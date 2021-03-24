В этом году мы разыграем среди читателей, принявших участие в Гран-при, три внедорожника, ставших приятной новинкой года.

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Гран-при «За рулем» выходит на финишную прямую: уже идет подсчет голосов самого непредвзятого жюри — читателей «За рулем». Вы сделали выбор среди 49 автомобильных новинок по трем критериям: «Техника», «Дизайн» и «Практичность». Теперь пришло время бросить жребий и разыграть три автомобиля среди участников голосования.

Жребий будет электронный, а сам розыгрыш пройдет в онлайн-режиме 25 марта в 12:00.

Сохраните в закладках эту страницу — здесь можно будет наблюдать за розыгрышем в прямом эфире или позже, в записи.

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Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.