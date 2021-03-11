Равнодушных к машине за время тест-драйва я не встретил. Love it or hate it. Любить или ненавидеть. Даже в Тольятти на машину оборачиваются, но многим не нравится закос под RAV4 (прикройте ладонью эмблему).

Настоящая Нива

Материалы по теме Lada с полным приводом? АВТОВАЗ показал производство будущих моделей

На ВАЗ‑2121 я учился ездить. Мне было четырнадцать, а Нива рвала все шаблоны: уникальная советская машина, которой нет аналогов в мире! Качество тоже было советским — мы боролись с быстрым износом распредвалов, с хилыми игольчатыми подшипниками крестовин, с навесным электрооборудованием, перекраивали систему выпуска и ставили второй бак в задний свес, потому что при таком расходе на одном баке далеко не уедешь.

И — прицеп! Багажника-то нет. Но мы были счастливы. Простая, легкая машина. Без рамы, зато — постоянный полный привод и понижайка. Проходимость — адская. Астрахань, Селигер, Кавказ — мы к вам в гости!

Lada Niva Travel

Прошло 40 лет…

Можно накрасить губы. Выщипать брови. Натянуть парик. Можно через силу перенять благородные манеры, но изменить доставшиеся от родителей голос и походку не под силу даже великим актерам. Поворачиваю ключ в замке зажигания и…

Да, тот самый рык. Мотор ВАЗ‑2106, который переделали сначала в 2121, потом в 2123, потом в 21214… Если в индексах вы путаетесь, скажу проще: двигатель остался прежним — 1,7 литра, 80 среднекормленных рысаков и 127 ньютон-метров предельного момента. И то, и другое где-то на верхах: не раскрутишь — не поедешь. Как всегда и было на Шеви Ниве.

Передняя панель кузова обрела новую форму, но в целом подкапотное пространство не изменилось. Усилитель руля по-прежнему гидравлический. В переднем и заднем бамперах теперь по две буксировочные проушины. Сидят они в глубоких нишах, из которых сложно будет вымывать грязь.

Мейк-ап

Материалы по теме Немцы похвалили Ниву Легенд за новый цвет. И отругали за «старость»

Косметика для пожилых штука спорная. Дизайнер Валерий Сёмушкин, дай Бог ему здоровья, так изящно нарисовал и ВАЗ‑2121, и ВАЗ‑2123 (он же Шеви Нива, он же Niva Travel), что ни дать ни взять. Но они рискнули…

Прежде мордочка была покатой, а теперь ей словно вздернули носик и зачем-то оттянули вперед на 43 мм. Все основные изменения были утверждены еще во времена совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, им же были законтрактованы все поставщики.

Год назад АВТОВАЗ выкупил у GM акции и стал полновластным хозяином сборочной площадки. То, что досталось от GM, не слишком понравилось руководству Лады, и команде дизайнеров под руководством Стива Маттина пришлось в спешном порядке «мейкапить лицо» — и появилось нечто, напоминающее вестовский икс-фейс.

Камера заднего вида была и прежде, но теперь к ней приладили омыватель (на нашей машине он струячил мимо). Включается примитивно: нажатием рычажка омывателя заднего стекла — моются одновременно и стекло, и камера.

Новые фары поставляет фирма Bosch. Светодиодов в них нет — даже дневные ходовые огни сделаны на лампах накаливания. Более того: фары не линзованные, а потому светят примерно так же, как средние рефлекторные. Цена одной фары — около 8000 рублей.

Я захватил лишь сумерки. И головной свет меня не впечатлил. Пучок ближнего света не очень широкий и не очень яркий. Дальний тоже показался «рыхлым» и сконцентрированным по центру. Омывателей фар по-прежнему нет — и уже не будет.

Задние фонари — красивые! Выпускает их фирма «Освар» (входит в группу КАМАЗ). Фонари закрыты единым темным рассеивателем, а цвета дают светодиодные секции.

Наверняка многие захотят поставить такие же на свои старые машины. Бесплатный лайфхак: по размерам и посадочным местам новые фонари полностью соответствуют старым — но придется красить небольшую пластмасску-поясок. За два фонаря нужно отдать около 16,5 тысяч рублей.

Но если машина стала длиннее на 43 мм и вся эта прибавка ушла на ее удлиненную мордочку, значит под капотом есть место под…

А где мотор?

Материалы по теме 8 главных заблуждений о вазовских моторах — ответ эксперта

Нет! Не появилось под капотом дополнительного места! По конфигурации подкапотка осталась прежней — лишь к несущим элементам кузова приварили новый «телевизор» — переднюю панель, на которую крепятся радиатор и его решетка, бампер, светотехника. Эта новая «навеска» и дала прибавку по длине.

Нового мотора «путешествующей» Ниве не видать, как своего лючка бензобака (он, к слову, по-прежнему не запирается). Технически все возможно — и этот мотор «чипануть», и поперек поставить двигатель от Гранты, и что-то покупное можно рассмотреть. Но кто платить будет? Были же четверть века назад попытки ставить на Ниву дизель Peugeot XUD9L. Пытались шаманить барнаульский дизель. Пробовали бензиновый мотор 1.8 на 83 лошадки…

А помните, что была выпущена партия Шеви Нив с опелевским мотором Z18XE 1.8 мощностью 125 сил? Классный движок! Но сделали всего тысячу машин. Потому что дорого — не очень-то их брали.

Кузовной металл поставляет Магнитогорский металлургический комбинат. Двустороннему горячему цинкованию подвергаются только самые ответственные детали пола и задних колесных арок. Все двери, боковины и крылья — с односторониим цинкованием.

Так что, не ждите.

