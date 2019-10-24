Новый VW Golf: все его фишки (даже ненужные)

«За рулем» раскрывает секреты Гольфа восьмого поколения.

Когда отправляешься на премьерный показ машины, всегда гадаешь, будет ли она похожа на предшественницу, или увидишь что-то совсем новое. Как правило, выходит пятьдесят на пятьдесят. В случае с Гольфом восьмого поколения сомнений почти не было: мы уже привыкли, что каждая новая генерация вольфсбургского бестселлера — это не революция, а эволюция. Но фольксвагеновцы удивили!

Веяние времени: под задней эмблемой теперь крупными буквами выведено название модели. Надо ли?

Перед тем как снять покров, приглашенных угостили речью о заоблачной популярности Гольфа: с 1974 года продано свыше 35 миллионов экземпляров. Самая массовая модель в сегменте имени себя. Спорить не буду, хотя тираж Короллы достиг 45 миллионов. Впрочем, на рынке «японка» дольше (в строю уже 12‑е поколение), а немцы в статистику не включают седан Jetta, тогда как Toyota суммирует версии со всеми кузовами.

Покрывало упало, и «восьмой» Гольф предстал во всей красе и прежних габаритах: длина 4280 мм, ширина 1789 мм, высота 1456 мм. Но выглядит совершенно иначе. Пожалуй, это самая масштабная трансформация экстерьера с момента перехода с круглых фар на прямоугольные. Узенькая радиаторная решетка, затянутая далеко на крылья головная оптика, зеркалá на ножках и дополнительные оконца-косынки спереди. Маленькая дизайнерская революция и большой контраст с новой Джеттой и ее мощным фейсом. Но Golf всё равно узнаваем: таких задних стоек крыши нет ни у кого. И силуэт не спутаешь.

Интерьер — большой шаг вперед. Он не аналоговый, а цифровой. Ощущение уюта, к счастью, удалось сохранить. Посадка стала ниже, что должно понравиться активным водителям.

Виртуальная приборка и экран мульти­медиасистемы визуально объединены.

У нового Гольфа — полноценная проекция приборов на ветровое стекло, а не компромиссное выдвижное стеклышко, как на Пассате.



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С водительского места сложно поверить, что ты в Гольфе. Из привычного — только руль от рестайлингового Пассата. Классическим шкалам говорим до свидания — их заменила виртуальная приборка с диагональю 10,25 дюйма. На центральной консоли осталась только одна физическая кнопка — на нее завязана аварийка. Все остальные (включая те, что отвечают за управление фарами) — сенсорные.

Новая мультимедийка MIB3 — с 8,25‑дюймовым экраном, но за доплату ставят 10,25‑дюймовый. Да, голосовое управление. Хочешь — играйся с настройками трехзонного климат-контроля (редкость для С‑сегмента), хочешь — меняй цвет декоративной подсветки (30 вариантов). Есть и выход в интернет, позволяющий смотреть потоковое видео. Проверил: работает быстро и без подвисаний. Минус только один: разъемы — пока еще слабо распространенные USB-C, придется использовать переходники.

Во втором ряду просторнее не стало. Да и с чего бы, ведь колесная база изменилась всего на миллиметр.

На версиях с адаптивным шасси можно выбрать один из 15 уровней жесткости подвески.

На передней панели только одна насто­ящая кнопка — ведает аварийной сигнализацией.



Прощай, рычаг!

На смену привычному селектору трансмиссии DSG пришел миниатюрный джойстик размером с пробку от бутылки вина. Еще одна «фишка» — сенсорное управление светодиодной подсветкой. Короткий клик включает «люстру» на всю мощность, но если удерживать палец, яркость потихоньку угасает — так подбираешь необходимую интенсивность света.

Блок управления светом — сенсорный, для Фольксвагена это в диковинку.

Версии с роботом DSG снабжены миниатюрным селектором. Как игрушка!



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По части продвинутого оборудования новый Golf превзошел Passat. Здесь полноценный проекционный дисплей, а не куцее выдвижное стеклышко. Park Assist отслеживает слоты не только в попутном направлении, но и в противоположном: если есть свободное место, система подскажет, где можно развернуться. Front Assist не даст свернуть налево, если навстречу едет машина. Система Car2X коммуницирует с такими же Гольфами (другие европейские машины ею пока не снабжают) на расстоянии до 800 метров. И если «связной» впереди, скажем, резко затормозил, уткнувшись в пробку, в вашей машине загорится соответствующее преду­преждение.

Само собой, есть адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе, которая работает на скорости до 210 км/ч. Если отпустить руль и не реагировать на визуальные и акустические сигналы, Golf включит аварийку и плавно притормозит у обочины, а также разблокирует двери — мало ли что случилось с водителем.

И дизель

«Восьмой» Golf построен на хорошо известной платформе MQB. Как и прежде, за доплату вместо пассивных амортизаторов можно получить адаптивные. Начальные версии идут с задней скручивающейся балкой, модификации с двигателями мощностью 150 сил и выше — с многорычажкой.

Немцы не стали отказываться от дизелей: двухлитровый агрегат выдает 115 либо 150 л.с. Базовый бензиновый мотор — «трехгоршковый», объемом всего один литр. Благодаря турбонаддуву он в начальном варианте развивает 90 л.с., в форсированном — 110. Далее по ранжиру идут полуторалитровые версии мощностью 130 либо 150 л.с. Все бензиновые моторы можно заказать с гибридным довеском — стартер-генератором и дополнительным аккумулятором. Такие версии якобы будут на 12% экономичнее.

Передние сиденья хороши: эталонный профиль, выверенная плотность набивки, огромные ­диапазоны регулировок.

Во втором ряду сверхзапаса нет — найдутся одноклассники и попросторнее.

Объем багажника — 380 литров. Не чемпионский показатель.



Те, кто следует идеалам Греты Тунберг, могут присмотреться к плагин-гибридным версиям, которые выдают 204 и 245 л.с. В Европе такие наверняка будут популярны.

В России новый Golf ­появится не раньше чем через год (в Европе — в нынешнем декабре). Вместо перечисленных моторов у нас будут свои: известный по уходящему Гольфу 1,4‑литровый 150‑сильный турбоагрегат и не менее известный по Polo и локализованный 1,6‑литровый 110‑сильный атмосферник. Причем с последним вместо робота DSG в качестве альтернативы механике предложат 6-ступенчатый автомат. Глядишь, по объемам продаж Golf перестанет быть в России статистом и тоже станет бестселлером.

Изменился, не меняясь! В России появится не раньше чем через год

Новый VW Golf: все его фишки (даже ненужные) «За рулем» раскрывает секреты Гольфа восьмого поколения. Новый VW Golf: все его фишки (даже ненужные)

Фото: Volkswagen