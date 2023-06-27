«За рулем» подарил читателям две Нивы и Гранту!

Сегодня, 27 июня в 12:00 по московскому времени победители Гран-при «За рулем» 2022 получили ключи от новеньких автомобилей.

Напомним, голосование проходило с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года, поучаствовать в нем мог каждый желающий – отдав свои предпочтения претендентам на звание лучшего автомобиля.

По традиции мы разыграли среди читателей три новых автомобиля: Niva Travel, Niva Legend и Granta Cross. Шанс был у каждого, кто до конца заполнил анкету Гран-при «За рулем».

Как мы определяем победителей?

Счастливчиков выбрал компьютер – по случайному принципу. Розыгрыш состоялся 15 марта этого года, здесь можно посмотреть трансляцию в записи.

Случай вообще-то небывалый. За все предыдущие годы компьютер назвал только одного москвича, ныне – сразу двух. Видимо, это статистическая компенсация. И, как и годом ранее, обделил вниманием женскую часть нашей читательской аудитории – все машины достались мужчинам. С удовольствием их представляем.

Юрий Шептала (г. Моспино, ДНР) – Lada Niva Travel

Ключи победителям вручает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Niva Travel в комплектации Luxe Off-road со шноркелем и на зубастых шинах уедет жить и работать в Донецк.

В читательских опросах Юрий участвует давно, около десяти лет. В прошлом военнослужащий, ныне временно безработный. У него есть Лада Веста SW 2019 года, которой очень доволен. Но теперь, как говорит, придется делать выбор – содержать две машины одновременно не готов. Чаша весов в размышлениях пока склоняется в пользу Нивы – все-таки это подарок «За рулем». Домой отправился, естественно, своим ходом, но через Крым, где планирует навестить друзей.

Удачной дороги!

Иван Никонов (г. Москва) – Lada Niva Legend

Работает в автосервисе – специалист по электрике. Женат, есть ребенок - и ожидается еще один.

Lada Niva Legend, также в люксовой комплектации, поселится в Москве – у Ивана Никонова. В семейном автопарке сменит… Ниву.

Тут, как говорится, звезды сошлись идеально. Старенькая Лада 4х4 2008 года накатала 165 тысяч км, начал потихоньку осыпаться кузов. Новая Legend явилась на редкость вовремя! И у нее, в отличие от имеющейся, есть кондиционер.

С журналом «За рулем» Иван дружит давно, в опросах участвовал много лет. Как и все, не верил, что такое возможно. А вот возможно!

Евгений Беляков (г. Москва) – Lada Granta Cross

Обладателем универсала Granta Cross в эстетичной версии Quest — с прошивкой на сиденьях – стал москвич Евгений Беляков. Все вместе подивились особенностям нынешних комплектаций Лады: есть датчики парковки, но нет центрального замка.

С журналом «За рулем» Евгений знаком с 1990-х, в читательском опросе участвует более 10 лет. Работает в сфере организации культурно-массовых мероприятий. Женат, есть ребенок. Семейная машина если не сейчас, то скоро попросилась бы на замену – Chery Tiggo FL 2012 года с мотором 1.8 на «ручке». Хотя основная к ней претензия – «мотор не тянет». Ну вот, скорее всего, и будет заменена – Гранта и в содержании проще, и дорожный просвет у нее на 8 мм больше! Тянет, она, кстати, недурно для своих 90 л.с.

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Ну а тех, кто по каким-то причинам не участвовал в голосовании, ничего не выиграл или до кого (увы!) мы не смогли дозвониться в прямом эфире, спешим успокоить – попытать счастья можно будет через год.

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