Материалы по теме Лады специального назначения: 7 интересных подробностей

Вешаю измерительный прибор, раскручиваю мотор почти до пяти тысяч — и он резко проседает, как только бросаю сцепление. Поборов три передачи, двигатель дотаскивает нас до 100 км/ч. Время — 26,2 секунды. Ветер? В другую сторону получилось 28 секунд… Ну да, два человека, кое-какой багаж — но все равно многовато. Ниву (любую), равно как всякий ВАЗ, надо обкатать. Детальки стерпятся-слюбятся, и полетит ласточка почти на паспортные 19 секунд.

Расход не сильно уменьшится. У меня получилось около пятнашки — видимо, поэтому с панели приборов исчез указатель среднего потребления топлива (привет, УАЗ Патриот!), чтобы ежеминутно не нервировать.

Зато какая энергоемкость подвески! На разбитых дорогах и особенно за их пределами прощаешь Ниве все за возможность поливать без разбора. Не отпустишь газ — проскочишь! Двухрычажка спереди и простой, как рельс, задний мост сдюжат. Это в характере Нивы с рождения. За это ее и любим — вне зависимости от индекса и навешенных на них заграничных имен.

Приборы совсем не подходят по стилю: сюда просится темная классика. Навигация работает сносно, но сначала нужно залить с флешки карту. Мультимедийный «телевизор» был внедрен еще в 2019 году. Основные кнопки управления расположены почти на 40 см ниже, но тачскрин позволяет ими не пользоваться. Разрешение экрана 800х480 точек. Можно зеркалить смартфоны.

Не пытайтесь искать даже пару отличий — интерьер не изменился.

Что стоит брать

Материалы по теме Скоро розыгрыш автомобилей — подарим три Нивы

Самое необходимое! Читай — недорогое.

Версию Off-road не рекомендую. Точнее, так: берите ее только в том случае, если действительно бродяжите по лесам-болотам. В условиях «нехватки» мотора приходится многие грязевые препятствия брать полным ходом — и хлебнуть воды проще простого.

Можно и для понтов: мне, например, версия со шноркелем и черным обвесом чисто визуально нравится больше. Только не забывайте, что силенок станет еще меньше! Вам же неудобно пить сок через трубочку? Надо стараться? Вот и мотору тяжело дышать через длинную трубу — дополнительные насосные потери могут достигать 10%.

На мой взгляд, основной выбор будет между версиями Classic (748 тысяч рублей) и Comfort (805 тысяч рублей). Я — за комфорт, ибо без кондиционера в наше время не комильфо. Хотя колесил на ВАЗ‑2121 по выжженным солнцем астраханским степям и не жужжал. Без кондея. Но сорок лет назад.

Сиденья неплохие, но рукоятка «лифта» расположена вплотную к дверному карману: если регулировать сиденье при закрытой двери, можно остаться без кожи на пальцах.

Сзади все так же тесно, багажник небольшой. Карманов в дверях нет, хотя прежде АВТОВАЗ ­не экономил на таких мелочах. Все мечтают о большом багажнике, но удлинять эту Ниву слишком дорого.

Lada Niva Travel: цены Classic 748 000 ₽

Comfort 805 000 ₽

Comfort Off-road 845 000 ₽

Luxe 891 000 ₽

Luxe Off-road 906 000 ₽ Относительно дорестайлинговой Лады Нивы (Chevrolet Niva) цены поднялись на 10–26 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

Что дальше?

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

На месте АВТОВАЗа я выпускал бы Travel до тех пор, пока его будут брать. А брать будут — потому что дешевле только Нива-старушка с лакированным именем Legend. Пять-шесть лет эта парочка продержится — к гадалке не ходи. И единственным ограничением конвейерной жизни станет даже не спрос (он сохранится), а нормы по экологии и безопасности: если их удастся обходить, нивовское семейство встретит на конвейере 50‑летие.

Производство Тревела перетащат с конвейера GM-АВТОВАЗ (теперь это называется «Лада Запад Тольятти») на основную нитку конвейера — туда, где собирают Легенду.

Новый мотор, новая коробка (многие мечтают об автомате) — все это случится, но не сейчас и даже не завтра. И не с этой машиной. Ждем 2024 год, когда на свет появится совершенно новая Нива — на одной платформе с Дастером следующего (третьего) поколения. Это будет гораздо более современная машина. Из другой жизни. И по другой цене.

Lada Niva Travel

Длина / ширина / высота / база 4056 / 1800 / 1690 / 2450 мм

4056 / 1800 / 1690 / 2450 мм Клиренс 220 мм

220 мм Снаряженная / полная масса 1485 / 1860 кг

1485 / 1860 кг Максимальная скорость 140 км/ч

140 км/ч Разгон 0–100 км/ч 19,0 с

19,0 с Объем багажника 320 л

320 л Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 58,5 кВт / 80 л.с. при 5000 об/мин; 127,4 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 58,5 кВт / 80 л.с. при 5000 об/мин; 127,4 Н·м при 4000 об/мин Расход топлива городской/загородный/смешанный цикл 13,4/8,5/10,7 л/100 км

13,4/8,5/10,7 л/100 км Топливо / запас топлива АИ-92 / 58 л

АИ-92 / 58 л Трансмиссия полный привод; M5

Сложные участки можно смело брать ходом: подвеска Нивы выдерживает любые удары и в этом смысле за сорок лет хуже не стала.

защиту камеры заднего вида. Предотвратить повреждение и загрязнение линзы камеры заднего вида, особенно в сложных погодных условиях, возможно, установив

сетку для защиты модельную защиту радиатора Продлите срок эксплуатации радиатора, установив самостоятельноили, не допускающую попадания камней, дорожной грязи и мелкого мусора, при этом не препятствующую проникновению воздуха. Монтаж прост, польза неоспорима, больших денег не стоит!