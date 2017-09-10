Новая Skoda Octavia стала еще больше

Octavia четвертого поколения, представленная в Праге, стала вместительнее и получила гибридные силовые установки.

Чешский бестселлер Skoda Octavia остается одним из самых больших и вместительных автомобилей в своем классе. Модель стала на 19 мм длиннее (4689 мм) и на 15 мм шире (1829 мм). Колесная база машины составляет 2686 мм. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления был снижен до 0,24 у лифтбека и 0,26 у универсала.

Багажник нового лифтбека стал вместительнее на 10 литров (600 л), а универсала — на 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 мм.

Даже в базовых версиях Skoda оснащается новой 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, аналогичной той, которую получил VW Golf. Справа от нее находится сенсорный экран информационно-развлекательной системы диагональю либо 8,25, либо 10 дюймов, в зависимости от комплектации. Под ним расположена сенсорная панель, с помощь которой можно менять громкость музыки или масштабировать навигационные карты.

Новая Octavia получила двухспицевое рулевое колесо, кнопками на котором можно управлять 14-ю функциями. Рычаг роботизированной DSG стал короче из-за отсутствия прямой связи с коробкой. Разнообразнее стало и освещение салона, которое теперь имеет 10 оттенков цвета на выбор. Также появилась новая аудиосистема Canton, до пяти портов USB-C и розетка на 230 В.

Линейка двигателей состоит из 3-цилиндрового бензинового турбированного агрегата 1.0 TSI мощностью 110 л.с. и 200 Нм, который также может входить в состав мягкой гибридной силовой установки, и 4-цилиндрового турбодвигателя 1.5 TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм — он также может являться частью мягкой гибридной установки. Обе гибридные версии автомобиля имеют значок «e-TEC».

Так же, как Superb iV и Golf GTE, новая Octavia будет предлагаться с гибридной установкой мощностью 204 л.с. и 350 Нм, состоящей из мотора 1.4 TSI, электродвигателя и батареи емкостью 13 кВт*ч, позволяющей проехать на электротяге до 55 километров. К сожалению, данная версия имеет меньший объем багажников — 450 литров у лифтбека и 470 у универсала.

Также в продажу поступит Octavia с 2-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. и 320 Нм. До 100 км/ч эта версия разгоняется 6,9 км, а ее максимальная скорость достигает 232 км/ч.

Кроме того новая Skoda Octavia получит турбодизельные моторы объемом 2 литра и мощностью 116, 150 и 200 л.с., которые будут поставляться в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом DSG. Преимуществом мощного турбодизеля станет наличие системы полного привода.

Еще одна версия Октавии — 1.5 TSI G-TEC — работает на сжатом природном газе. Мощность этого двигателя достигает 130 л.с. и 200 Нм.

Первым в продажу в этом месяце поступит универсал Skoda Octavia. Через несколько недель можно будет купить и лифтбек. Версии Scout и RS появятся в 2020 году.

Новая Skoda Octavia стала еще больше Octavia четвертого поколения, представленная в Праге, стала вместительнее и получила гибридные силовые установки. Новая Skoda Octavia стала еще больше

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Фото: Skoda