Новая Skoda Octavia без камуфляжа: все подробности и видео

Октавия четвертого поколения — большая, технологичная и красивая!

Все таксисты мира и каждый счастливый обладатель Октавии едва ли со мной согласятся, однако я от своего не отступлюсь: во все времена главной бедой этой машины была не слишком яркая внешность.

Но когда под звуки оркестра в Пражской галерее искусств на сцену выкатилась новейшая Octavia четвертого поколения, я аж подпрыгнул — она красива!

Алмаз граненый

Театр — это действо, но локальное; поездить на машине можно будет позже, поэтому я расскажу лишь о самых интересных технических решениях.

Матричные светодиодные фары прежде Октавии были недоступны.

Octavia стала элегантнее, красивее, солиднее. И не важно, о каком кузове идет речь — о лифтбеке или универсале, - хороши оба. Длина у них одинакова, она достигла 4689 мм. Гольф-класс, говорите? Прошлая «трешка» BMW с кузовом F30 была короче. Впрочем, Млада-Болеслав всегда успешно играл на межклассовой борьбе.

Впервые на Шкоду начали ставить матричные светодиодные фары. При приближении встречного автомобиля в пучке света затемняются отдельные сегменты: фары продолжают освещать обочину дальним, не слепя встречных водителей.

Octavia всегда была сильна своей филейной частью. У новой машины гордость выросла еще больше. Лифтбек должен вместить в свой багажник 600 литров, а универсал — все 640, и это только под шторкой. При случае проверим.

Колесная база осталась без изменений, а потому задний ряд по-прежнему просторен. Максимальный диаметр колес отныне — 19 дюймов.

Многоуровневая передняя панель интересна, но теряется на фоне главной «фишки» — двухспицевого руля. В машинах с топ-оснащением в центральной части красуется 10‑дюймовый «телевизор» системы Columbus.

Помимо традиционных аналоговых приборов будет доступна виртуальная приборка. И впервые на Октавии появился проекционный дисплей.

Главная изюминка салона — двухспицевый руль. То, как с годами росло и уменьшалось количество спиц руля, - отдельная история. Но факт: двухспицевый «бублик» в сочетании с многоуровневой передней панелью смотрится классно.

Архитектурный центр — 10‑дюймовый сенсорный экран. Кто бы сомневался! Качество картинки, быстрота реакций на касания? С этим у топовой мультиме­диасистемы Columbus никогда не было проблем. Громкость музыки можно регулировать, проведя пальцем по нижней части экрана (обычной рукоятки нет). Не знаю, хороша ли будет эта затея в движении, но в статике работает без сбоев.

По «телевизору» показывают и «погоду» — управление климат-контролем там же. Кстати, он трехзонный: своей «печки» дождались и задние пассажиры. Будет ли классический блок с кнопками у машин подешевле, пока неясно.

Задний ряд очень комфортный: правильная посадка, мéста полно во всех направлениях.

В качестве опции можно выбрать трехзонный климат-контроль Climatronic. Про обогрев задних сидений даже упоминать неудобно.

Багажник всегда был гордостью Октавии. У лифтбека его объем теперь 600 литров, у Combi — 640. С организацией тоже полный порядок: сетки, карманы, крючки.

Движение по проводам

Вторая звезда салона после двухспицевого руля — селектор робота DSG. Преселективная коробка теперь живет по принципу shift-by-wire: механическая связь между селектором и коробкой отсутствует, всё управление идет по проводам. Орудовать небольшим селектором-джойстиком непривычно. Еще и поэтому любителям активной езды оставили лепестки на руле. Им же придется по нраву адаптивное шасси Dynamic Chassis Control: помимо настроек электроусилителя руля меняются демпфирующие характеристики амортизаторов. Плюс продвинутая ходовая и три варианта подвески — стандартная, спортивная (заниженная на 15 мм) и для плохих дорог (+ 15 мм к стандартному клиренсу). Последняя, очевидно, - наш выбор.

