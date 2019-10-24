Сегодня весь мир ожидает презентацию Гольфа восьмого поколения. Но его внешность в результате утечки в СМИ уже не секрет.

Хотя очень похоже, что это некая планируемая утечка, слишком уж грамотно подогревается интерес к новому автомобилю. Первые официальные фотографии Volkswagen Golf восьмого поколения были опубликованы немецкими СМИ незадолго до презентации хэтчбека (уже этим вечером).

Поскольку это «утечка», никаких подробностей, кроме фотографий, нет — все потом, следите за нашими публикациями. А пока — изображения модели восьмой генерации можно увидеть в нашей галерее. В «утечке» слишком много фотографий из пресс-кита Golf в деталях, спереди, сзади и в различных ракурсах, что дает нам возможность хорошенько рассмотреть машину еще до премьеры.

Кроме того, появился еще один официальный ролик-приманка, напоминающий о том, что премьера уже совсем скоро, буквально через несколько часов!

Напомним, VW по чуть-чуть совершенствовал «лик» автомобиля на протяжении десятилетий, нынешние изменения экстерьера также носят «нежный» характер. Изменена форма передней оптики, на новой решетке радиатора появился свежий логотип Volkswagen, впрочем, мы об этом не раз писали.

Мы видим, что основные изменения произошли в салоне машины: вентиляционные отверстия водителя и переднего пассажира объединены в одну «ниточку» под передней кромкой приборной панели, благодаря чему пространство кажется чуть шире.

Volkswagen встроил управление кондиционированием в сенсорную информационно-развлекательную систему, двойные розетки USB и атмосферное освещение, создающее настроение — все это хорошо видно на изображениях.

Также на фото мы видим механическую коробку передач, так что, несмотря на повальное увлечение покупателей автоматами, любители механики смогут приобрести автомобиль, который по душе именно им.

Следите за подробностями о VW Golf, который официально будет представлен сегодня вечером.

Новый Volkswagen Golf: запланированная «утечка» до официальной премьеры Сегодня весь мир ожидает презентацию Гольфа восьмого поколения. Но его внешность в результате утечки в СМИ уже не секрет. Новый Volkswagen Golf: запланированная «утечка» до официальной премьеры

Фото: Volkswagen