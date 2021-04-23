Встречайте 12 лучших! Гран-при «За рулем» 2021

Состоялась торжественная церемония вручения главных автомобильных призов года.

В Гран-при участвуют новинки отечественного рынка, появившиеся в 2020 году, равно как и модели, прошедшие глубокую модернизацию.

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Несмотря на очень сложный год — многие премьеры переносились или вовсе были отменены, к нам в 2020 году пришло много новых моделей. Каждая из них способна освежить российский рынок.

Всего набралось 49 автомобилей, которые мы распределили по 12 классам. Лучшую модель в каждом классе выбрали вы, наши дорогие читатели! Кроме того, по традиции, мы вручили восемь специальных наград.

Итак, встречайте победителей.

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Борьба была нелегкой. Половину номинантов составили «китайцы»: минивэн GAC GN8 и пикап Great Wall Wingle 7. Им противостояли «европейцы» — в очередной раз обновленный каблучок Peugeot Partner и вернувшийся в Россию Opel с моделью Zafira Life.

Последний и стал триумфатором, причем с очень большим отрывом.

Лучшим среди коммерческих автомобилей стал Opel Zafira Life — он же Vivaro в коммерческом исполнении. За наградой на сцену поднялся Евгений Казимирчук.

КОМПАКТНЫЙ И СРЕДНИЙ КЛАСС

Эту категорию почти целиком оккупировал концерн Volkswagen. В схватке сошлись два Фольксвагена — Polo и Jetta, а также новая Skoda Octavia. Им противостояли фавориты с Востока — новая Hyundai Elantra и китайский JAC J7.

С громадным отрывом вперед вырвалась Skoda Octavia! Пегас отправился в руки руководителя отдела PR Тимура Алиева.

Тимур Алиев, руководитель отдела PR компании Skoda: «Хотелось бы поблагодарить всех, кто голосовал за наш мировой бестселлер — Октавию».

БИЗНЕС-КЛАСС

Борьба получилась очень плотной, голоса распределились практически поровну между вторым поколением Genesis G80, новым Kia K5, лифтбеком Volkswagen Arteon и купе BMW 4-й серии. Интрига накалялась… и с небольшим отрывом победил «баварец».

ЛЮКСОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

В самом дорогом и престижном классе сражались два представителя Туманного Альбиона — кроссовер Aston Martin DBX и седан Rolls Royce Ghost. С относительно небольшим перевесом выиграл Rolls Royce. Забавно, что Ghost читатели признали более практичным.

Лучшим в классе люксовых автомобилей читатели выбрали Rolls Royce Ghost. За наградой на сцену вышла руководитель пресс-службы Rolls Royce Малика Абдуллаева.

СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ

В группе самых быстрых машин за награду бились две новинки от Ferrari — суперкары F8 и Roma, заряженные Audi S6/S7 и S8. А также свежие модели от подразделения BMW Motorsport — M3 и M4.

Но всех обогнали заряженные кроссоверы — BMW X5 M и X6 M. Правда, отрыв от Audi (второе место) составил всего несколько сотен голосов.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

В стане «электричек» в прошлом году было всего две новинки — китайский JAC iEV7S и Audi e-tron. Обошлось без сюрпризов — с пятикратным преимуществом победил e-tron.

За призом на сцену поднялись глава представительства Audi в России — Любомир Найман и руководитель PR-службы — Светлана Шаманова.

Глава представительства Любомир Найман: «Большое спасибо журналу „За рулем“, что мы смогли сегодня встретиться. Пока в России мало электромобилей. Но помяните мои слова: через десять лет все будет по-другому!»

КОМПАКТНЫЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Кроссоверы уверенно захватывают рынок — их уже приходится делить на категории не только по размерам, но и по приводу. В Россию в 2020-м приехало шесть новичков с передним приводом.

Это и «китайцы» — Changan CS55, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, и европейские Opel Grandland X и Peugeot 2008. Но победу одержал Kia Xceed! Награду мы вручили Александру Мигалю — управляющему директору Киа Моторс Россия.

На вопрос «как Kia удается оставаться лидером продаж среди иномарок?» Александр Мигаль ответил лаконично: «С удовольствием!».

КОМПАКТНЫЕ ПОЛНОПРИВОДНЫЕ КРОССОВЕРЫ

В этой категории всего три новинки. Но зато какие! Мощнейшие игроки нашего рынка: Kia Seltos, обновленный Renault Kaptur и Skoda Karoq.

Skoda разбила соперников «в пух»: набрала столько же голосов, сколько Seltos и Kaptur вместе взятые. За второй наградой на сцену вновь поднялся Тимур Алиев — руководитель отдела PR.

Тимур Алиев, руководитель отдела PR компании Skoda, — с двумя Пегасами.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ КРОССОВЕРЫ

В этой группе тоже было три новинки. Две модели от Мерседеса — GLA и GLB, одна от Audi — Q3 Sportback. И Audi в упорной борьбе обставил своих земляков.

Audi Q3 Sportback принес Любомиру Найману вторую награду за вечер.

