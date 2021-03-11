Lada Niva Travel

Настоящая Нива
На ВАЗ‑2121 я учился ездить. Мне было четырнадцать, а Нива рвала все шаблоны: уникальная советская машина, которой нет аналогов в мире! Качество тоже было советским — мы боролись с быстрым износом распредвалов, с хилыми игольчатыми подшипниками крестовин, с навесным электрооборудованием, перекраивали систему выпуска и ставили второй бак в задний свес, потому что при таком расходе на одном баке далеко не уедешь.
И — прицеп! Багажника-то нет. Но мы были счастливы. Простая, легкая машина. Без рамы, зато — постоянный полный привод и понижайка. Проходимость — адская. Астрахань, Селигер, Кавказ — мы к вам в гости!
Прошло 40 лет…
Можно накрасить губы. Выщипать брови. Натянуть парик. Можно через силу перенять благородные манеры, но изменить доставшиеся от родителей голос и походку не под силу даже великим актерам. Поворачиваю ключ в замке зажигания и…
Да, тот самый рык. Мотор ВАЗ‑2106, который переделали сначала в 2121, потом в 2123, потом в 21214… Если в индексах вы путаетесь, скажу проще: двигатель остался прежним — 1,7 литра, 80 среднекормленных рысаков и 127 ньютон-метров предельного момента. И то, и другое где-то на верхах: не раскрутишь — не поедешь. Как всегда и было на Шеви Ниве.
Мейк-ап
Косметика для пожилых штука спорная. Дизайнер Валерий Сёмушкин, дай Бог ему здоровья, так изящно нарисовал и ВАЗ‑2121, и ВАЗ‑2123 (он же Шеви Нива, он же Niva Travel), что ни дать ни взять. Но они рискнули…
Прежде мордочка была покатой, а теперь ей словно вздернули носик и зачем-то оттянули вперед на 43 мм. Все основные изменения были утверждены еще во времена совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, им же были законтрактованы все поставщики.
Год назад АВТОВАЗ выкупил у GM акции и стал полновластным хозяином сборочной площадки. То, что досталось от GM, не слишком понравилось руководству Лады, и команде дизайнеров под руководством Стива Маттина пришлось в спешном порядке «мейкапить лицо» — и появилось нечто, напоминающее вестовский икс-фейс.
Новые фары поставляет фирма Bosch. Светодиодов в них нет — даже дневные ходовые огни сделаны на лампах накаливания. Более того: фары не линзованные, а потому светят примерно так же, как средние рефлекторные. Цена одной фары — около 8000 рублей.
Я захватил лишь сумерки. И головной свет меня не впечатлил. Пучок ближнего света не очень широкий и не очень яркий. Дальний тоже показался «рыхлым» и сконцентрированным по центру. Омывателей фар по-прежнему нет — и уже не будет.
Задние фонари — красивые! Выпускает их фирма «Освар» (входит в группу КАМАЗ). Фонари закрыты единым темным рассеивателем, а цвета дают светодиодные секции.
Наверняка многие захотят поставить такие же на свои старые машины. Бесплатный лайфхак: по размерам и посадочным местам новые фонари полностью соответствуют старым — но придется красить небольшую пластмасску-поясок. За два фонаря нужно отдать около 16,5 тысяч рублей.
Но если машина стала длиннее на 43 мм и вся эта прибавка ушла на ее удлиненную мордочку, значит под капотом есть место под…
А где мотор?
Нет! Не появилось под капотом дополнительного места! По конфигурации подкапотка осталась прежней — лишь к несущим элементам кузова приварили новый «телевизор» — переднюю панель, на которую крепятся радиатор и его решетка, бампер, светотехника. Эта новая «навеска» и дала прибавку по длине.
Нового мотора «путешествующей» Ниве не видать, как своего лючка бензобака (он, к слову, по-прежнему не запирается). Технически все возможно — и этот мотор «чипануть», и поперек поставить двигатель от Гранты, и что-то покупное можно рассмотреть. Но кто платить будет? Были же четверть века назад попытки ставить на Ниву дизель Peugeot XUD9L. Пытались шаманить барнаульский дизель. Пробовали бензиновый мотор 1.8 на 83 лошадки…
А помните, что была выпущена партия Шеви Нив с опелевским мотором Z18XE 1.8 мощностью 125 сил? Классный движок! Но сделали всего тысячу машин. Потому что дорого — не очень-то их брали.
