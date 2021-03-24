Розыгрыш трех Lada Niva Travel — здесь (в прямом эфире) — журнал За рулем

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Розыгрыш трех Lada Niva Travel — здесь (в прямом эфире)

В этом году мы разыграем среди читателей, принявших участие в Гран-при, три внедорожника, ставших приятной новинкой года.

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Гран-при «За рулем» выходит на финишную прямую: уже идет подсчет голосов самого непредвзятого жюри — читателей «За рулем». Вы сделали выбор среди 49 автомобильных новинок по трем критериям: «Техника», «Дизайн» и «Практичность». Теперь пришло время бросить жребий и разыграть три автомобиля среди участников голосования.

Жребий будет электронный, а сам розыгрыш пройдет в онлайн-режиме 25 марта в 12:00.

Сохраните в закладках эту страницу — здесь можно будет наблюдать за розыгрышем в прямом эфире или позже, в записи.

Оставайтесь на связи и почаще заходите к нам на сайт или на страницу «За рулем» в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Яндекс.Дзен, Youtube, Телеграм и даже Тик-Ток.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.
  • Правила Гран-при «За рулем» 2021 тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

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Отзывы о LADA Niva Travel (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

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