод

JAC JS6

универсал, 174 л. с., передний привод

Jetour X70 Plus

универсал, 190 л. с., передний привод

6. Большие кроссоверы

Интрига: сможет ли неожиданно взлетевший в чартах продаж крупный и недешевый Geely Monjaro завоевать симпатии и среди «широкого круга» читателей? Тем более, что и сильных конкурентов среди новых кроссоверов длиной более 4,75 м у него достаточно.

FAW Bestune T99

универсал, 218 л. с., передний привод

Exeed RX

универсал, 249 л. с., полный привод

GAC GS8

универсал, 248 л. с., полный привод

Geely Monjaro

универсал, 238 л. с., полный привод

Hongqi HS5

универсал, 218 л. с., полный привод

Jetour X90 Plus

универсал, 190–244 л. с., передний привод

7. Внедорожники

Полное разнообразие подходов: и кабриолет BAIC BJ40, и Tank 500 с первым китайским битурбомотором V6, и монументальный Аурус. Но главное – сегмент внедорожников вообще жив и, похоже, неплохо себя чувствует.

BAIC BJ40

универсал, 225 л. с., полный привод

Tank 300

универсал, 220 л. с., полный привод

Tank 500

универсал, 299 л. с., полный привод

Аурус Комендант

универсал, 598 л. с., полный привод

8. Пикапы

Еще один класс, состязание в котором могло вообще не состояться – а новинок всё же набралось достаточно! Причем у каждой машины есть свои особенности – например, гигант Great Wall Poer KingKong имеет длину более 5,6 м.

Changan Hunter Plus

пикап, 225 л. с., полный привод

Great Wall Poer KingKong

пикап, 150–190 л. с., полный привод

JAC T8 Pro

пикап, 139–204 л. с., полный привод

9. Коммерческие автомобили

Среди техники грузоподъемностью до 1,5 т – только машины российской сборки! При этом есть и оригинальные модели, и лицензионные. Электромобилю EVM Pro сделали исключение, перенеся его в «комтранс»: все-таки у него электропривод применен ради эффективности, а не ради динамики или моды.

BAW T7

грузовик, 123–133 л. с., задний привод

EVM Pro

грузовик, 115 л. с. (электромотор), задний привод

ГАЗ Соболь NN

грузовик/фургон/комби, 139–150 л. с., задний привод

Соллерс Арго

грузовик/фургон, 130–147 л. с., задний привод

Соллерс Атлант

грузовик/фургон, 139–150 л. с., задний привод

10. Семейные автомобили

В отряде разнообразных вэнов пока дефицит – хотя спрос на них пусть и небольшой, но устойчивый. Наверняка в 2024 году предложение расширится, а пока – дуэль Китая и России. Да, Соболь NN участвует в двух номинациях разом: уж слишком различаются рынки грузовика и микроавтобуса. Интересно, а ваши оценки?

Forthing Yacht

минивэн, 197 л. с., передний привод

ГАЗ Соболь NN

микроавтобус, 139–150 л. с., задний привод

11. Электромобили и подключаемые гибриды

Подборка на любой вкус – и, увы, почти всегда недемократичные цены. Тот случай, когда можно выбирать сердцем – и не особо обращать внимание на разницу габаритов или типов кузова.

Evolute i‑Sky

универсал, 204 л. с. (электромотор), передний привод

Hongqi E‑НS6

универсал, 551 л. с. (электромоторы), полный привод

Skywell HT-i

универсал, 177+103 л. с. (электромотор+ДВС), передний привод

Voyah Dream

минивэн, 435 или 393+129 л. с. (электромоторы или электромоторы+ДВС), полный привод

Voyah Free

универсал, 693 или 489+108 л. с. (электромоторы или электромоторы+ДВС), полный привод

Voyah Passion

седан, 510 л. с. (электромоторы), полный привод

Москвич 3е

универсал, 193 л. с. (электромотор), передний привод

Итак! Вперед, выбирать лучше автомобили? Вот ссылка для голосования.