Aito — новый премиальный автомобильный бренд в Панавто

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Обзор новых премиальных автомобилей Aito: весь модельный ряд в одной статье.

Портфолио брендов Панавто пополнилось новой маркой премиальных автомобилей – Aito. В статье вы узнаете, чем примечателен этот бренд.

На протяжении 31 года компания Панавто была официальным дилером бренда Mercedes-Benz, занимая лидирующие позиции на рынке и завоевывая награды за высший уровень обслуживания клиентов.

Но автомобильный рынок меняется, и появляются новые бренды, достойные внимания. Именно поэтому в 2022 году Панавто стал официальным дилером бренда Voyah, а в 2023 - Hongqi. А теперь, в ноябре 2023 года, Панавто приступил к продажам автомобилей Aito, предлагая клиентам полноценную официальную гарантию 2 года с дополнительной постгарантийной поддержкой еще на 2 года.

В модельной линейке Aito представлено два гибрида: Aito M5 EVR 4WD Supreme и Aito M7 EVR 4WD Premium, а также полностью электрический Aito M5 BEV 4WD Ultimate.

Бренд Aito появился в 2021 году в результате совместной работы инженеров и дизайнеров компаний Huawei и Seres. При разработке стратегии развития бренда особое внимание уделялось созданию по-настоящему интеллектуального автомобиля, именно отсюда и появилось название Aito (Adding Intelligence To Auto – внедрение интеллекта в автомобиль).

Бортовые системы всех моделей бренда управляются операционной системой Huawei Harmony OS, разработкой автопилота и акустической системы также занимались специалисты Huawei. Аудиосистема – это один из поводов для гордости: 15 динамиков общей мощностью 1000 Вт в модели Aito M5 и 19 динамиков в M7 выдают кристально чистое звучание, причем 4 динамика опционально располагаются в подголовнике водительского сиденья.

Теперь к самому интересному – характеристикам автомобилей.

Aito M7 EVR

Флагман компании Aito M7 EVR - это гибрид, сочетающий в себе преимущества электромобиля и привычного автомобиля с ДВС. Автомобиль рассчитан на предоставление максимального комфорта для пассажиров.

В случае разряда батареи, ДВС запускается автоматически, заряжая батарею, а вы продолжаете движение. Автомобиль оснащается адаптивной подвеской и усиленной шумоизоляцией. Два синхронных электродвигателя обеспечивают суммарную мощность 449 л.с., крутящий момент 660 Нм, разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды и запас хода до 1 100 километров. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра выступает в роли генератора для зарядки тяговой батареи. Емкость батареи составляет 40 кВт/ч, обе оси являются ведущими. Максимальная скорость - 190 км/ч, а сумма транспортного налога - 9 400 рублей в год.

Всего посадочных мест в автомобиле шесть - три ряда по два сиденья.

Сиденья первого и второго рядов снабжены вентиляцией, подогревом, функцией массажа и электроприводами, а наклон спинок сидений третьего ряда регулируется. Панорамная сдвижная крыша, проекция на ветровое стекло, система контроля слепых зон и камеры кругового обзора - внутри Aito M7 есть все необходимые опции, которые можно себе представить.

Aito M5 EVR

Гибридный Aito M5 оснащается 1,5-литровым ДВС, который работает как генератор и заряжает тяговую батарею. Автомобиль приводится в движение двумя электромоторами, их суммарная отдача составляет 496 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 675 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Без дозаправки автомобиль способен проехать до 1 200 километров, из них до 180 только на электрической тяге. Полуторалитровый двигатель мощностью 125 л.с. служит генератором для подзарядки тяговой батареи и не имеет связи с колесами. Емкость батареи гибридной силовой установки - 40 кВт/ч. Привод - полный.

Еще один важный момент - транспортный налог. В Москве размер налога на Aito M5 EVR составит всего 7 065 рублей в год.

Характеристики впечатляют еще больше, если учесть солидные размеры автомобиля: 4 770 мм в длину, 1 930 мм в ширину и 1 625 мм в высоту, а длина колесной базы составляет 2880 мм. Автомобиль представлен в пяти цветах: черном, белом, синем, зеленом и сером.

Уровень оснащения соответствует современному пониманию премиум-сегмента: шумопоглощающие стекла, встроенный видеорегистратор, подогрев, вентиляция и функция массажа в передних сиденьях, атмосферная подсветка салона с возможностью выбора из 128 цветов, панорамная крыша и выдвижные ручки дверей с бесключевым доступом.

Aito M5 BEV

Электрическая версия Aito M5 BEV оснащается двумя электромоторами и батареей, увеличенной до 80 кВт/ч емкости. Электромоторы расположены по осям, так что Aito M5 BEV - полноприводный.

Запас хода составляет 552 км по циклу CLTC, мощность двигателя 496 лошадиных сил, максимальная скорость достигает 210 км/ч, а разгон до первой сотни занимает 4,5 секунды.

В дополнение к оснащению электромобиля M5 полагаются 20-дюймовые колесные диски, хрустальный селектор выбора передач, проекция на ветровое стекло и беспроводная зарядка для смартфонов. Aito M5 BEV доступен в зеленом, синем, белом и черном цветах.

Преимущество электрических автомобилей, помимо их технологичности, заключается еще и в приятных бонусах в виде отсутствия расходов на городскую платную парковку, платные дороги и транспортный налог.

Для того чтобы понять, насколько вам подходят автомобили Aito, стоит совершить тестовую поездку. Модели M5 и M7 доступны для тест-драйва в Панавто, действует бонусная программа за обмен автомобиля по системе трейд-ин, НДС 20% включен в стоимость, низкие ставки по КАСКО и ОСАГО, официальная гарантия и поддержка сервиса. Узнать больше о модельной линейке и записаться на тест-драйв можно по телефону 7 (495) 153-15-04.

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