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«За рулем» подарил читателям две Нивы и Гранту!«За рулем» подарил читателям две Нивы и Гранту!
Сегодня, 27 июня в 12:00 по московскому времени...
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«За рулем» подарил читателям две Нивы и Гранту!

Сегодня, 27 июня в 12:00 по московскому времени победители Гран-при «За рулем» 2022 получили ключи от новеньких автомобилей.

За РулемНазваны лучшие автомобили 2023 года!

Напомним, голосование проходило с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, поучаствовать в нем мог каждый желающий – отдав свои предпочтения претендентам на звание лучшего автомобиля.

По традиции мы разыграли среди читателей три новых автомобиля: Niva Travel, Niva Legend и Granta Cross. Шанс был у каждого, кто до конца заполнил анкету Гран-при «За рулем».

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Как мы определяем победителей?

Счастливчиков выбрал компьютер – по случайному принципу. Розыгрыш состоялся 15 марта этого года, здесь можно посмотреть трансляцию в записи.

Случай вообще-то небывалый. За все предыдущие годы компьютер назвал только одного москвича, ныне – сразу двух. Видимо, это статистическая компенсация. И, как и годом ранее, обделил вниманием женскую часть нашей читательской аудитории – все машины достались мужчинам. С удовольствием их представляем.

Юрий Шептала (г. Моспино, ДНР) – Lada Niva Travel

Ключи победителям вручает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Ключи победителям вручает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

За Рулем
Niva Travel в комплектации Luxe Off-road со шноркелем и на зубастых шинах уедет жить и работать в Донецк.
Niva Travel в комплектации Luxe Off-road со шноркелем и на зубастых шинах уедет жить и работать в Донецк.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В читательских опросах Юрий участвует давно, около десяти лет. В прошлом военнослужащий, ныне временно безработный. У него есть Лада Веста SW 2019 года, которой очень доволен. Но теперь, как говорит, придется делать выбор – содержать две машины одновременно не готов. Чаша весов в размышлениях пока склоняется в пользу Нивы – все-таки это подарок «За рулем». Домой отправился, естественно, своим ходом, но через Крым, где планирует навестить друзей.

Удачной дороги!

Иван Никонов (г. Москва) – Lada Niva Legend

Работает в автосервисе – специалист по электрике. Женат, есть ребенок - и ожидается еще один.

Lada Niva Legend, также в люксовой комплектации, поселится в Москве – у Ивана Никонова. В семейном автопарке сменит… Ниву.
Lada Niva Legend, также в люксовой комплектации, поселится в Москве – у Ивана Никонова. В семейном автопарке сменит… Ниву.

За Рулем
За Рулем

Тут, как говорится, звезды сошлись идеально. Старенькая Лада 4х4 2008 года накатала 165 тысяч км, начал потихоньку осыпаться кузов. Новая Legend явилась на редкость вовремя! И у нее, в отличие от имеющейся, есть кондиционер.

С журналом «За рулем» Иван дружит давно, в опросах участвовал много лет. Как и все, не верил, что такое возможно. А вот возможно!

Евгений Беляков (г. Москва) – Lada Granta Cross

Обладателем универсала Granta Cross в эстетичной версии Quest — с прошивкой на сиденьях – стал москвич Евгений Беляков. Все вместе подивились особенностям нынешних комплектаций Лады: есть датчики парковки, но нет центрального замка.
Обладателем универсала Granta Cross в эстетичной версии Quest — с прошивкой на сиденьях – стал москвич Евгений Беляков. Все вместе подивились особенностям нынешних комплектаций Лады: есть датчики парковки, но нет центрального замка.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

С журналом «За рулем» Евгений знаком с 1990-х, в читательском опросе участвует более 10 лет. Работает в сфере организации культурно-массовых мероприятий. Женат, есть ребенок. Семейная машина если не сейчас, то скоро попросилась бы на замену – Chery Tiggo FL 2012 года с мотором 1.8 на «ручке». Хотя основная к ней претензия – «мотор не тянет». Ну вот, скорее всего, и будет заменена – Гранта и в содержании проще, и дорожный просвет у нее на 8 мм больше! Тянет, она, кстати, недурно для своих 90 л.с.

***

Ну а тех, кто по каким-то причинам не участвовал в голосовании, ничего не выиграл или до кого (увы!) мы не смогли дозвониться в прямом эфире, спешим успокоить – попытать счастья можно будет через год.

Следите за нашими публикациями и не упустите свой шанс!

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Ключи победителям вручает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
За Рулем
Niva Travel в комплектации Luxe Off-road со шноркелем и на зубастых шинах уедет жить и работать в Донецк.
Lada Niva Legend, также в люксовой комплектации, поселится в Москве – у Ивана Никонова. В семейном автопарке сменит… Ниву.
За Рулем
За Рулем
Обладателем универсала Granta Cross в эстетичной версии Quest — с прошивкой на сиденьях – стал москвич Евгений Беляков. Все вместе подивились особенностям нынешних комплектаций Лады: есть датчики парковки, но нет центрального замка.
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемСергей Зиновьев, Елена Алексеева
Фото:За РулемКульнев Александр
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Фото:За РулемКульнев Александр
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