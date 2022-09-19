Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков вручил ключи от призовых внедорожников марки Lada.

По давней традиции, финальная стадия ежегодного Гран-при «За рулем» — это когда мы дарим читателям автомобили. Счастливчиков выбирает компьютер — из всех участников опроса Гран-при по случайному принципу, трансляцию розыгрыша мы вели онлайн.

Ныне компьютер отдал предпочтение только мужчинам: Евгению Воробьеву из Сургута, Марату Каримову из Уфы и Сергею Кирдяшкину из Хакасии.

Коллективное фото с главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым на память.

Мы собрали всех вместе в одном из московских автосалонов компании «Лада Техинком». Церемония краткая, но очень приятная для всех сторон. О лауреатах расскажем чуть подробнее.

Лада Нива Legend в щедрой комплектации Urban Black досталась Евгению Воробьеву из Сургута. Работает в системе Сургутнефтегаз. Холост. Журнал читает с детства, в настоящее время — действующий подписчик.

— Евгений, в опросе Гран-при вы участвовали впервые. Что натолкнуло на мысль?

— Все вышло случайно. Бродил по социальным сетям, читал автомобильные разделы, наткнулся на анкету — проголосовал. Через какое-то время раздался звонок главного редактора — приезжайте получать Ниву! Как в сказке.

— Машину оставите себе?

— Обязательно. Есть Mitsubishi Outlander, но Нива лучше подходит для вылазок на дикую природу. Люблю рыбалку, часто бываю в лесу, есть катер. Фаркоп надо только поставить.

— От Москвы до Сургута почти три тысячи верст. Как планируете доставлять?

— Прямо сейчас сяду и поеду своим ходом, получу удовольствие. Рассчитываю добраться за два дня. Ну, может, за три. Дороги до Сургута практически везде хорошие, нет проблем.

Лада Нива Legend Bronto отправится вместе с Сергеем Кирдяшкиным в Хакасию, в село Бея. Сергей Владимирович работает школьным учителем физкультуры, женат.

Материалы по теме Нива обошла по популярности все кроссоверы, продающиеся в РФ

— Сергей Владимирович, у вас же есть своя машина?

— Да, универсал Toyota Caldina 2000 года.

— Правый руль?

— Конечно. В Сибири таких большинство. Ну и мотоцикл Урал еще есть.

— Ниву оставите в пользовании?

— Однозначно! Идеальная машина для наших мест. И главное, словно сама судьба мне ее уготовила. Смотрел видео, где главред «За рулем» Максим Кадаков как раз рассказывал про Ниву. Ну и заполнил анкету по прилагаемой к ролику ссылке.

— Как планируете доставлять Ниву в Хакасию?

— Вот сейчас принимаем сложное решение. 5000 км — серьезная дистанция, надо закладывать дня четыре пути. Можно отправить автовозом — придется платить 70–80 тысяч рублей. Вариант железной дороги не нравится совсем: это и дороже, и сроки доставки слишком расплывчатые.

Марат Каримов из Уфы получил Ладу Нива Travel в комплектации, близкой к максимальной. Женат, двое детей. До недавнего времени работал продавцом-консультантом в автосалоне Лексуса.

— Марат, вы тоже постоянный читатель «За рулем»?

— Не совсем постоянный, зато очень давний. Журнал читал еще мой отец, работавший водителем и механиком. Ну и я перелистал немало со времен, когда учился в школе. До сих пор на чердаке хранятся старые подшивки.

— Своя машина в семье есть?

— Да, это VW Golf Plus 2008 года выпуска, мотор 1.6, коробка механическая. Но отказываться от него пока не собираемся — еще побегает.

— Lexus ушел из Уфы? Сейчас ищете новую работу?

— Lexus не то чтобы ушел, но все процессы у него очень замедлились — непонятно будущее в этой системе. Поэтому решил вернуться к старому роду деятельности — бурение и обслуживание нефтяных скважин. Вахтовый режим не очень удобен, но так надежнее почва под ногами.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Не забудьте подписаться Интересные факты, новости автомобильного мира, мнения экспертов и наши экспертизы — все это есть в каждом выпуске журнала «За рулем». Самый верный способ ничего не пропустить — подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

Оформить подписку на журнал можно по этой ссылке всего за несколько минут.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

«За рулем» можно читать и в Viber.