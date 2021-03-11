Lada Niva Travel — очень подробный тест — журнал За рулем

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Lada Niva Travel — очень подробный тест

Равнодушных к машине за время тест-драйва я не встретил. Love it or hate it. Любить или ненавидеть. Даже в Тольятти на машину оборачиваются, но многим не нравится закос под RAV4 (прикройте ладонью эмблему).

Настоящая Нива

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На ВАЗ‑2121 я учился ездить. Мне было четырнадцать, а Нива рвала все шаблоны: уникальная советская машина, которой нет аналогов в мире! Качество тоже было советским — мы боролись с быстрым износом распредвалов, с хилыми игольчатыми подшипниками крестовин, с навесным электрооборудованием, перекраивали систему выпуска и ставили второй бак в задний свес, потому что при таком расходе на одном баке далеко не уедешь.

И — прицеп! Багажника-то нет. Но мы были счастливы. Простая, легкая машина. Без рамы, зато — постоянный полный привод и понижайка. Проходимость — адская. Астрахань, Селигер, Кавказ — мы к вам в гости!

Lada Niva Travel
Lada Niva Travel

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Прошло 40 лет…

Можно накрасить губы. Выщипать брови. Натянуть парик. Можно через силу перенять благородные манеры, но изменить доставшиеся от родителей голос и походку не под силу даже великим актерам. Поворачиваю ключ в замке зажигания и…

Да, тот самый рык. Мотор ВАЗ‑2106, который переделали сначала в 2121, потом в 2123, потом в 21214… Если в индексах вы путаетесь, скажу проще: двигатель остался прежним — 1,7 литра, 80 среднекормленных рысаков и 127 ньютон-метров предельного момента. И то, и другое где-то на верхах: не раскрутишь — не поедешь. Как всегда и было на Шеви Ниве.

Передняя панель кузова обрела новую форму, но в целом подкапотное пространство не изменилось. Усилитель руля по-прежнему гидравлический.
Передняя панель кузова обрела новую форму, но в целом подкапотное пространство не изменилось. Усилитель руля по-прежнему гидравлический.

В переднем и заднем бамперах теперь по две буксировочные проушины. Сидят они в глубоких нишах, из которых сложно будет вымывать грязь.
В переднем и заднем бамперах теперь по две буксировочные проушины. Сидят они в глубоких нишах, из которых сложно будет вымывать грязь.

Мейк-ап

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Косметика для пожилых штука спорная. Дизайнер Валерий Сёмушкин, дай Бог ему здоровья, так изящно нарисовал и ВАЗ‑2121, и ВАЗ‑2123 (он же Шеви Нива, он же Niva Travel), что ни дать ни взять. Но они рискнули…

Прежде мордочка была покатой, а теперь ей словно вздернули носик и зачем-то оттянули вперед на 43 мм. Все основные изменения были утверждены еще во времена совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, им же были законтрактованы все поставщики.

Год назад АВТОВАЗ выкупил у GM акции и стал полновластным хозяином сборочной площадки. То, что досталось от GM, не слишком понравилось руководству Лады, и команде дизайнеров под руководством Стива Маттина пришлось в спешном порядке «мейкапить лицо» — и появилось нечто, напоминающее вестовский икс-фейс.

Камера заднего вида была и прежде, но теперь к ней приладили омыватель (на нашей машине он струячил мимо). Включается примитивно: нажатием рычажка омывателя заднего стекла — моются одновременно и стекло, и камера.
Камера заднего вида была и прежде, но теперь к ней приладили омыватель (на нашей машине он струячил мимо). Включается примитивно: нажатием рычажка омывателя заднего стекла — моются одновременно и стекло, и камера.

Новые фары поставляет фирма Bosch. Светодиодов в них нет — даже дневные ходовые огни сделаны на лампах накаливания. Более того: фары не линзованные, а потому светят примерно так же, как средние рефлекторные. Цена одной фары — около 8000 рублей.

Я захватил лишь сумерки. И головной свет меня не впечатлил. Пучок ближнего света не очень широкий и не очень яркий. Дальний тоже показался «рыхлым» и сконцентрированным по центру. Омывателей фар по-прежнему нет — и уже не будет.

Задние фонари — красивые! Выпускает их фирма «Освар» (входит в группу КАМАЗ). Фонари закрыты единым темным рассеивателем, а цвета дают светодиодные секции.

Наверняка многие захотят поставить такие же на свои старые машины. Бесплатный лайфхак: по размерам и посадочным местам новые фонари полностью соответствуют старым — но придется красить небольшую пластмасску-поясок. За два фонаря нужно отдать около 16,5 тысяч рублей.

