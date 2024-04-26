Конец эпохи? Европа с грустью наблюдает за автосалоном в Пекине

Выставка Auto China показала, что китайские производители уже превзошли немецких

То, что Хильдегард Мюллер увидела во время своего визита на Auto China в Пекине, наверняка заставило главу Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) почувствовать себя не в своей тарелке, пишет германское издание Automobilwoche.

Утрата первенства?

И дело не только в том, что восемь залов выставочного центра буквально трещат по швам от обилия премьер, и кажется, что в день пресс-конференции здесь происходит больше событий, чем на IAA (автосалон во Франкфурте). Самое неприятное, что ощущается постепенная утрата немецкого влияния в отрасли, в которой со времен Карла Бенца Германия всегда преуспевали.

Время, когда немцы привлекали внимание публики в Пекине, прошло. Да, VW, Audi, Mercedes-Benz и Co. привезли в Китай несколько новинок, на которые стоит посмотреть. Но каким бы долгожданным ни был электрифицированный G-Class, в конечном счете это всего лишь версия классического автомобиля, который остается более или менее неизменным на протяжении почти пяти десятилетий.

В Audi Q6 e-tron для Китая лишь увеличили колесную базу на несколько сантиметров, и как бы ни был важен новый класс для BMW, это все еще старый знакомый по IAA, и фейслифтинг для 4 Series и i4 тоже не является сенсацией.

Учите китайский!

Все это не идет ни в какое сравнение с тем, какой ажиотаж поднял Xiaomi со своим SU7. В то время как Apple не справилась с производством iCar, третий по величине в мире производитель смартфонов добился цели и построил спортивный седан в стиле Porsche Taycan.

За этим автомобилем уже выстроились длинные очереди: дилеры просят потерпеть до 35 недель перед получением заказанного автомобиля.

И SU7 в этом не одинок. Повсюду на Auto China удивительные модели, соревнующиеся в емкости батарей, запасе хода и привлекательных ходовых качествах: от Denza Z9 GT, представляющего собой элегантную и современную альтернативу Porsche Panamera, до седанов Luxeed LS7 и LS9, созданных в сотрудничестве Chery и Huawei, и автомобилей от Robocar или Skyworth, о которых за пределами Китая вообще никто не слышал.

Что касается комфорта, в Denza D9, Zeekr Mix или Li-Motors Mega места больше, чем в любом Maybach – не говоря уже о больших экранах.

Примечательно, что на стендах производителей из Поднебесной всё еще часто нет никого, кто бы мог или хотел говорить по-английски, поэтому задавать вопросы просто некому. Как будто нам намекают: учите китайский, скоро без этого никуда.

Чему действительно стоит поучиться у китайцев

Западные компании в Китае больше не могут позволить себе былое высокомерие. Ведь даже если немцы и взяли себя в руки, есть одна загвоздка: китайцы за это время не только не сбавили обороты, но и значительно ускорились и увеличили свое преимущество.

Есть две вещи, которым немецким производителям (да и всем остальным) следует поучиться у китайцев: смелости и скорости. Потому что если они не догонят их в ближайшее время, то такие компании как Nio, BYD, Geely и другие могут вообще потерять интерес к европейским автофорумам и будут представлять свои новинки только в Пекине.

Другие новости о новинках Пекинского автосалона можно прочитать здесь.

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Источник: Automobilwoche