Автомобиль получил новый дизайн, комфортный салон, два двигателя и три уровня комплектации — все это скоро в продаже.

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На российский рынок возвращается Volkswagen Jetta. Сегодня стали известны первые подробности о версиях автомобиля, предназначенных для продажи именно в нашей стране.

Седан будет предлагаться с двумя двигателями на выбор. В базовой комплектации автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л.с., который также устанавливается на VW Polo и может сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Более мощный турбированный 150-сильный агрегат объемом 1,4 литра будет предлагаться исключительно с автоматом.

На российском рынке VW Jetta будет продаваться в трех комплектациях — Origin, Respect и Status. Кроме того, предусмотрено множество опций. В базовую комплектацию седана будут входить, например, светодиодные фары и светодиодные задние фонари. Кроме того автомобиль, в зависимости от комплектации и желания покупателя, будет оснащаться панорамной крышей, цифровой приборной панелью Active Info Display, подсветкой с выбором десяти оттенков свечения, навигационной системой, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном, подогревами руля, передних и задних сидений, а также системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки.

Новая Jetta обещает быть вместительнее предшественницы. Например, объем ее багажника вырос до 510 литров.

Стоимость автомобиля будет объявлена ближе к началу продаж. То есть этой зимой. Собирают автомобиль на заводе в Мексике.

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Фото: Volkswagen