Но если машина стала длиннее на 43 мм и вся эта прибавка ушла на ее удлиненную мордочку, значит под капотом есть место под…

А где мотор?

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Нет! Не появилось под капотом дополнительного места! По конфигурации подкапотка осталась прежней — лишь к несущим элементам кузова приварили новый «телевизор» — переднюю панель, на которую крепятся радиатор и его решетка, бампер, светотехника. Эта новая «навеска» и дала прибавку по длине.

Нового мотора «путешествующей» Ниве не видать, как своего лючка бензобака (он, к слову, по-прежнему не запирается). Технически все возможно — и этот мотор «чипануть», и поперек поставить двигатель от Гранты, и что-то покупное можно рассмотреть. Но кто платить будет? Были же четверть века назад попытки ставить на Ниву дизель Peugeot XUD9L. Пытались шаманить барнаульский дизель. Пробовали бензиновый мотор 1.8 на 83 лошадки…

А помните, что была выпущена партия Шеви Нив с опелевским мотором Z18XE 1.8 мощностью 125 сил? Классный движок! Но сделали всего тысячу машин. Потому что дорого — не очень-то их брали.

Кузовной металл поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Двустороннему горячему цинкованию подвергаются только самые ответственные детали пола и задних колесных арок. Все двери, боковины и крылья — с односторониим цинкованием.
Кузовной металл поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Двустороннему горячему цинкованию подвергаются только самые ответственные детали пола и задних колесных арок. Все двери, боковины и крылья — с односторониим цинкованием.

Так что, не ждите.

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Вешаю измерительный прибор, раскручиваю мотор почти до пяти тысяч — и он резко проседает, как только бросаю сцепление. Поборов три передачи, двигатель дотаскивает нас до 100 км/ч. Время — 26,2 секунды. Ветер? В другую сторону получилось 28 секунд… Ну да, два человека, кое-какой багаж — но все равно многовато. Ниву (любую), равно как всякий ВАЗ, надо обкатать. Детальки стерпятся-слюбятся, и полетит ласточка почти на паспортные 19 секунд.

Расход не сильно уменьшится. У меня получилось около пятнашки — видимо, поэтому с панели приборов исчез указатель среднего потребления топлива (привет, УАЗ Патриот!), чтобы ежеминутно не нервировать.

Зато какая энергоемкость подвески! На разбитых дорогах и особенно за их пределами прощаешь Ниве все за возможность поливать без разбора. Не отпустишь газ — проскочишь! Двухрычажка спереди и простой, как рельс, задний мост сдюжат. Это в характере Нивы с рождения. За это ее и любим — вне зависимости от индекса и навешенных на них заграничных имен.

Приборы совсем не подходят по стилю: сюда просится темная классика.
Приборы совсем не подходят по стилю: сюда просится темная классика.

Навигация работает сносно, но сначала нужно залить с флешки карту.
Навигация работает сносно, но сначала нужно залить с флешки карту.

Мультимедийный «телевизор» был внедрен еще в 2019 году. Основные кнопки управления расположены почти на 40 см ниже, но тачскрин позволяет ими не пользоваться. Разрешение экрана 800х480 точек. Можно зеркалить смартфоны.
Мультимедийный «телевизор» был внедрен еще в 2019 году. Основные кнопки управления расположены почти на 40 см ниже, но тачскрин позволяет ими не пользоваться. Разрешение экрана 800х480 точек. Можно зеркалить смартфоны.

Не пытайтесь искать даже пару отличий — интерьер не изменился.
Не пытайтесь искать даже пару отличий — интерьер не изменился.

Что стоит брать

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Самое необходимое! Читай — недорогое.

Версию Off-road не рекомендую. Точнее, так: берите ее только в том случае, если действительно бродяжите по лесам-болотам. В условиях «нехватки» мотора приходится многие грязевые препятствия брать полным ходом — и хлебнуть воды проще простого.

Можно и для понтов: мне, например, версия со шноркелем и черным обвесом чисто визуально нравится больше. Только не забывайте, что силенок станет еще меньше! Вам же неудобно пить сок через трубочку? Надо стараться? Вот и мотору тяжело дышать через длинную трубу — дополнительные насосные потери могут достигать 10%.

На мой взгляд, основной выбор будет между версиями Classic (748 тысяч рублей) и Comfort (805 тысяч рублей). Я — за комфорт, ибо без кондиционера в наше время не комильфо. Хотя колесил на ВАЗ‑2121 по выжженным солнцем астраханским степям и не жужжал. Без кондея. Но сорок лет назад.

Сиденья неплохие, но рукоятка «лифта» расположена вплотную к дверному карману: если регулировать сиденье при закрытой двери, можно остаться без кожи на пальцах.
Сиденья неплохие, но рукоятка «лифта» расположена вплотную к дверному карману: если регулировать сиденье при закрытой двери, можно остаться без кожи на пальцах.

