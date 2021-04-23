Встречайте 12 лучших! Гран-при «За рулем» 2021

В Гран-при участвуют новинки отечественного рынка, появившиеся в 2020 году, равно как и модели, прошедшие глубокую модернизацию.
Несмотря на очень сложный год — многие премьеры переносились или вовсе были отменены, к нам в 2020 году пришло много новых моделей. Каждая из них способна освежить российский рынок.
Всего набралось 49 автомобилей, которые мы распределили по 12 классам. Лучшую модель в каждом классе выбрали вы, наши дорогие читатели! Кроме того, по традиции, мы вручили восемь специальных наград.
Итак, встречайте победителей.
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
Борьба была нелегкой. Половину номинантов составили «китайцы»: минивэн GAC GN8 и пикап Great Wall Wingle 7. Им противостояли «европейцы» — в очередной раз обновленный каблучок Peugeot Partner и вернувшийся в Россию Opel с моделью Zafira Life.
Последний и стал триумфатором, причем с очень большим отрывом.
КОМПАКТНЫЙ И СРЕДНИЙ КЛАСС
Эту категорию почти целиком оккупировал концерн Volkswagen. В схватке сошлись два Фольксвагена — Polo и Jetta, а также новая Skoda Octavia. Им противостояли фавориты с Востока — новая Hyundai Elantra и китайский JAC J7.
С громадным отрывом вперед вырвалась Skoda Octavia! Пегас отправился в руки руководителя отдела PR Тимура Алиева.
БИЗНЕС-КЛАСС
Борьба получилась очень плотной, голоса распределились практически поровну между вторым поколением Genesis G80, новым Kia K5, лифтбеком Volkswagen Arteon и купе BMW 4-й серии. Интрига накалялась… и с небольшим отрывом победил «баварец».
ЛЮКСОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В самом дорогом и престижном классе сражались два представителя Туманного Альбиона — кроссовер Aston Martin DBX и седан Rolls Royce Ghost. С относительно небольшим перевесом выиграл Rolls Royce. Забавно, что Ghost читатели признали более практичным.
СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ
В группе самых быстрых машин за награду бились две новинки от Ferrari — суперкары F8 и Roma, заряженные Audi S6/S7 и S8. А также свежие модели от подразделения BMW Motorsport — M3 и M4.
Но всех обогнали заряженные кроссоверы — BMW X5 M и X6 M. Правда, отрыв от Audi (второе место) составил всего несколько сотен голосов.
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
В стане «электричек» в прошлом году было всего две новинки — китайский JAC iEV7S и Audi e-tron. Обошлось без сюрпризов — с пятикратным преимуществом победил e-tron.
За призом на сцену поднялись глава представительства Audi в России — Любомир Найман и руководитель PR-службы — Светлана Шаманова.
КОМПАКТНЫЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ КРОССОВЕРЫ
Кроссоверы уверенно захватывают рынок — их уже приходится делить на категории не только по размерам, но и по приводу. В Россию в 2020-м приехало шесть новичков с передним приводом.
Это и «китайцы» — Changan CS55, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, и европейские Opel Grandland X и Peugeot 2008. Но победу одержал Kia Xceed! Награду мы вручили Александру Мигалю — управляющему директору Киа Моторс Россия.
КОМПАКТНЫЕ ПОЛНОПРИВОДНЫЕ КРОССОВЕРЫ
В этой категории всего три новинки. Но зато какие! Мощнейшие игроки нашего рынка: Kia Seltos, обновленный Renault Kaptur и Skoda Karoq.
Skoda разбила соперников «в пух»: набрала столько же голосов, сколько Seltos и Kaptur вместе взятые. За второй наградой на сцену вновь поднялся Тимур Алиев — руководитель отдела PR.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ
В этой группе тоже было три новинки. Две модели от Мерседеса — GLA и GLB, одна от Audi — Q3 Sportback. И Audi в упорной борьбе обставил своих земляков.
СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ
Сразу шесть новых моделей в классе среднеразмерных кроссоверов. И все из Китая! CheryExeed TXL, Chery Tiggo 8, GAC GS5, Haval H5, JAC S7. Но больше всего голосов читатели отдали кросс-купе Geely Tugella. Приз мы вручили советнику генерального директора Geely в России Валерию Тараканову.
БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ
Азия наступает: все три новичка приехали из этой части света. Корейские Kia Sorento и Hyundai Palisade, а также новое поколение кроссовера Toyota Highlander, которому читатели и отдали предпочтение. За наградой на сцену поднялась Виктория Антонова, директор по маркетингу.
БОЛЬШИЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ
А вот среди самых больших премиальных полноприводников дебютантов хоть отбавляй! Audi A6 Allroad Quattro, и Audi Q8/SQ8/RS Q8, и американский Cadillac XT6. Первый премиум-кроссовер из Кореи — Genesis GV80. Кросс-купе Mercedes-Benz GLE Coupe. Но всех обошла возрожденная легенда — Land Rover Defender. Хотя его и кроссовером-то не назовешь — настоящий внедорожник. Награду получил Вячеслав Кузяков — генеральный директор Jaguar/Land Rover в России.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
ЛИДЕР ПРОДАЖ
Lada Granta 0151 уже несколько лет фаворит нашего рынка, настоящий народный автомобиль. Приз мы вручили директору по продажам Сергею Кутейщикову.
ИНОМАРКА №1
Среди иностранных брендов абсолютным лидером стала Kia. За второй наградой на сцену вновь поднялся управляющий директор Киа Моторс Россия Александр Мигаль.
ЛИДЕР ИЗ КИТАЯ
Самым успешным китайским брендом признан Haval — в 2020-м году он первый среди земляков по продажам в России. И это неудивительно — модельный ряд расширяется, загрузка завода в Туле увеличивается. Приз мы вручили исполнительному директору компании Жерому Сего.
ЗА ВКЛАД В РОССИЮ
Приз за вклад в Россию мы вручили Стиву Маттину — за создание нового образа автомобилей Лада.
ЗА ВКЛАД В БЕЗОПАСНОСТЬ
Аварийность и смертность на наших дорогах ежегодно снижается, причем заметными темпами. И наиболее весомый вклад в повышение безопасности вносит ГИБДД.
ЗА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
В этой номинации призы вручены сразу двум производителям.
Компании Renault — за развитие онлайн-продаж автомобилей. За наградой на сцену вышла директор отдела PR Оксана Вершинина.
Компания Hyundai — за выдающиеся результаты в продаже автомобилей по подписке Hyundai Mobility. Приз мы вручили Юлии Тихонравовой, директору по связям с общественностью.
ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Этот приз достался марке Lada, которая продолжает выпускать полноприводные автомобили — надежные, хорошо приспособленные для российских дорог. Наши читатели горячо приветствовали возвращение бренда «Нива» под крыло АВТОВАЗа.
За наградой на сцену поднялась Наталья Костенок, руководитель продуктовых и спортивных коммуникаций LADA.
ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Заключительная награда досталась концерну Stellantis. Пегас забрала Лилия Мокроусова, руководитель департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.