Первый Tesla Cybertruck заметили в России

В Москву доставили первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla

Первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla привезли в РФ, сообщили в Moscow Tesla Club. Эта компания доставила автомобиль в Россию. Стоимость электрокара варьируется от $57 390 до $96 390 (от 5,3 млн до 9 млн руб.)

Уточняется, что доставил электрический пикап в Россию основатель и руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук. Впервые он показал этот автомобиль в соцсетях в феврале текущего года, тогда Tesla Cybertruck находился еще в Штатах.

Еремчук заметил, что электрокар приобрести проблематично: американцы подписывают договор, в котором обязуются платить штраф $50 тыс., если продадут эту машину в течение года.

Tesla Cybertruck

Tesla презентовала прототип Cybertruck в 2019 году. Глава компании Илон Маск заявил, что корпус новинки сделан из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла автомобиля бронированные.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: РБК