Наверняка первой скрипкой в широченной европейской гамме моторов станет 150‑сильный 1.5 TSI. Впрочем, в Россию он не попадет. У нас его заменит 1,4-литровый TSI той же мощности. А самым популярным, скорее всего, будет атмосферник объемом 1,6 литра.

Европейская моторная гамма широка. Открывает ее литровый 110‑сильный турбодвигатель TSI, а замыкает — 2-литровая «турбочетверка» в 190 сил. Наверняка самым популярным будет 1,5-литровый TSI мощностью 150 л.с. Еще — три дизеля, мощностью от 116 до 200 сил, и модификация G‑TEC на природном газе, с 1,5-литровым 130‑сильным мотором и заявленным запасом хода 523 км. Ну и два мягких гибрида (110 и 150 л.с.) с 48‑вольтовой батареей.

Топовая Octavia iV оснащена ­плагин-гибридной установкой с 156‑сильным двигателем и 75‑киловаттным электромотором. Суммарная отдача — 204 л.с., запас хода на электротяге при идеальных условиях составляет 55 км.

К нам вся эта роскошь не имеет никакого отношения. Уверен, в России базовым останется 1,6‑литровый атмосферник. А место 1.5 TSI займет 1,4‑литровый той же мощности.

При той же колесной базе (2686 мм) увеличились длина (4689 мм) и ширина (1829 мм). При этом аэродинамика новой Октавии превосходна: коэффициент лобового сопротивления лифтбека — 0,24, универсала Combi — 0,26.

У нас традиционно популярен лифтбек, а «загнивающий» Запад предпочитает универсалы.

Мýки ожидания

Octavia так близко подобралась к бизнес-классу, что становится страшно — не взлетят ли цены? Пока это тайна, даже европейского прайса еще нет. Точно известно, что модель к нам обязательно приедет и пропишется на нижегородском заводе. И удостоится этой чести, скорее всего, только лифтбек. Универсал Combi с большой долей вероятности будут поставлять из Европы, как и раньше. Так это или нет, узнаем нескоро. Ждать новую Октавию в России придется почти год. Наши машины появятся лишь в четвертом квартале 2020 года. А хочется — побыстрее! Сохранив козыри, Octavia приобрела нечто доселе невиданное — яркое лицо!

Первая Skoda Octavia увидела свет 60 лет назад — в январе 1959 года. С тех пор выпущено более 6,5 млн машин. Первый заднеприводный седан приводился в движение 1,1‑литровым двигателем мощностью 40 л.с., коробка передач — механическая, 4-ступенчатая. Через год вышел универсал Octavia Combi. В отличие от седана, выпускавшегося до 1964 года, универсал продержался до 1971‑го. Всего произведено 54 тысячи Combi и свыше 300 тысяч седанов.

Спустя четверть века миру представили совершенно новую Октавию. Машина построена на общей с «четвертым» Гольфом платформе. В гамме кузовов — лифтбек и универсал. В 1998 году появилась полноприводная модификация. А с наступлением нового века дебютировала заряженная версия RS с 180‑сильным 1,8‑литровым 20‑клапанным турбомотором.

В 2004 году свет увидело третье поколение. Новая Octavia базировалась на фольксвагеновской платформе PQ35. Преселективные коробки DSG впервые начали ставить на машины этого поколения. Кроме того, появилась внедорожная версия Scout — полноприводный универсал с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

В 2013 году представлена Skoda Octavia A5, ставшая первой ласточкой на новой модульной платформе MQB. Это поколение оказалось самым массовым среди всех Октавий: за шесть лет продано больше 2,5 млн экземпляров. А в России Octavia А5 стала лидером гольф-класса.







Новая Skoda Octavia без камуфляжа: все подробности и видео Октавия четвертого поколения — большая, технологичная и красивая! Новая Skoda Octavia без камуфляжа: все подробности и видео





Став обладателем автомобиля, убедитесь, все ли нужное есть в багажнике. Хорошие тросы, браслеты на колеса, аптечка — все это можно сложить в сумку-органайзер SOTRA.

Фото: Skoda