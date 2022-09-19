По давней традиции, финальная стадия ежегодного Гран-при «За рулем» — это когда мы дарим читателям автомобили. Счастливчиков выбирает компьютер — из всех участников опроса Гран-при по случайному принципу, трансляцию розыгрыша мы вели онлайн.
Ныне компьютер отдал предпочтение только мужчинам: Евгению Воробьеву из Сургута, Марату Каримову из Уфы и Сергею Кирдяшкину из Хакасии.
Мы собрали всех вместе в одном из московских автосалонов компании «Лада Техинком». Церемония краткая, но очень приятная для всех сторон. О лауреатах расскажем чуть подробнее.
— Евгений, в опросе Гран-при вы участвовали впервые. Что натолкнуло на мысль?
— Все вышло случайно. Бродил по социальным сетям, читал автомобильные разделы, наткнулся на анкету — проголосовал. Через какое-то время раздался звонок главного редактора — приезжайте получать Ниву! Как в сказке.
— Машину оставите себе?
— Обязательно. Есть Mitsubishi Outlander, но Нива лучше подходит для вылазок на дикую природу. Люблю рыбалку, часто бываю в лесу, есть катер. Фаркоп надо только поставить.
— От Москвы до Сургута почти три тысячи верст. Как планируете доставлять?
— Прямо сейчас сяду и поеду своим ходом, получу удовольствие. Рассчитываю добраться за два дня. Ну, может, за три. Дороги до Сургута практически везде хорошие, нет проблем.
— Сергей Владимирович, у вас же есть своя машина?
— Да, универсал Toyota Caldina 2000 года.
— Правый руль?
— Конечно. В Сибири таких большинство. Ну и мотоцикл Урал еще есть.
— Ниву оставите в пользовании?
— Однозначно! Идеальная машина для наших мест. И главное, словно сама судьба мне ее уготовила. Смотрел видео, где главред «За рулем» Максим Кадаков как раз рассказывал про Ниву. Ну и заполнил анкету по прилагаемой к ролику ссылке.
— Как планируете доставлять Ниву в Хакасию?
— Вот сейчас принимаем сложное решение. 5000 км — серьезная дистанция, надо закладывать дня четыре пути. Можно отправить автовозом — придется платить 70–80 тысяч рублей. Вариант железной дороги не нравится совсем: это и дороже, и сроки доставки слишком расплывчатые.
— Марат, вы тоже постоянный читатель «За рулем»?
— Не совсем постоянный, зато очень давний. Журнал читал еще мой отец, работавший водителем и механиком. Ну и я перелистал немало со времен, когда учился в школе. До сих пор на чердаке хранятся старые подшивки.
— Своя машина в семье есть?
— Да, это VW Golf Plus 2008 года выпуска, мотор 1.6, коробка механическая. Но отказываться от него пока не собираемся — еще побегает.
— Lexus ушел из Уфы? Сейчас ищете новую работу?
— Lexus не то чтобы ушел, но все процессы у него очень замедлились — непонятно будущее в этой системе. Поэтому решил вернуться к старому роду деятельности — бурение и обслуживание нефтяных скважин. Вахтовый режим не очень удобен, но так надежнее почва под ногами.
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