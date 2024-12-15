В России резко упало число автокредитов: в чем причина?

Pango Cars: количество автокредитов на авто с пробегом в России снизилось на 38%

По итогам ноября 2024 года в России наблюдается заметное снижение объема автокредитования на подержанные автомобили. По данным экспертов автомобильной системы Pango Cars, в этом месяце объем выдачи автокредитов на вторичном рынке сократился на целых 38% по сравнению с октябрем.

Основной причиной сокращения объемов автокредитования на подержанные автомобили аналитики называют изменения в ключевой процентной ставке. В последние месяцы наблюдается тенденция к ее повышению, что, в свою очередь, приводит к росту ставок по автокредитам. В ноябре средняя ставка составила 24,7% годовых.

Кроме того, в августе и сентябре на фоне слухов о предстоящем повышении ключевой ставки и увеличении размера утильсбора наблюдался нехарактерный рост продаж автомобилей. Это создало временный всплеск интереса к автокредитам, который теперь сменился резким падением.

В ноябре 2024 года средняя сумма автокредита составила 1,16 миллиона рублей, при этом средняя стоимость подержанных автомобилей, приобретаемых в кредит, достигла 1,5 миллиона рублей. Сроки кредитования остаются стабильными и составляют в среднем 6 лет. Интересно, что каждый десятый оформленный в кредит автомобиль был выпущен в 2018 году, а также активно покупались модели 2021 и 2017 годов.

Среди подержанных автомобилей, приобретаемых в кредит, лидирует марка Kia, которые занимают 13,3% от общего объема продаж. На втором месте расположились автомобили Hyundai с долей 10,5%, а замыкают тройку отечественные LADA, составившие 6,8% от общего объема. Самыми популярными моделями на вторичном рынке в ноябре стали Kia Rio, Hyundai Solaris и LADA Vesta.

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Источник: Российская газета