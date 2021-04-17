Мы проехали на новой Октавии 3000 км. Тест продолжается!

SKODA OCTAVIA
- 1.4 Т (150 л. с.), А8
- Изготовитель — «Фольксваген Груп Рус», Россия
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с января 2021 года
- Пробег на момент отчета — 3000 км
В нашем редакционном парке прописалась новая Octavia. У нее много интересных фишек. Впрочем, некоторые электронные системы и «железо» уже знакомы по кроссоверу Karoq, который до Октавии побывал у нас на длительном тесте.
Взять хотя бы силовой агрегат — 150‑сильный 1.4 TSI, работающий в паре с 8‑ступенчатым автоматом. По разгонной динамике лифтбек сравним с кроссовером, а вот расход топлива у Октавии ниже. Насколько я смог отследить по нескольким заправкам — зимой в городе она потребляет 10–11 л/100 км, примерно на литр меньше, чем переднеприводный Karoq. Поезжу побольше — скажу точнее, в том числе и о расходе на трассе.
Что любопытно: на лючке бензобака указано, что для Октавии допускается АИ‑92. А ведь в Karoq производитель разрешал лить бензин не ниже «девяносто пятого».
Готовим список вопросов специалистам Шкоды — про топливо спросим обязательно. А у вас есть вопросы к Октавии? Задавайте!
- Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- Радиатор можно защитить от попадания камней, фрагментов дорожного покрытия, насекомых и прочих неприятностей, установив защитную сетку своими руками: прикрепив модельную защиту радиатора или универсальную для самостоятельной подгонки.
- Рекомендуем укомплектовать свой автомобиль огнетушителем с более широкими допусками — А, В, С, Е. В наборе автомобилиста от «За рулем» именно такой — на все случаи жизни!