Так что, не ждите.
Вешаю измерительный прибор, раскручиваю мотор почти до пяти тысяч — и он резко проседает, как только бросаю сцепление. Поборов три передачи, двигатель дотаскивает нас до 100 км/ч. Время — 26,2 секунды. Ветер? В другую сторону получилось 28 секунд… Ну да, два человека, кое-какой багаж — но все равно многовато. Ниву (любую), равно как всякий ВАЗ, надо обкатать. Детальки стерпятся-слюбятся, и полетит ласточка почти на паспортные 19 секунд.
Расход не сильно уменьшится. У меня получилось около пятнашки — видимо, поэтому с панели приборов исчез указатель среднего потребления топлива (привет, УАЗ Патриот!), чтобы ежеминутно не нервировать.
Зато какая энергоемкость подвески! На разбитых дорогах и особенно за их пределами прощаешь Ниве все за возможность поливать без разбора. Не отпустишь газ — проскочишь! Двухрычажка спереди и простой, как рельс, задний мост сдюжат. Это в характере Нивы с рождения. За это ее и любим — вне зависимости от индекса и навешенных на них заграничных имен.
Что стоит брать
Самое необходимое! Читай — недорогое.
Версию Off-road не рекомендую. Точнее, так: берите ее только в том случае, если действительно бродяжите по лесам-болотам. В условиях «нехватки» мотора приходится многие грязевые препятствия брать полным ходом — и хлебнуть воды проще простого.
Можно и для понтов: мне, например, версия со шноркелем и черным обвесом чисто визуально нравится больше. Только не забывайте, что силенок станет еще меньше! Вам же неудобно пить сок через трубочку? Надо стараться? Вот и мотору тяжело дышать через длинную трубу — дополнительные насосные потери могут достигать 10%.
На мой взгляд, основной выбор будет между версиями Classic (748 тысяч рублей) и Comfort (805 тысяч рублей). Я — за комфорт, ибо без кондиционера в наше время не комильфо. Хотя колесил на ВАЗ‑2121 по выжженным солнцем астраханским степям и не жужжал. Без кондея. Но сорок лет назад.
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Lada Niva Travel: цены
Относительно дорестайлинговой Лады Нивы (Chevrolet Niva) цены поднялись на 10–26 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
Что дальше?
На месте АВТОВАЗа я выпускал бы Travel до тех пор, пока его будут брать. А брать будут — потому что дешевле только Нива-старушка с лакированным именем Legend. Пять-шесть лет эта парочка продержится — к гадалке не ходи. И единственным ограничением конвейерной жизни станет даже не спрос (он сохранится), а нормы по экологии и безопасности: если их удастся обходить, нивовское семейство встретит на конвейере 50‑летие.
Производство Тревела перетащат с конвейера GM-АВТОВАЗ (теперь это называется «Лада Запад Тольятти») на основную нитку конвейера — туда, где собирают Легенду.
Новый мотор, новая коробка (многие мечтают об автомате) — все это случится, но не сейчас и даже не завтра. И не с этой машиной. Ждем 2024 год, когда на свет появится совершенно новая Нива — на одной платформе с Дастером следующего (третьего) поколения. Это будет гораздо более современная машина. Из другой жизни. И по другой цене.
Lada Niva Travel
- Длина / ширина / высота / база 4056 / 1800 / 1690 / 2450 мм
- Клиренс 220 мм
- Снаряженная / полная масса 1485 / 1860 кг
- Максимальная скорость 140 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 19,0 с
- Объем багажника 320 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 58,5 кВт / 80 л.с. при 5000 об/мин; 127,4 Н·м при 4000 об/мин
- Расход топлива городской/загородный/смешанный цикл 13,4/8,5/10,7 л/100 км
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 58 л
- Трансмиссия полный привод; M5
- Предотвратить повреждение и загрязнение линзы камеры заднего вида, особенно в сложных погодных условиях, возможно, установив защиту камеры заднего вида.
- Продлите срок эксплуатации радиатора, установив самостоятельно сетку для защиты или модельную защиту радиатора, не допускающую попадания камней, дорожной грязи и мелкого мусора, при этом не препятствующую проникновению воздуха. Монтаж прост, польза неоспорима, больших денег не стоит!