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ КРОССОВЕРЫ

Сразу шесть новых моделей в классе среднеразмерных кроссоверов. И все из Китая! CheryExeed TXL, Chery Tiggo 8, GAC GS5, Haval H5, JAC S7. Но больше всего голосов читатели отдали кросс-купе Geely Tugella. Приз мы вручили советнику генерального директора Geely в России Валерию Тараканову.

Советник генерального директора российского представительства марки Geely Валерий Тараканов: «Сегодня мы переживаем переломный момент в автомобильной истории России с точки зрения присутствия китайских брендов. И награда Гран-при „За рулем“ это подтверждает. Лед тронулся!»

БОЛЬШИЕ КРОССОВЕРЫ

Азия наступает: все три новичка приехали из этой части света. Корейские Kia Sorento и Hyundai Palisade, а также новое поколение кроссовера Toyota Highlander, которому читатели и отдали предпочтение. За наградой на сцену поднялась Виктория Антонова, директор по маркетингу.

Виктория Антонова, директор по маркетингу компании Toyota: «Среди больших кроссоверов Toyota Highlander всегда был популярен, и награда это подтверждает».

БОЛЬШИЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ КРОССОВЕРЫ

А вот среди самых больших премиальных полноприводников дебютантов хоть отбавляй! Audi A6 Allroad Quattro, и Audi Q8/SQ8/RS Q8, и американский Cadillac XT6. Первый премиум-кроссовер из Кореи — Genesis GV80. Кросс-купе Mercedes-Benz GLE Coupe. Но всех обошла возрожденная легенда — Land Rover Defender. Хотя его и кроссовером-то не назовешь — настоящий внедорожник. Награду получил Вячеслав Кузяков — генеральный директор Jaguar/Land Rover в России.

Генеральный директор Ягуар/Ленд Ровер в России Вячеслав Кузяков: «Мы очень рады, что истинный внедорожник Defender получил эту награду. Он удался и очень востребован на всех рынках».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

ЛИДЕР ПРОДАЖ

Lada Granta 0151 уже несколько лет фаворит нашего рынка, настоящий народный автомобиль. Приз мы вручили директору по продажам Сергею Кутейщикову.

Lada Granta — неизменный призер в номинации «Лидер продаж».

ИНОМАРКА №1

Среди иностранных брендов абсолютным лидером стала Kia. За второй наградой на сцену вновь поднялся управляющий директор Киа Моторс Россия Александр Мигаль.

Александр Мигаль может быть доволен — сегодня он унес две награды Гран-при «За рулем».

ЛИДЕР ИЗ КИТАЯ

Самым успешным китайским брендом признан Haval — в 2020-м году он первый среди земляков по продажам в России. И это неудивительно — модельный ряд расширяется, загрузка завода в Туле увеличивается. Приз мы вручили исполнительному директору компании Жерому Сего.

Жером Сего, исполнительный директор: «Я бы хотел разделить этот приз с нашими клиентами, партнерами и всеми теми, благодаря кому эта награда стала возможной».

ЗА ВКЛАД В РОССИЮ

Приз за вклад в Россию мы вручили Стиву Маттину — за создание нового образа автомобилей Лада.

Стив Маттин: «Спасибо за приз. Очень приятно получить эту награду. Время, проведенное с Ладой, было очень интересным. И спасибо всем, кто доверился мне».

ЗА ВКЛАД В БЕЗОПАСНОСТЬ

Аварийность и смертность на наших дорогах ежегодно снижается, причем заметными темпами. И наиболее весомый вклад в повышение безопасности вносит ГИБДД.

Начальник научного центра БДД МВД полковник полиции Дмитрий Митрошин получает приз, врученный ГИБДД за вклад в безопасность на дорогах.

ЗА НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

В этой номинации призы вручены сразу двум производителям.

Компании Renault — за развитие онлайн-продаж автомобилей. За наградой на сцену вышла директор отдела PR Оксана Вершинина.

Компания Hyundai — за выдающиеся результаты в продаже автомобилей по подписке Hyundai Mobility. Приз мы вручили Юлии Тихонравовой, директору по связям с общественностью.

Оксана Вершинина, директор отдела PR Renault Россия: «Во время эпидемии мы увеличили продажи в нашем онлайн-шоуруме в три раза. Спасибо за это нашим помощникам — дилерам.

Юлия Тихонравова, директор по связям с общественностью: «Мы надеемся развивать наш онлайн-сервис Hyundai Mobility. Кроме того, уже в этом году мы представим целую россыпь новинок».

ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Этот приз достался марке Lada, которая продолжает выпускать полноприводные автомобили — надежные, хорошо приспособленные для российских дорог. Наши читатели горячо приветствовали возвращение бренда «Нива» под крыло АВТОВАЗа.

За наградой на сцену поднялась Наталья Костенок, руководитель продуктовых и спортивных коммуникаций LADA.

Награду получает руководитель продуктовых и спортивных коммуникаций LADA Наталья Костенок.

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ

Заключительная награда досталась концерну Stellantis. Пегас забрала Лилия Мокроусова, руководитель департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям.

Руководитель департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Лилия Мокроусова: «Хочу поблагодарить за этот приз с характером. Концерн Stellantis стал лидером продаж коммерческих автомобилей в Европе. И мы постоянно наращиваем продажи в России, что вдохновляет нас на локализацию новых моделей».

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.