Мы проехали на новой Октавии 3000 км. Тест продолжается! — журнал За рулем

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Мы проехали на новой Октавии 3000 км. Тест продолжается!

Каким бензином ее заправлять — 92-м или 95-м? Почему нет 12-вольтовой розетки в салоне? Многочисленные глюки электроники — это нормально? Готовим список вопросов специалистам Шкоды — присоединяйтесь.

SKODA OCTAVIA

  • 1.4 Т (150 л. с.), А8
  • Изготовитель — «Фольксваген Груп Рус», Россия
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с января 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 3000 км

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В нашем редакционном парке прописалась новая Octavia. У нее много интересных фишек. Впрочем, некоторые электронные системы и «железо» уже знакомы по кроссоверу Karoq, который до Октавии побывал у нас на длительном тесте.

Взять хотя бы силовой агрегат — 150‑сильный 1.4 TSI, работающий в паре с 8‑ступенчатым автоматом. По разгонной динамике лифтбек сравним с кроссовером, а вот расход топлива у Октавии ниже. Насколько я смог отследить по нескольким заправкам — зимой в городе она потребляет 10–11 л/100 км, примерно на литр меньше, чем переднеприводный Karoq. Поезжу побольше — скажу точнее, в том числе и о расходе на трассе.

Что любопытно: на лючке бензобака указано, что для Октавии допускается АИ‑92. А ведь в Karoq производитель разрешал лить бензин не ниже «девяносто пятого».

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Готовим список вопросов специалистам Шкоды — про топливо спросим обязательно. А у вас есть вопросы к Октавии? Задавайте!

  • Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
  • Радиатор можно защитить от попадания камней, фрагментов дорожного покрытия, насекомых и прочих неприятностей, установив защитную сетку своими руками: прикрепив модельную защиту радиатора или универсальную для самостоятельной подгонки.
  • Рекомендуем укомплектовать свой автомобиль огнетушителем с более широкими допусками — А, В, С, Е. В наборе автомобилиста от «За рулем» именно такой — на все случаи жизни!

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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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