Сзади все так же тесно, багажник небольшой. Карманов в дверях нет, хотя прежде АВТОВАЗ ­не экономил на таких мелочах.
Сзади все так же тесно, багажник небольшой. Карманов в дверях нет, хотя прежде АВТОВАЗ ­не экономил на таких мелочах.

Все мечтают о большом багажнике, но удлинять эту Ниву слишком дорого.
Все мечтают о большом багажнике, но удлинять эту Ниву слишком дорого.

Lada Niva Travel: цены

  • Classic 748 000 ₽
  • Comfort 805 000 ₽
  • Comfort Off-road 845 000 ₽
  • Luxe 891 000 ₽
  • Luxe Off-road 906 000 ₽

Относительно дорестайлинговой Лады Нивы (Chevrolet Niva) цены поднялись на 10–26 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

Что дальше?

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На месте АВТОВАЗа я выпускал бы Travel до тех пор, пока его будут брать. А брать будут — потому что дешевле только Нива-старушка с лакированным именем Legend. Пять-шесть лет эта парочка продержится — к гадалке не ходи. И единственным ограничением конвейерной жизни станет даже не спрос (он сохранится), а нормы по экологии и безопасности: если их удастся обходить, нивовское семейство встретит на конвейере 50‑летие.

Производство Тревела перетащат с конвейера GM-АВТОВАЗ (теперь это называется «Лада Запад Тольятти») на основную нитку конвейера — туда, где собирают Легенду.

Новый мотор, новая коробка (многие мечтают об автомате) — все это случится, но не сейчас и даже не завтра. И не с этой машиной. Ждем 2024 год, когда на свет появится совершенно новая Нива — на одной платформе с Дастером следующего (третьего) поколения. Это будет гораздо более современная машина. Из другой жизни. И по другой цене.

Lada Niva Travel

  • Длина / ширина / высота / база 4056 / 1800 / 1690 / 2450 мм
  • Клиренс 220 мм
  • Снаряженная / полная масса 1485 / 1860 кг
  • Максимальная скорость 140 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 19,0 с
  • Объем багажника 320 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 58,5 кВт / 80 л.с. при 5000 об/мин; 127,4 Н·м при 4000 об/мин
  • Расход топлива городской/загородный/смешанный цикл 13,4/8,5/10,7 л/100 км
  • Топливо / запас топлива АИ-92 / 58 л
  • Трансмиссия полный привод; M5

Сложные участки можно смело брать ходом: подвеска Нивы выдерживает любые удары и в этом смысле за сорок лет хуже не стала.
Сложные участки можно смело брать ходом: подвеска Нивы выдерживает любые удары и в этом смысле за сорок лет хуже не стала.

  • Предотвратить повреждение и загрязнение линзы камеры заднего вида, особенно в сложных погодных условиях, возможно, установив защиту камеры заднего вида.
  • Продлите срок эксплуатации радиатора, установив самостоятельно сетку для защиты или модельную защиту радиатора, не допускающую попадания камней, дорожной грязи и мелкого мусора, при этом не препятствующую проникновению воздуха. Монтаж прост, польза неоспорима, больших денег не стоит!

Lada Niva Travel — очень подробный тест

Равнодушных к машине за время тест-драйва я не встретил. Love it or hate it. Любить или ненавидеть. Даже в Тольятти на машину оборачиваются, но многим не нравится закос под RAV4 (прикройте ладонью эмблему).

Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229362Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229363Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229360Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229361Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229366Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229364Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229365Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229354Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229355Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229352Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229353Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229359Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229356Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229357Lada Niva Travel — очень подробный тест
Lada Niva Travel — очень подробный тест

Равнодушных к машине за время тест-драйва я не встретил. Love it or hate it. Любить или ненавидеть. Даже в Тольятти на машину оборачиваются, но многим не нравится закос под RAV4 (прикройте ладонью эмблему).

Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229352Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229361Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229362Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229364Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229365Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229366Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229355Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229356Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229357Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229353Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229359Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229360Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229363Lada Niva Travel — очень подробный тест — фото 1229354Lada Niva Travel — очень подробный тест
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Отзывы о LADA Niva Travel (12)

LADA 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Достойная проходимость даже без тюнинга. Шикарная подвеска, на проселке самое то, низкая стоимость запчастей.

Недостатки:

За те деньги, что она продается у нее нет недостатков.

Комментарий:

"Шевиком" владею с января 2017 года. Поехал 70000 км. За это время поменял стойки, реактивные тяги, трапецию, радиатор печки, подшипник ступичный передний левый, подшипник ступичный задний правый. На все потратил примерно 40000 рублей. Машина покупалась осознанно и под конкретные задачи...

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