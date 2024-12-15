Прорыв в области беспилотных машин: автопилот Яндекса будет вести себя как человек

Нейросеть автопилота Яндекса будет обучаться у профессиональных водителей

Автономные автомобили – это уже не фантастика, а стремительно развивающаяся реальность. Яндекс, являясь одним из лидеров в этой области, совершил очередной прорыв, внедрив в свои беспилотные автомобили нейросеть-трансформер для планирования траектории движения.

До настоящего момента алгоритмы управления беспилотниками, хоть и демонстрировали впечатляющие результаты, часто страдали от «жесткости» поведения. Они действовали по строго заданному алгоритму, иногда игнорируя нюансы и непредсказуемость человеческого фактора на дороге.

Яндекс решил эту проблему, обучив нейросеть-трансформер на данных о вождении высококвалифицированных водителей. Это значит, что машина не просто следует набору правил, а «изучает» манеру вождения профессионалов, анализируя их действия в самых разнообразных сценариях. Нейросеть не просто запоминает последовательность действий, а выявляет патерны, обобщает опыт и формирует собственное понимание дорожной ситуации.

Этот подход кардинально меняет ситуацию. Нейросеть учитывает не только прямые правила дорожного движения, но и неявные социальные нормы поведения на дороге: предвидение действий других участников движения, учет интенсивности потока, адекватная реакция на нестандартные ситуации.

Для проверки способностей нейросети и ее обучения в нестандартных ситуациях используется симулятор, точно воспроизводящий условия реального мира. Здесь автономный автомобиль может столкнуться с любыми непредсказуемыми событиями, от внезапного появления пешехода до выбежавшего на дорогу лося.

В сравнении со старыми алгоритмическими планировщиками, новая нейросеть демонстрирует значительно большую эффективность в избежании столкновений и нахождении оптимальных траекторий в сложных условиях.

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Источник: Яндекс