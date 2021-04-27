Мы подарили читателям три внедорожника Lada Niva Travel

Хотите тоже выиграть автомобиль? Заходите — расскажем, как это сделать.

Каждый год, вот уже много лет, наш журнал опрашивает читателей, предлагая им выбрать самые интересные новинки года, появившиеся на российском авторынке. И каждый участник опроса получает шанс выиграть один из трех автомобилей. На этот раз мы разыграли три внедорожника Lada Niva Travel. Победители, как всегда, определялись беспристрастным генератором случайных чисел. Вот как это происходило.

У каждого человека свои планы на автомобиль: он присматривается к интересующей его модели, чтобы она подходила для его стиля жизни. Но что делать, если у тебя вдруг появился внедорожник? Случайно получилось так, что все три Нивы отправятся туда, где придутся очень кстати: на Байкал, Урал и в Калмыкию, к Каспийскому морю. В Иркутске на Lada Niva Travel будет ездить Дмитрий Половинский, в Екатеринбурге — Вячеслав Косилов, а в Цаган Амане — Валерий Хечиев.

Ключи от внедорожников победителям розыгрыша вручил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Вот они, счастливые победители: Вячеслав Косилов (слева), Дмитрий Половинский, главред «За рулем» Максим Кадаков и Валерий Хечиев.

Победители розыгрыша

У Дмитрия есть Лада Веста, но продавать ее он не собирается, а новый автомобиль пригодится в путешествиях и на работе:

Периодически нужен багажник на крыше и крепкая подвеска для командировок на север области.

Кстати пришлась Нива и Валерию из Калмыкии. У него есть старенькая Chevrolet Niva, которая теперь будет предназначена для поездок на природу. Новая же Нива станет семейной машиной:

Niva Travel против моей старой Нивы — это все равно что небо и земля: буду на ней ездить по нашей сложной сельской местности, а на старой Ниве можно на рыбалку и за грибами.

О победителе Гран-при «За рулем» написали в местной прессе

Не менее интересная судьба ждет Ниву, которая отправится в Екатеринбург. Вячеслав рад выигрышу, но хочет подарить автомобиль своему дяде, который увлечен охотой:

Этот автомобиль я прошел в 2014 году, и сегодня у меня в нем нет нужды, а у моего дяди — есть. Давно хотел подарить ему хорошую машину — он охотник и ему такая машина пригодится. Срослось!

В России найдется не так много мест, где не пригодится Lada Niva Travel, а все три разыгранные нами машины попали в семьи, где знают, для чего предназначен этот автомобиль. Все внедорожники имеют особый отличительный знак — шильдик «За рулем». Увидите такой на двери багажника — обязательно поздравьте владельца с выигрышем!

Поздравляем и благодарим всех участников, победителей и партнеров Гран-при «За рулем»! И ждем всех неравнодушных к автомобилям на Гран-при 2022 года!

Оставайтесь на связи и почаще заходите к нам на сайт или на страницу «За рулем» в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Яндекс.Дзен, YouTube, Телеграм и даже Тик-Ток.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.

Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.

О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.

О том, кому достались автомобили, разыгранные в 2020 году, читайте здесь.