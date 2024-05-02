Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ
2 мая
Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ
Автостат: в топ-3 самых популярных Geely в РФ...
36 погибших, 23 автомобиля под завалами: в Китае обрушился участок трассы
2 мая
36 погибших, 23 автомобиля под завалами: в Китае обрушился участок трассы
Количество погибших после обрушения участка...
Tesla Cybertruck
2 мая
Первый Tesla Cybertruck заметили в России
В Москву доставили первый электрический пикап...

Первый Tesla Cybertruck заметили в России

В Москву доставили первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla

Первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla привезли в РФ, сообщили в Moscow Tesla Club. Эта компания доставила автомобиль в Россию. Стоимость электрокара варьируется от $57 390 до $96 390 (от 5,3 млн до 9 млн руб.)

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Уточняется, что доставил электрический пикап в Россию основатель и руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Впервые он показал этот автомобиль в соцсетях в феврале текущего года, тогда Tesla Cybertruck находился еще в Штатах.

Еремчук заметил, что электрокар приобрести проблематично: американцы подписывают договор, в котором обязуются платить штраф $50 тыс., если продадут эту машину в течение года.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

Tesla презентовала прототип Cybertruck в 2019 году. Глава компании Илон Маск заявил, что корпус новинки сделан из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла автомобиля бронированные.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: РБК

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:t.me / patrikicity
02.05.2024
Фото:t.me / patrikicity
Поделиться:
Оцените материал:
0